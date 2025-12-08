TalentVision представя: режисьорът на „Казино Роял“ Мáртин Кембъл с мастър-клас у нас

Иновативната онлайн платформа TalentVision или ТалентВижън, основана от актьора и режисьор Джо̀зеф Ал-Ахмад и експерта в уеб програмирането Даниел Лидиянов (съосновател на Weband), чиято мисия от година и половина е да свързва българския кино-талант с международни възможности, организира в България съвместен мастърклас с кастинг директорката от Лондон – Габи Уайт Харт и световноизвестния режисьор Мaртин Кембъл – режисьор на класики като „Маската на Зоро“, „Легендата за Зоро“ и филмите от поредицата за Джеймс Бонд „Златното око“ и „Казино Роял“, както и много други.

Снимка: TalentVision

Мартин Кембъл съвсем отскоро е превърнал България във своя втора база и има зад гърба си няколко филма, заснети тук през годините. Желанието му постоянно да споделя знанията и опита си с новото поколение кинодейци и актьори, както и дългогодишното му бизнес партньорство с кастинг режисьорката и продуцентка Габи Уайт Харт, е причината те да обединят сили в този двудневен мастърклас в София. Той ще се състои на 14 и 15 февруари, с предварително резервирани места, отворени от вчера: АНКЕТА или в сайта на платформата www.talentvision.bg.

Габи Уайт Харт е работила с актьори като Никълъс Кейдж, Самюел Л. Джаксън и Доминик Уест и е подбирала звезди като Руби Роуз, Ева Грийн и Мария Бакалова, наред с много други. Най-новите ѝ проекти включват Wind of Change (официалният биографичен филм за легендарната рок група Scorpions), предстоящия филм Just Play Dead (с участието на Самюел Л. Джаксън и Ева Грийн), Blurred (с Алекс Петифър и Гай Пиърс) и Dirty Angels (режисиран от Мартин Кембъл и заснет у нас).

Мартин Кембъл е истински майстор на съвременното кино — режисьор, чиято прецизност многократно е преосмисляла емблематични франчайзи като „007“ – два пъти – и е променяла представите на публиката за екшън жанра като цяло. Именно Кембъл е сред „виновниците“ Даниел Крейг да бъде избран за последния Джеймс Бонд, лидирайки поредицата повече от десетилетие – от 2006 до 2021 г.

Кембъл ще сподели безценната си обратна връзка и уникалната си режисьорска гледна точка с всеки участник индивидуално във втория ден на класа, включително и в жива Q&A сесия накрая.

Интервю на БТА от това лято с Кембъл:



Организаторите от TalentVision гарантират незабравимо преживяване, което има потенциала да повиши работоспособността и да отвори нови възможности за местните таланти. Това ще бъде едва третият мастърклас на международно ниво, организиран от платформата, използвана от едни от най-прочутите продуцентски къщи за откриване на български таланти, като те обещават, че това е „само началото“, уверено допринасяйки за утвърждаването на България като една от най-важните дестинации за международното кино.

Снимка: TalentVision

Снимка: TalentVision