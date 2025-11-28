Новини
Култура »
Михалков: "Съживяването" на починали актьори е престъпление

28 Ноември, 2025 16:14 821 6

  • никита михалков-
  • ии-
  • починали актьори-
  • кинопроизводство-
  • изкуствен интелект-
  • режисьор

Режисьорът все пак допуска използването на ИИ за изграждане подобряване на кинопроизводството

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Руският режисьор Никита Михалков критикува на пресконференция „съживяването“ на починали актьори с помощта на изкуствен интелект и експлоатацията на техния успех за популяризиране на съвременни проекти.

„Считам за престъпно, за нарушение на всички етични норми и авторски права, да се използва изкуствен интелект за съживяване на бивши велики актьори, да им се дават реплики, които никога не са изричали през живота си, и да се принуждават да правят, по молба на някой, който не е непременно талантлив, нещо, което никога не биха направили“, цитира Михалков РИА Новости.

Режисьорът все пак допуска използването на ИИ за изграждане подобряване на кинопроизводството, но "само ако технологията не стане саморазрушителна“.


  • 1 Българин

    1 6 Отговор
    Руската армия за последните 24 часа е убила 1720 украинци. Така че, няколко виртуално "съживени" актьора не са чак таъкъв проблем!

    Коментиран от #3

    16:18 28.11.2025

  • 2 Сила

    5 12 Отговор
    Тоя съветЦки мухъл жив ли е още ...съветЦки но с имперски бълнувания !!!

    16:18 28.11.2025

  • 3 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    1721 чух аз , Медведев се събуди току що и го каза ...

    16:20 28.11.2025

  • 4 микита

    3 6 Отговор
    нахалков

    16:25 28.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 !!!

    4 8 Отговор
    Ега ти дъртия лакей на кримълския масов убиец и престъпник срещу човечеството!

    16:37 28.11.2025