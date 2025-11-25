Новини
Словенски режисьор започна работа по постановката „Физика на тъгата“ по Георги Господинов

25 Ноември, 2025 10:31 585 3

Постановката ще бъде поставена на сцена догодина в Народния театър "Иван Вазов"

Словенски режисьор започна работа по постановката „Физика на тъгата“ по Георги Господинов - 1
Снимка: Народен театър &quot;Иван Вазов&quot;
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Словенският режисьор Йерней Лоренци започна работа по дългоочакваната постановка „Физика на тъгата“ с кастинг на актьорите от трупата на Народния театър. Репетициите за спектакъла по едноименния роман на Георги Господинов стартират през юни 2026 г., а премиерата е планирана за началото на следващия театрален сезон.

Кастингът беше отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително бе отправил писмена покана да участват. Задачата им бе да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа.

Кастингът се проведе на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо с актьорите, които не познава от работата си върху „Орфей“. Предишният му спектакъл вече трети сезон се играе на Голяма сцена на Народния театър. В последния ден на кастинга присъства и авторът Георги Господинов, което беше много вълнуваща и интересна среща, не само за актьорите, но и за режисьора и за писателя.

„Спектакълът „Физика на тъгата“ ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание, на изгубеното усещане за общност, на способността да гледаме през очите на другия. Ще смесваме времена и пространства, ще търсим общност, място на утеха. И ще мечтаем за възможността да бъде различно“, сподели Йерней Лоренци.

Спектакълът е сред очакваните акценти в програмата на Народния театър за сезон 2026/2027 и отбелязва второто сътрудничество между Йерней Лоренци и Първата ни сцена.


  • 1 Физика на финансите

    11 0 Отговор
    Колко струва проекта и кой го финансира ни кажете!

    10:37 25.11.2025

  • 2 илитерат

    7 0 Отговор
    Аве този Георги Господинов , не зная коя е тази организация , НПО , или мафия , която го финансира , рекламира , и героизира ? Ами поизмъчих се , докато стигна до последните страници , и въобще не можах да разбера какво иска да ни каже автора ? Някаква боза от психо , историко , политико , фантастико , житейски , размисли , гледни точки и откровени втълпявания ,... нищо особенно ! Знам , сега ще скочат много просветените в литературата и ще ме засипят с епитети , но искам да им кажа че това си е мое мнение и не ангажирам никого !

    11:36 25.11.2025

  • 3 Сандо

    2 0 Отговор
    Каква ли тъпотия ще се сътвори на основата на друга тъпотия?

    17:28 25.11.2025