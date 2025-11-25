Словенски режисьор започна работа по постановката „Физика на тъгата“ по Георги Господинов

Словенският режисьор Йерней Лоренци започна работа по дългоочакваната постановка „Физика на тъгата“ с кастинг на актьорите от трупата на Народния театър. Репетициите за спектакъла по едноименния роман на Георги Господинов стартират през юни 2026 г., а премиерата е планирана за началото на следващия театрален сезон.

Кастингът беше отворен за 41 актьори от трупата, към които режисьорът предварително бе отправил писмена покана да участват. Задачата им бе да се представят със слово, движение, музика или танц, вдъхновени от романа.

Кастингът се проведе на малки групи, за да може Лоренци да се срещне отблизо с актьорите, които не познава от работата си върху „Орфей“. Предишният му спектакъл вече трети сезон се играе на Голяма сцена на Народния театър. В последния ден на кастинга присъства и авторът Георги Господинов, което беше много вълнуваща и интересна среща, не само за актьорите, но и за режисьора и за писателя.

„Спектакълът „Физика на тъгата“ ще бъде театрално изследване на загубата на състрадание, на изгубеното усещане за общност, на способността да гледаме през очите на другия. Ще смесваме времена и пространства, ще търсим общност, място на утеха. И ще мечтаем за възможността да бъде различно“, сподели Йерней Лоренци.

Спектакълът е сред очакваните акценти в програмата на Народния театър за сезон 2026/2027 и отбелязва второто сътрудничество между Йерней Лоренци и Първата ни сцена.