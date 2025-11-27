Новини
Днес се навършват 6 години без Стефан Данаилов

27 Ноември, 2025 16:15 500 9

  • стефан данаилов-
  • годишнина от смъртта

Да си спомним за големия актьор, педагог, общественик и политик

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

На 27 ноември се навършват шест години от смъртта на Стефан Данаилов – човекът, когото поколения българи наричаха просто Мастера. Актьор, педагог, общественик, политик, но преди всичко – харизматична личност, която превърна сцената и екрана в територии на свободата, таланта и човешката топлина.

Звезда, която не угасва

Кариерата на Стефан Данаилов е необичайно богата – повече от 150 роли в киното и театъра, от „На всеки километър“ до „Аспарух“, „Инспекторът и нощта“, „Дами канят“, „Двама завинаги“. Той бе от онези редки актьори, които могат да бъдат едновременно популярен идол и дълбок драматичен изпълнител. Образите му остават живи, защото Данаилов умело съчетаваше силно присъствие, чувство за хумор и неподправена човечност.

Учителят, който докосна бъдещето

Ако екранът го направи звезда, то НАТФИЗ го превърна в легенда. Повече от две десетилетия той обучаваше млади актьори, които днес са сред най-разпознаваемите лица на българската сцена и кино. Разказите на неговите студенти – за късните репетиции, за непрекъснатия диалог, за добротата и мъдростта му – се предават почти като семейни истории. За тях той не беше просто преподавател, а човек, който им даваше кураж и свобода да бъдат артисти.

Политик, който не криеше човека в себе си

В години на обществено напрежение Данаилов избра да влезе в политиката – решение, което разделяше мненията, но никога не отнемаше уважението. И в Народното събрание той остана същият – емоционален, открит, способен да изслушва и да признава грешки. Дори политическите му опоненти често подчертаваха, че в негово лице има фигура, която носи достойнство на публичния живот.

Снимка: БГНЕС

Празното място, което остави

След смъртта му през 2019 г. сякаш настъпи особена тишина. Не само в театралните салони или в кулоарите на НАТФИЗ, а в цялото публично пространство. Липсваше човек, който умееше да съчетава голямото изкуство с човешка мекота и неподправена самоирония – качества, които рядко се срещат в едно.

Той остава част от паметта ни – като актьор, който издигна професията до символ; като учител, който остави след себе си плеяда от таланти; като човек, който не спря да вярва в доброто.


  • 1 шуменец

    6 7 Отговор
    Велик българин,

    Коментиран от #2, #3

    16:18 27.11.2025

  • 2 шумли

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "шуменец":

    колко велик?

    Коментиран от #5, #6

    16:23 27.11.2025

  • 3 Б Машалов

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "шуменец":

    AKO ПИТАШ МУТАФЧИЕФ Е АИРЯН БЕЗ КИСЕЛО МЛЯКО

    16:24 27.11.2025

  • 4 Този беше

    9 1 Отговор
    Комунист

    Коментиран от #9

    16:24 27.11.2025

  • 5 Мурка

    4 4 Отговор

    До коментар #2 от "шумли":

    ОТ ВАША МИЛОСТ ----МИЛИАРД ПЪТИ

    Коментиран от #7

    16:25 27.11.2025

  • 6 Толкова

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "шумли":

    Много, че забелязваше и червеи като тебе.

    Коментиран от #8

    16:28 27.11.2025

  • 7 шмурка

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мурка":

    а ти си жмурик

    16:28 27.11.2025

  • 8 ммм

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Толкова":

    храна за червей вече те гризат 😉

    16:29 27.11.2025

  • 9 Да , и не

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Този беше":

    се отрече както направиха много други .

    16:42 27.11.2025