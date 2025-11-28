Михалков: "Съживяването" на починали актьори е престъпление

Руският режисьор Никита Михалков критикува на пресконференция „съживяването“ на починали актьори с помощта на изкуствен интелект и експлоатацията на техния успех за популяризиране на съвременни проекти.

„Считам за престъпно, за нарушение на всички етични норми и авторски права, да се използва изкуствен интелект за съживяване на бивши велики актьори, да им се дават реплики, които никога не са изричали през живота си, и да се принуждават да правят, по молба на някой, който не е непременно талантлив, нещо, което никога не биха направили“, цитира Михалков РИА Новости.

Режисьорът все пак допуска използването на ИИ за изграждане подобряване на кинопроизводството, но "само ако технологията не стане саморазрушителна“.