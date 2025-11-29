Новини
15 години без Андрей Баташов - един от най-обичаните български актьори

29 Ноември, 2025

Да си спомним за любимия актьор

15 години без Андрей Баташов - един от най-обичаните български актьори - 1
Снимка: БГНЕС
Днес отбелязваме още една тъжна годишнина от кончината на Андрей Баташов – актьорът, когото България помни с искрена симпатия, уважение и тъга. На 29 ноември 2010 г. той напусна този свят едва на 45 години, оставяйки след себе си богато наследство на сцената, в киното и в сърцата на поколения зрители.

Актьор, който озаряваше сцената

Андрей Баташов беше от онези артисти, които не просто играеха роля – те я живееха. Завършил НАТФИЗ с впечатляващи успехи, той бързо се превърна в едно от ярките имена на българския театър. Сцената беше неговият естествен дом – независимо дали играеше комедия, драма или мюзикъл, той притежаваше способността да завладява вниманието, да променя атмосферата, да накара зрителя да се смее, да съпреживява, да мисли.

Емблематични остават участията му в театъра – с лекота преминаваше от елегантен чар до дълбока емоция. В киното и телевизията също остави следа със своята непринуденост и топло присъствие пред камерата.

Човек със сърце, по-голямо от сцената

Андрей Баташов беше известен не само със своя талант, но и със своята човечност. Контактите му с публиката и колегите винаги бяха изпълнени с уважение и доброта. Той умееше да изслушва, да подкрепя, да вдъхновява.

Често го описваха като благороден, усмихнат и деликатен човек – качества, които добавяха още повече обаяние към артистичната му натура.

Неочакваната загуба

Неговата смърт през 2010 година потресе цялата страна. България изгуби един от най-талантливите си актьори, а колегите му – приятел, който остави празнина, трудно запълваща се.


