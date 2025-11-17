Неуморната легенда в киното Мартин Скорсезе на 83 г.

Мартин Скорсезе навършва 83 години днес, на 17 ноември – дата, която светът на киното отбелязва не просто като рожден ден, а като почит към един от най-влиятелните режисьори в историята на седмото изкуство. От десетилетия насам неговото име е символ на майсторство, дълбочина и непоколебима страст към киното.

Скорсезе е роден през 1942 г. в нюйоркския квартал Литъл Итили, където оформя ранния си светоглед, белязан от католическо възпитание, уличен живот и силната култура на имигрантските общности. Детските му години са ограничени от тежката астма, което го държи далеч от спорта, но го насочва към киното – убежище, което постепенно се превръща в призвание. По-късно учи режисура в Нюйоркския университет, където започва да оформя своя авторски стил.

През 70-те години Скорсезе създава култови филми като „Шофьорът на такси“, „Mean Streets“ и „Разяреният бик“, които поставят основите на модерното американско кино. През 90-те се утвърждава като майстор на криминалния жанр с „Добри момчета“ и „Казино“, а през 2007 г. печели първия си „Оскар“ за режисура с „От другата страна“. Паралелно с това работи активно и върху документални филми, музикални проекти и инициативи за реставрация на класическо кино.

През 2025 г. Скорсезе посреща рождения си ден в период на продължаваща творческа активност. Последният му голям проект, „Killers of the Flower Moon“, продължава да присъства в учебни програми по кино. Междувременно режисьорът работи по нов документален филм, посветен на религиозната символика в изкуството – тема, която той изследва от години. Американски издания съобщават, че идеята за филм за живота на Исус, която Скорсезе обсъжда от 2023 г., отново е на дневен ред.

В чест на 82-ия му рожден ден, Film at Lincoln Center в Ню Йорк организира специална програма с прожекции, дискусии и премиера на дигитално възстановена версия на „Mean Streets“ – филмът, който бележи повратна точка в кариерата му. Същевременно фондацията му The Film Foundation продължава работата по реставрирането и дигитализирането на световни филмови архиви, като тази година добавя още шест възстановени класически заглавия.

Влиянието му оживява и чрез следващото поколение: дъщеря му Франческа Скорсезе вече се утвърждава като режисьор и актриса, а първият ѝ пълнометражен филм влезе в продукция през 2025 г., с баща ѝ като творчески консултант.

На 82 години Мартин Скорсезе остава не просто емблема, а активна движеща сила в киното – режисьор, учител, архивар и разказвач, за когото филмите са повече от кариера: те са доживотна мисия.