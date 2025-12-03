Симеон II награди Лили Иванова с орден “Свети Александър”: С гордост изказвам възхищението си към Вас!

"С особено блоговоление награждаваме Лили Иванова за изключителните ѝ заслуги към българската култура с дамски Кръст, първа степен, на нашия орден “Свети Александър”. Заповядаме да ѝ се даде настоящата грамота, скрепена с печата на първообразната със собствената на НВ царя ръка!Написано: Симеон Втори”.
Това бях първите думи, които Лили Иванова чу, след като влезе в просторния хол на малкия царски дворец във “Врана”, посрещната лично от НВ Симеон Сакскобургготски, пише epicenter.bg.
“Със специална радост и гордост искам да Ви изкажа моето възхищение за това, което правите за България и българската култура”,каза Симеон II, закачайки династичния фамилен орден на ревера на сакото на Лили Иванова.
Това беше изненада за Лили Иванова.
Орденът е учреден е от Княз Александър I в чест на неговия небесен покровител Св. Александър Невски през 1881 г. Възприет е от Княз/Цар Фердинанд за фамилен орден на Царската династия. Отличието се връчва от Главата на Династията по негово лично благоволение на лица, заслужили към Отечеството и Короната. Цар Симеон II е Велик магистър на Ордена.
Сред наградените са короновани особи, видни дейци на българската емиграция, учени, общественици, духовници, дейци на културата и други.
Лили Иванова бе видимо развълнувана от уважението, с което бе посрещната в царския дом.
От години двамата със Симеон Сакскобургготски изпитват почит и респект един към друг. Запознанството им датира още от 1996 година, когато Симеон Втори за първи път се завърна в България. После след негова лична покана Лили Иванова стана учредител на НДСВ. Споделяла е, че харесва неговото достолепие и скромност, както и способността му да казва най-важното.
На концерта ѝ през декември м.г. в зала "Арена 8888" царят беше на първия ред, а Лили му посвети песента “Камино” и му се поклони от сцената. През август т.г. Симеон II изпрати писмо до примата с благодарност за изпратена от нея голяма кошница с цветя за рождения му ден, която бе впечатлила всички негови гости. Тогава бе отправена покана за нейно гостуване във "Врана", което се състоя вчера.
В изключително добро настроение Лили Иванова и Симеон Втори си говориха за историята, за България, за публиката, за нуждата от духовно обединение на нацията, за спазването на българския език и култура. Лили Иванова разказа за срещата си с майката на Симеон Втори, царица Йоанна при нейното гостуване в България.
Царят не скри възхищението си от многобройните и верни фенове на примата, като подчерта “към които се числя и аз!”.
С изключително тънко чувство за хумор и двамата разказваха вицове за себе си и се смяха на остроумието им, а царят сподели, че в една от залите на резиденцията му в “Царска Бистрица” е направил изложба с негови карикатури и с удоволствие ги показва на дипломати, когато му гостуват.
Симеон Втори разказа, че първият етаж на големия царски дворец във “Врана” вече е възвърнал блясъка си и е превърнат в музей, и с вроденото си чувство за себеирония добави - “в който аз съм жив експонат”. Лили Иванова прояви желание да го разгледа при следващо гостуване в двореца.
Примата отправи покана към Симеон Втори и семейството му да бъдат нейни гости на концерта ѝ в зала “Олимпия” в Париж догодина на 24 май. “Това е знаменателно! За втори път да сте в зала “Олимпия”, не скри възторга си НВ, който прие поканата.
На края на срещата Симеон Втори изпрати лично до колата Лили Иванова и каза, че я очаква отново.
1 Два руски отпадъка
18:41 03.12.2025
2 Маг
18:49 03.12.2025
3 Хохо Бохо
18:52 03.12.2025
4 истирик
18:52 03.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Софе
19:01 03.12.2025
7 Хаха
19:04 03.12.2025
8 n√Варна
По този начин не нарушавате ли Конституцията или не ви пука за нея????
Нещата трябва да се наричат с истинските им имена!!!!
Бай Симеон не е цар заради болшевишко-комунистическия преврат от септември 1944 г. и отечественофронтовския референдум от септември 1946 г.
Познавам човек, който с болка ми е споделял как в чужбина му се подигравали, че уж сме Република, имаме цар.
Съжалявам представящия се за български цар, че на стари години живее в илюзиите си.
А полковник Лили Иванова е ясна. Не знам дали си спомняте, че един бивш отбранителен министър я произведе в това старши офицерско звание.
Коментиран от #11, #19
19:05 03.12.2025
9 Две мумии...
19:05 03.12.2025
10 Да,да
19:07 03.12.2025
11 фен на сидеров
До коментар #8 от "n√Варна":не го долюбвам тоя, ама щом бивши президенти - мухльовци ги титуловат "президент", защо и един фалшив цар да не го титуловат !?
19:12 03.12.2025
12 Толедо
19:12 03.12.2025
13 Механик
Каква стойност има награда, която няма покритие?? Изобщо, тоя ВТОРИ на какви е втори? Та той дори не е българин. Освен това той никога не е коронясван. И най-вече той сам се отказа от всякакви титли когато дойде в БГ-политиката и ни обра за няма и 800 дни.
Лили е изкукала явно, за да приеме такава "награда". Имах я за по-умна. Жалко! Сбъркал съм.
19:17 03.12.2025
14 коко
Коментиран от #15
19:21 03.12.2025
15 Механик
До коментар #14 от "коко":Аз лично нямам против Лили да бъде наградена. Доста стойностни песни изпя, има талант, глас... всичко. Спор няма.
Но кой е тоя Симеон, че да награждава??
Той, въпреки че не е българин, но се води български гражданин, точно като мен и Вас.
Това, че съм БГ-гражданин, означава ли това, че мога да наградя съседа за "принос към българските традиции" и ако да, то това ще бъде ли писано в новините?
Аман от облъчени, ейййййййй!
19:26 03.12.2025
16 Обективен
Какви царе само в главата,какви ордени и медали.
Той ги продаде преди време.Ако някой се сеща за какво иде реч!
19:27 03.12.2025
17 Край
19:34 03.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #8 от "n√Варна":Врaгoвeтe нa Бългaрия мнoгoкрaтнo ca ce oпитвaпи чрез преврати дa прeмaхнaт КOНCТИТУЦИOННAТA МOНAРХИЯ, зaщoтo тя e cимвoл нa нeзaвиcимocттa.
E, нaй-нaкрaя уcпяхa,... прeз ІХ. 1944г.
19:53 03.12.2025
20 филип
20:01 03.12.2025