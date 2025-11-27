“Оста на живота“ с премиера на Международния филмов фестивал в Гоа

Българският филм „Оста на живота“ направи своята световна премиера на Международния филмов фестивал в Гоа (IFFI Goa), един от най-старите и авторитетни кинофоруми в Азия. Филмът представи България в рамките на фестивал, който традиционно обединява световни кинематографични школи, международни премиери и глобални звезди.

„Оста на живота“ е резултат от над десетгодишен творчески процес, започнал, когато Свами Тиртха предоставя своята едноименна книга с желанието да бъде адаптирана за кино. По нея екипът създава драматургия, която превежда духовните послания на съвременен кинематографичен език.

„Беше труден, но много смислен и почти магичен процес, в който трябваше да превърнем мъдростта, извираща от страниците, в драматургия“, сподели Теодора Маркова, която заедно с Георги Иванов (двамата са сценаристи на сериала „Под прикритие“) и Невена Кертова пишат сценария по едноимената книгата на Свами Тиртха

Филмът е реализиран от режисьора Атанас Христосков, оператора Мартин Балкански, с продуценти Фондация “Калпатару” и INVICTUS. Филмът е с международен актьорски състав: Lars Simonsen („Мостът“, 2013) в главната роля на Учителя. Другите звезди на филма са Александър Алексиев, Владимир Михайлов, Стрезо Стаматовски, британската легенда Clive Russell (“Игра на тронове”) и наградената с “най-добра женска роля” във Венеция италианска актриса Marina Suma.

„Много съм горд да представим тази българска продукция на световно ниво на престижния международен филмов фестивал в Гоа. Освен дълбокия и завладяващ смисъл, филмът представя изключителните природни красоти на България и със сигурност ще привлече множество любопитни гости от чужбина.“

Н. Пр. Др. Николай Янков

“Оставете се този филм да ви води по вашия личен път” препоръчва Алек Алексиев, за когото този филм е бил трансформиращ и в личен план.

„Оста на живота“ за мен е филм за себеоткриването, да намериш пътя, по който знаеш, че ще вървиш до края на живота си и може би ще покажеш и на други - път далеч от страха, встрани от състезанието на ежедневието - път изпълнен с красота, себеусъвършенстване, любов и благодарност за всеки подарен миг“, споделя Влади Михайлов за ролята си във филма.

Премиерата на „Оста на живота“ в Гоа е събитие с голямо значение за българското кино и позиционира българска творческа продукция на глобална сцена, сред световни имена и международни професионалисти. Филмът носи със себе си не само художествена стойност, но и духовност, универсални послания и силно актьорско присъствие, които имат потенциал да привлекат вниманието на международната публика и фестивалната индустрия.

„Премиерата на "Оста на живота" в Гоа беше връхната точка на най-вълнуващото пътешествие в живота ми. Денят, в който филма се роди и пое своя собствен път по света.“,

споделя режисьора Атанас Христосков.

Премиерата на филма в България ще бъде през есента на 2026 година, съобщиха продуцентите от Фондация „Калпатару“.

Международният филмов фестивал в Гоа

Основан през 1952 г., IFFI е най-старият международен кинофестивал на Индия и един от най-важните културни форуми в региона. Фестивалът е акредитиран от FIAPF и през десетилетията се превръща в ключова територия за глобално кино – платформа за премиери, дискусии и сътрудничества между азиатското и световното филмово производство.

От 2004 г. IFFI има постоянен дом в щата Гоа и ежегодно привлича филми от десетки страни, индустриални представители, студенти, медии и водещи фигури в киното.

Звезди

През годините IFFI е посрещал значими имена от световното кино – носители на „Оскар“, международни режисьори, актьори и индустриални лидери. Сред отличените и специалните гости са били: Майкъл Дъглас - с награда за цялостен принос, съпругата му Катрин Зита-Джоунс, Амитабх Баччан и други. През годините гостуват със свои филми режисьори и актьори от Европа, САЩ и Азия, които се включват и в майсторски класове, панели и гала вечери. Тази комбинация от глобални звезди и силна международна селекция превръща Гоа в една от най-ярките кино-платформи в световния календар. Българското кино присъства все по-ясно на IFFI през последното десетилетие. Сред най-запомнящите се участия е филмът „Уроците на Блага“ на Стефан Командарев, който преди две години донесе на режисьора отличието Silver Peacock за най-добър режисьор - едно от най-високите признания на фестивала. Други български продукции и копродукции са били част от различни секции на фестивала, включително европейската панорама, международния конкурс и специални прожекции. Сега „Оста на живота“ продължава тази линия, представяйки български филм с международен екип пред една от най-взискателните и многобройни кино аудитории в Азия.