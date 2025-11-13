Кустурица: Авторското кино агонизира

Сръбският сценарист и режисьор Емир Кустурица смята, че намаляващият интерес към авторските филми се дължи най-вече на трудностите при тяхното разпространение.

„Авторските филми умират – това е вярно, но не е очевидно, защото авторски филми съществуват; виждаме някои от тях всяка година. Ако тези филми се разпространяват само до избрана аудитория, тогава те вече няма да съществуват“, отбеляза бащата на "Аризонска мечта".

Той добави, че въпросът как да се разпространява добър филм без силен търговски потенциал остава отворен.

Кустурица направи паралел със собствения си опит, отбелязвайки, че такива филми са се задържали по-дълго в кината. „Разпространението на артхаус филми беше възможно преди 30 години. Когато направих „Черна котка, бял котарак“, той се прожектира три месеца по Шанз-Елизе. Сега това е невъзможно: един добър филм трае седем или осем дни, а на деветия го няма. Това са нови условия на живот, нови детерминанти“, добави Кустурица.