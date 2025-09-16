Актьорът Робърт Редфорд издъхна в съня си на 89 г.

Американският актьор и режисьор Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст, съобщи The New York Times.

Режисьорът е издъхнал рано във вторник сутринта, 16 септември, в дома си в Юта, САЩ. Той е умрял в съня си, но конкретната причина за смъртта му не е разкрита, пише изданието.

Редфорд реши да се оттегли от актьорската игра през 2018 г. Тогава той заяви, че иска да си тръгне с позитивна нотка и да продължи напред с пенсионерския живот. Същевременно актьорът отбеляза, че може да се съгласи да режисира проект.

Робърт Редфорд е най-известен с филмите „Бъч Касиди и Сънданс Кид“ (1969) и „Жилото“ (1973). Той участва и във „Великият Гетсби“ (1974) и „Всички президентски хора“ (1976). Той спечели „Оскар“ за режисура за дебютния си филм „Обикновени хора“.