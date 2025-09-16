Новини
Култура »
Актьорът Робърт Редфорд издъхна в съня си на 89 г.

Актьорът Робърт Редфорд издъхна в съня си на 89 г.

16 Септември, 2025 15:45, обновена 16 Септември, 2025 15:48 1 797 15

  • робърт редфорд-
  • смърт-
  • актьор

Звездата се оттегли от света на киното през 2018 г.

Актьорът Робърт Редфорд издъхна в съня си на 89 г. - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският актьор и режисьор Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст, съобщи The New York Times.

Режисьорът е издъхнал рано във вторник сутринта, 16 септември, в дома си в Юта, САЩ. Той е умрял в съня си, но конкретната причина за смъртта му не е разкрита, пише изданието.

Редфорд реши да се оттегли от актьорската игра през 2018 г. Тогава той заяви, че иска да си тръгне с позитивна нотка и да продължи напред с пенсионерския живот. Същевременно актьорът отбеляза, че може да се съгласи да режисира проект.

Робърт Редфорд е най-известен с филмите „Бъч Касиди и Сънданс Кид“ (1969) и „Жилото“ (1973). Той участва и във „Великият Гетсби“ (1974) и „Всички президентски хора“ (1976). Той спечели „Оскар“ за режисура за дебютния си филм „Обикновени хора“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли

    44 0 Отговор
    Ееее, лека му пръст, да почива в мир! Любим актьор и режисьор! Напуснал е нашата лудница, както го правят добрите хора!

    15:51 16.09.2025

  • 2 ужас

    38 0 Отговор
    да почива в мир

    15:51 16.09.2025

  • 3 Загрижен

    40 0 Отговор
    Беше готин актьор. Бог да го прости!

    15:53 16.09.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    25 0 Отговор
    Това е любимият актьор на Джереми Кларксън и любимият му филм - "Буч Касиди и Ъснданс кид".

    Да почива в мир

    15:53 16.09.2025

  • 5 Почитателка

    38 1 Отговор
    Той беше американският Ален Делон. Даже по-талантлив като актьор. Светла му памет. Отиват си големите мъже на киното от миналия век. Сега не може човек да си спомни и едно име от най-младите!

    15:57 16.09.2025

  • 6 Много тъжно

    37 1 Отговор
    Отиде си един от великите. Мъжкар. Царство му небесно. Ще го помним.

    15:57 16.09.2025

  • 7 прокопи

    29 0 Отговор
    Жвиот, от този живот, няма да се измъкнем. Харесвах го като актьор. Да почива в мир!

    15:57 16.09.2025

  • 8 на 89 г добре поживял артиста

    8 1 Отговор
    а тук на ганчо средната продължителност на живота е 69.9г а на ганка е 79г според статистиката

    при царуването на тиква от 20г

    16:16 16.09.2025

  • 9 Цвете

    9 0 Отговор
    НАИСТИНА Е ТЪЖНО, КОГАТО НИ НАПУСКАТ МНОГО КРАСИВИ АКТЬОРИ. В МОИТЕ ОЧИ, БЕ ВЕЛИКОЛЕПЕН. НЕЗАБРАВИМИЯ " ВЕЛИКИЯТ ГЕТСБИ " ,НО ТОВА Е ЕДНА МАЛКА ЧАСТ ОТ ВЕЛИКОЛЕПНАТА МУ ИГРА. БЕШЕ И ТАЛАНТЛИВ ХУДОЖНИК. МИР НА ДУШАТА МУ. 🥹💯👍

    16:16 16.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Цвете

    7 0 Отговор
    НАИСТИНА Е ТЪЖНО, КОГАТО НИ НАПУСКАТ МНОГО КРАСИВИ АКТЬОРИ. В МОИТЕ ОЧИ, БЕ ВЕЛИКОЛЕПЕН. НЕЗАБРАВИМИЯ " ВЕЛИКИЯТ ГЕТСБИ " ,НО ТОВА Е ЕДНА МАЛКА ЧАСТ ОТ ВЕЛИКОЛЕПНАТА МУ ИГРА. БЕШЕ И ТАЛАНТЛИВ ХУДОЖНИК. МИР НА ДУШАТА МУ. 🥹💯👍

    16:18 16.09.2025

  • 12 Бялджип

    4 1 Отговор
    Защо не споменават "Преследването"-един знаменит филм с него, Марлон Брандо, Джейн Фонда и т.н знаменити актьори? Или "Неприлично предложение" пак с него в централна роля и с Деми Мур?

    Коментиран от #13

    16:19 16.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Раданч Татлъту

    2 2 Отговор
    Тоя беше любовник на Лили Иванова!😎

    16:23 16.09.2025

  • 15 Един от любимите ми

    2 1 Отговор
    Велик актьор, жалко че се ваксинира. Но пък поне не се е мъчил.

    16:35 16.09.2025