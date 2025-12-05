Романът „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов е книга на годината в Полша и Германия

Романът „Градинарят и смъртта“ от Георги Господинов е избран за книга на годината в класацията на полския вестник „Газета Виборча“. Романът е издаден в Полша от ИК „Литературно издателство“, Краков, в превод на Магдалена Питлак, информира БТА.

„Градинарят и смъртта“ е разказ за безпомощността и ужаса, но и за онова особено спокойствие, което може да се появи пред лицето на необратимото. В случая това е смъртта на бащата на писателя разказвач в дома му в София, отбелязва полското издание в анотацията си за книгата. Господинов не само наблюдава себе си, собствените си реакции и емоции, но и дава глас на човек, който умира от рак и в последните си мигове трябва да разчита на грижите на онзи, когото сам е довел на този свят, пише „Газета Виборча“.

В класацията на полския вестник за книга на годината са включени общо 10 издания. След романа на Георги Господинов се нареждат „Абраксас. Агла, т.3“ на полския автор Радек Рак, повестта „Биографията на Х“ от Катрин Лейси, „Чао, аморе, чао“ от Никола Ладжоя, „Наркоманът и глупакът“ от Матеуш Гурняк, „Кайрос“ от Джени Ерпенбек, „Откъде да изляза“ от Катажина Бони, „Младост, у теб се крие силата на радостта“ от Дентън Уелч, „Нула“ от Шчепан Твардох и „Ужилването“ от Пол Мъри.

По-рано авторът съобщи, че и в Германия романът е избран за книга на годината от жури, състоящо се от 30 литературни критици.

На годишната среща на литературните критици, която се проведе в Литературния дом Щутгарт, журито на SWR Bestenliste избра романа „Градинарят и смъртта“ на писателя Георги Господинов за книга на годината на SWR Bestenliste 2025, съобщават местните издания.

"„Градинарят и смъртта“ е уникално произведение сред книгите за смъртта, сбогуването и скръбта. В този роман за баща си, който е бил запален по градинарството и разказването на истории, великият европейски разказвач Георги Господинов отразява историята на България преди и след 1989 г.", посочва журито в оценката си на романа. "Той не е книга за смъртта, а за копнежа по живот, който отминава.", обобщават още критиците в обосновката си защо са избрали именно "Градинарят и смъртта" за книга на годината.