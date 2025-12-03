Новини
Симеон II награди Лили Иванова с орден "Свети Александър": С гордост изказвам възхищението си към Вас!

Това беше изненада за Лили Иванова

Симеон II награди Лили Иванова с орден “Свети Александър”: С гордост изказвам възхищението си към Вас! - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова

"С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните ѝ заслуги към българската култура с дамски Кръст, първа степен, на нашия орден “Свети Александър”. Заповядаме да ѝ се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка!Написано: Симеон Втори”.

Това бях първите думи, които Лили Иванова чу, след като влезе в просторния хол на малкия царски дворец във “Врана”, посрещната лично от НВ Симеон Сакскобургготски, пише epicenter.bg.

“Със специална радост и гордост искам да Ви изкажа моето възхищение за това, което правите за България и българската култура”,каза Симеон II, закачайки династичния фамилен орден на ревера на сакото на Лили Иванова.

Това беше изненада за Лили Иванова.

Орденът е учреден е от Княз Александър I в чест на неговия небесен покровител Св. Александър Невски през 1881 г. Възприет е от Княз/Цар Фердинанд за фамилен орден на Царската династия. Отличието се връчва от Главата на Династията по негово лично благоволение на лица, заслужили към Отечеството и Короната. Цар Симеон II е Велик магистър на Ордена.
Сред наградените са короновани особи, видни дейци на българската емиграция, учени, общественици, духовници, дейци на културата и други.

Лили Иванова бе видимо развълнувана от уважението, с което бе посрещната в царския дом.

От години двамата със Симеон Сакскобургготски изпитват почит и респект един към друг. Запознанството им датира още от 1996 година, когато Симеон Втори за първи път се завърна в България. После след негова лична покана Лили Иванова стана учредител на НДСВ. Споделяла е, че харесва неговото достолепие и скромност, както и способността му да казва най-важното.

На концерта ѝ през декември м.г. в зала "Арена 8888" царят беше на първия ред, а Лили му посвети песента “Камино” и му се поклони от сцената. През август т.г. Симеон II изпрати писмо до примата с благодарност за изпратена от нея голяма кошница с цветя за рождения му ден, която бе впечатлила всички негови гости. Тогава бе отправена покана за нейно гостуване във "Врана", което се състоя вчера.

В изключително добро настроение Лили Иванова и Симеон Втори си говориха за историята, за България, за публиката, за нуждата от духовно обединение на нацията, за спазването на българския език и култура. Лили Иванова разказа за срещата си с майката на Симеон Втори, царица Йоанна при нейното гостуване в България.

Царят не скри възхищението си от многобройните и верни фенове на примата, като подчерта “към които се числя и аз!”.

С изключително тънко чувство за хумор и двамата разказваха вицове за себе си и се смяха на остроумието им, а царят сподели, че в една от залите на резиденцията му в “Царска Бистрица” е направил изложба с негови карикатури и с удоволствие ги показва на дипломати, когато му гостуват.

Симеон Втори разказа, че първият етаж на големия царски дворец във “Врана” вече е възвърнал блясъка си и е превърнат в музей, и с вроденото си чувство за себеирония добави - “в който аз съм жив експонат”. Лили Иванова прояви желание да го разгледа при следващо гостуване в двореца.

Примата отправи покана към Симеон Втори и семейството му да бъдат нейни гости на концерта ѝ в зала “Олимпия” в Париж догодина на 24 май. “Това е знаменателно! За втори път да сте в зала “Олимпия”, не скри възторга си НВ, който прие поканата.

На края на срещата Симеон Втори изпрати лично до колата Лили Иванова и каза, че я очаква отново.


