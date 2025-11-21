Американският кънтри музикант Уолт Олдридж, вокалист на The Shooters, почина на 71 ВИДЕО

Американският кънтри музикант Уолт Олдридж, вокалист на The Shooters, почина на 71-годишна възраст. Смъртта му е настъпила на 19 ноември, седмица след 70-ия му рожден ден, съобщи Penn Live.

Олдридж е роден през 1955 г. в Алабама. Той е бил певец, вокалист на The Shooters, автор на песни, китарист, продуцент, а също така е работил като студиен артист. Неговата група, The Shooters, е известна със седем сингъла номер 1.

Уолт Олдридж е съавтор на 56 песни, които достигат до Топ 40 в кънтри класацията на Billboard. Сред хитовете му номер едно са „(There's) No Getting' Over Me“ на Рони Милсап, „Holding Her and Loving You“ на Ърл Томас Конли, „Modern Day Bonnie and Clyde“ на Травис Трит и „I Loved Her First“ на Heartland.

Той е въведен в Залата на славата на авторите на песни в Нашвил през 2017 г. и в Залата на славата на музиката в Алабама през 2018 г.