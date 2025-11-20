40 години – устрем към върха! 131-во иновативно средно училище отбеляза своята 40-годишнина с бляскав концерт

Събитието събра на едно място ученици, учители, родители, възпитаници, колеги, приятели и много гости, които изпълниха залата с топло вълнение и искрено признание към училищната общност.

Спектакълът впечатли с модерна визия, тематични сцени и силни емоционални акценти. Сцената не беше само място за изява, тя беше огледало на всичко онова, което постигат заедно учители и ученици. Участниците бяха над триста - ученици, заедно със своите учители.

„131 училище е сила, енергия, дух! Устремът към върха е нашият общ път, който ни обединява всеки ден. Полетът на 131. СУ продължава с устрем с крилете на знанието и мъдростта“ – каза в словото си директор Монева.

Гостите аплодираха емоционалните изпълнения. Специален музикален подарък училището получи от една жена, чийто глас е силата на Пирин, топлината на българското сърце и красотата на традицията – Николина Чакърдъкова. Тя пя заедно със своята внучка – малката Николина, която е първокласничка в училището.

Госпожа Чакърдъкова благодари на директор Монева за устрема, с който заразява всеки ученик и учител по пътя към върха.

Г-н Ивайло Кукурин, кмет на район Младост, връчи плакет от СО - Район Младост на директор Монева, а тя - от своя страна, изрази признателност към всички учители, ученици, родители, съмишленици и приятели и определи с една дума 131. Училище – сърце“.

След 40 години, белязани от труд, смисъл и смели идеи, училището уверено гледа напред – към нови висоти.