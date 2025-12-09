Новини
Обявиха номинациите за наградите "Златен глобус"

9 Декември, 2025 07:10

Вижте кои са претендентите за статуетката

Обявиха номинациите за наградите "Златен глобус" - 1
Снимкa: Shutterstock
Наградите "Златен глобус" отново ще разпънат червения килим, по който ще преминат претендентите за статуетката, пише nova.bg. Номинациите за отличието бяха обявени на 8 декември, от Марлон Уейанс и звездата от Matlock Скай П. Маршал. Тази година на 83-тата церемония има и нова категория - Най-добър подкаст, а в останалите ще се състезават най-добрите филми и телевизионни продукции.

Официалната церемония по връчване на "Златен глобус" ще бъде на 11 януари, а водещ ще бъде комедиантката Ники Глейсър.

А кои са продукциите, които тази година ще се борят за статуетката:

♦ Най-добър филм – драма

  • „Франкенщайн“
  • „Хамнет“
  • It Was Just an Accident
  • „Тайният агент“
  • „Сентиментална стойност“
  • Sinners – „Грешници“

♦ Най-добър филм – мюзикъл или комедия

  • „Синя луна“
  • „Бугония“
  • „Върховният Марти“
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • „Битка след битка“

♦ Най-добър анимационен филм

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

Little Amélie or The Character of Rain

"Зоотрополис 2"

♦ Постижение в киното и боксофиса

  • "Аватар: Огън и пепел"
  • F1
  • Kpop Demon Hunters
  • „Мисията невъзможна: Възмездие“
  • "Грешници"
  • "Оръжия"
  • Wicked: For Good
  • "Зоотрополис 2"

♦ Най-добър филм на чужд език

  • It Was Just an Accident – Франция
  • No Other Choice – Южна Корея
  • The Secret Agent – Бразилия
  • Sentimental Value – Норвегия
  • Sirāt – Испания
  • Гласът на Хинд Раджаб – Тунис

♦ Най-добра актриса във филм – драма

  • Джеси Бъкли – „Хамнет“
  • Дженифър Лорънс – „Умри, любима моя“
  • Ренате Райнсве – „Сентиментална стойност“
  • Джулия Робъртс – „След ловa“
  • Теса Томпсън – „Хеда“
  • Ева Виктор – „Съжалявам, скъпи“

♦ Най-добър актьор във филм – драма

  • Джоел Еджъртън – Train dreams
  • Оскар Айзък – „Франкенщайн“
  • Дуейн Джонсън – „Машината за разбиване“
  • Майкъл Б. Джордан – „Грешници“
  • Вагнер Моура – „Тайният агент“
  • Джереми Алън Уайт - Springsteen: Deliver Me from Nowhere

♦ Най-добра актриса във филм – мюзикъл или комедия

  • Роуз Бърн – If I Had Legs I’d Kick You
  • Синтия Ериво – Wicked: For Good
  • Кейт Хъдсън – Song Sung Blue
  • Чейс Инфинити – "Битка след битка"
  • Аманда Сайфрид – The Testament of Ann Lee
  • Ема Стоун – "Бугония"

♦ Най-добър актьор във филм – мюзикъл или комедия

  • Тимотей Шаламе – "Върховният Марти"
  • Джордж Клуни – "Джей Кели"
  • Леонардо ди Каприо – "Битка след битка"
  • Итън Хоук – "Синя Луна"
  • Лий Бюнг-Хън – No Other Choice
  • Джеси Племънс – "Бугония"

♦ Най-добра актриса в поддържаща роля във филм

  • Емили Блънт – The Smashing Machine
  • Ел Фанинг – Sentimental Value
  • Ариана Гранде – Wicked: For Good
  • Инга Ибсдотер Лилеос – Sentimental Value
  • Ейми Мадигън – Weapons
  • Теяна Тейлър – One Battle After Another

♦ Най-добър актьор в поддържаща роля във филм

  • Бенисио дел Торо – "Битка след битка"
  • Джейкъб Елърди – "Франкенщайн"
  • Пол Мескал – "Хамнет"
  • Шон Пен – "Битка след битка"
  • Адам Сандлър – "Джей Кели"
  • Стелан Скарсгард – "Сантиментална стойност"

♦ Най-добър режисьор

  • Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"
  • Райън Куглър – Sinners
  • Гийермо дел Торо – Frankenstein
  • Джафар Панахи – It Was Just an Accident
  • Йоаким Трир – "Сантиментална стойност"
  • Клои Жао – Hamnet

♦ Най-добър сценарий

  • Пол Томас Андерсън – "Битка след битка"
  • Роналд Бронстийн и Джош Сафди – "Върховният Марти"
  • Райън Куглър – "Грешници"
  • Джафар Панахи – It Was Just an Accident
  • Ескил Фогт и Йоаким Трир – Sentimental Value
  • Клои Жао и Маги О’Фарел – "Хамнет"

♦ Най-добра оригинална музика

  • Александър Деспла – "Франкенщайн"
  • Лудвиг Йорансън – "Грешници"
  • Джони Грийнууд – "Битка след битка"
  • Kangding Ray – Sirāt
  • Макс Рихтер – "Хамнет"
  • Ханс Цимер – F1

♦ Най-добра оригинална песен

  • “Dream As One” – "Аватар: Огън и пепел"
  • Автори: Майли Сайръс, Андрю Уайт, Марк Ронсон, Саймън Фрэнглън
  • “Golden” – Kpop Demon Hunters
  • Автори: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick
  • “I Lied To You” – "Грешници"
  • Автори: Рафаел Садик, Лудвиг Йорансън
  • “No Place Like Home” – Wicked: For Good
  • Автор: Стивън Шварц
  • “The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good
  • Автор: Стивън Шварц
  • “Train Dreams” – Train Dreams
  • Автори: Ник Кейв, Брайс Деснър

ТЕЛЕВИЗИЯ

♦ Най-добър телевизионен сериал - драма: The Diplomat, The Pitt, Pluribus, Severance, "Бавни коне", Белият лотос".

♦ Най-добър телевизионен сериал - мюзикъл или комедия: Abbott Elementary, "Мечката", Hacks, Nobody Wants This, "Само убийства в сградата", "Студиото".

♦ Най-добър телевизионен минисериал, антологичен сериал или филм, направен за телевизия: "Юношество", All Her Fault, The Beast in Me, "Черно огледало", Dying for Sex, The Girlfriend.

♦ Най-добра женска роля в телевизионен сериал – драма: Кати Бейтс - "Матлок", Брит Лоуър -Severance, Хелън Мирън - "Мобланд", Бела Рамзи - The Last of Us, Кери Ръсел - "Дипломатът", Рия Сийхорн - Pluribus.

♦ Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – драма: Стърлинг К. Браун - "Рай", Диего Луна - Андор, Гари Олдман - "Бавни коне", Марк Ръфало - "Отряд: Специална задача", Адам Скот - Severance, Ноа Уайл - The Pitt.

♦ Най-добра женска роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Кристен Бел - Nobody Wants This, Айо Едебири - "Мечката", Селена Гомез - "Само убийства в сградата", Наташа Лион -Poker Face, Джена Ортега - "Уензди", Джийн Смарт - "Хакове".

♦ Най-добра мъжка роля в телевизионен сериал – мюзикъл или комедия: Адам Броуди - Nobody Wants This, Стив Мартин - "Само убийства в сградата", Глен Пауъл - "Чад Пауърс", Сет Роугън - "Студиото", Мартин Шорт - "Само убийства в сградата", Джереми Алън Уайт - "Мечката".

♦ Най-добра женска актьорска игра в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Клеър Дейнс - "Звярът в мен", Рашида Джоунс - "Черно огледало", Аманда Сейфрид - Long Bright River, Сара Снук - All Her Fault, Мишел Уилямс - All Her Fault, Робин Райт - The Girlfriend.

♦ Най-добра мъжка роля в минисериал, антологичен сериал или телевизионен филм: Джейкъб Елорди - The Narrow Road to the Deep North, Пол Джамати - "Черно огледало", Стивън Греъм - "Юношество", Чарли Хънам - Чудовището: Историята на Ед Гийн", Джуд Лоу - "Черният заек", Матю Рис - "Звярът в мен".

♦ Най-добра поддържаща женска роля в телевизионен сериал: Кари Куун - "Белият лотос", Ерин Дохърти - "Юношество", Хана Айнбиндер - "Хакове", Катрин О'Хара - Студиото, Паркър Поузи - "Белият лотос", Ейми Лу Ууд - "Белият лотос"

♦ Най-добра мъжка роля в поддържаща роля в телевизионния сериал: Оуен Купър - "Юношество", Били Крудъп - "Сутрешното шоу", Уолтън Гогинс - "Белият лотос", Джейсън Айзъкс - "Белият лотос", Трамел Тилман - "Северънс", Ашли Уолтърс - "Юношество"

♦ Най-добро изпълнение в стендъп комедията

  • Бил Махер: Някой друг вижда ли това?
  • Брет Голдщайн: Втората най-добра нощ в живота ти
  • Кевин Харт: Действайки на моята възраст
  • Кумаил Нанджиани: Нощни мисли
  • Рики Джървейс: Смъртност
  • Сара Силвърман: Аутопсията

♦ Най-добър подкаст

  • Експерт по фотьойли с Дакс Шепърд
  • Наречете я татко
  • Добър разговор с Ейми Полер
  • Подкастът на Мел Робинс
  • Smartless
  • Up first

Хелън Мирън ще получи получи почетната награда "Сесил Б. Демил" за принос към филмовата индустрия. Сара Джесика Паркър ще бъде отличена с наградата „Каръл Бърнет“ за изключителния си принос към телевизията. Отличията ще им бъдат връчени на специални церемония на 8 януари, дни преди да бъдат раздадени призовете „Златен глобус".


