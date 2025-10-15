БНР връчва първите национални награди „Тийн тайм“

Първите национални награди „Тийн тайм“ ще бъдат връчени на 17 октомври, петък, от 18.30 ч. в Първо студио на Българското национално радио. Кампанията на БНР е инициирана от едноименното предаване на програма „Христо Ботев“.

На церемонията ще бъдат обявени победителите в категориите:

Тийн тайм ТВОРЕЦ за артисти, художници и музиканти;

Тийн тайм ПИСАТЕЛ за автори на стихове, разкази, есета, пътеписи и романи;

Тийн тайм НАУКА за образователни и научни постижения;

Тийн тайм ИНФЛУЕНСЪР за младежи, владеещи социалните медии с ценни посоки за развитие;

Тийн тайм ОТГОВОРЕН за социално отговорни ученици, обществено активни и доброволци;

Тийн тайм ПАЗИТЕЛ на материалното и нематериално културно наследство.

Входът за събитието е свободен.