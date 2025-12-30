Новини
Ангел Славчев към Божидар Божанов: Знаете ли коя е Добра Паслиева? Една от първите жертви на турския тероризъм у нас!

Ангел Славчев към Божидар Божанов: Знаете ли коя е Добра Паслиева? Една от първите жертви на турския тероризъм у нас!

30 Декември, 2025

На 30 август 1984 г. Добра Паслиева е екзекутирана от турски екстремисти с бомба, която избухва на гара Пловдив

Ангел Славчев към Божидар Божанов: Знаете ли коя е Добра Паслиева? Една от първите жертви на турския тероризъм у нас! - 1
Снимка: Фейсбук
Ангел Славчев Ангел Славчев Движение за граждански контрол

Знаете ли коя е Добра Паслиева?

Добра е от Кърджали и една от първите жертви на турският тероризъм в България. На 30 август 1984 г. Добра Паслиева е екзекутирана от турски екстремисти с бомба, която избухва на гара Пловдив.

Това припомни във "Фейсбук" Ангел Славчев.

Знаете ли кой е този на снимката? Това е Божидар Божанов, обикновен програмист, към днешна дата съпредседател на ПП Демократична България. За малко беше министър на електронното управление, сега е подсъдим за корупция във въпросното министерство.

На снимката Божанов поднася своята признателност към загиналите българи на Тюркян чешма в Могиляне, която е символ на загиналите по време на Възродителния процес през 80-те години на миналия ХХ век.

Чешмата е изградена, за да се помнят тези времена и служи за политическа агитация на ДПС в годините.

Знаете ли какво е еничар? Ако не знаете,

Може да видите един от тях на снимката. Никога не е поднесъл и един карамфил на паметник на жертвите на турския тероризъм. Убеден съм, че никога не е чувал и следните имена:

Георги Цветков - 12 годишен

Стефан Атанасов - 13 годишен

Яворка Петрова

Емил Георгиев

Стилиян Иванов

Николай Генков

Райна Бозукова

Това са загиналите българи след атентата на гара Буново.

Убеден съм, че еничаря Божанов дори не знае къде е паметника им на гара Буново.

Вечната памет за загиналите!

За еничарите - съд и затвор!


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 51 гласа.
  • 1 ппдбраст

    8 48 Отговор
    дреме ми! слава окраине!

    Коментиран от #12, #25

    13:36 30.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Реваншизма

    19 11 Отговор
    получи огънче от лицемерното полит коректно рекламно посещение.
    За такава опастност от взаимни упреци, предупреди преди няколко дни един държавник Бойко Борисов.
    Киро не разбира нито се интересува от възможни последствия и ехидно се изхвърли.

    13:39 30.12.2025

  • 4 Неук

    30 9 Отговор
    Тоя комуне-храненик го "разирам", ама ти бе Божка, "захвърли" информатиката, а "прегърна" полит-хранилката!

    13:39 30.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 гост

    46 3 Отговор
    Точно написано...ако това беше станало след Възродителният Процес,бих го приел за отмъщение,но този акт както и вагона за майки с деца,това си е чиста проба тероризъм...за такива ....смърт....

    13:42 30.12.2025

  • 7 ИВАН

    40 5 Отговор
    Колко се радвахме на тая демокрация, с надежда за уж по хубав живот, но живота стана много по лош, а и затриват България и българите поднасяйки ни фалшиви ценности, които всъщност са отрова.

    13:43 30.12.2025

  • 8 спри с

    8 6 Отговор

    До коментар #5 от "ЗА ВСИЧКИ":

    Досадни призивни лозунги за всеки и за всичко.

    13:43 30.12.2025

  • 9 Браво

    39 6 Отговор
    Браво на Ангел Славчев, страхотна статия !

    13:45 30.12.2025

  • 10 хаяшито

    21 0 Отговор
    да се удави в собственият си водопад ако трябва и с чужда помощ

    13:47 30.12.2025

  • 11 Иван 1

    32 5 Отговор
    Браво за написаното, защото всички удобно забравят за това.

    13:47 30.12.2025

  • 12 Булпсихопатъ

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "ппдбраст":

    И той така.

    Коментиран от #35

    13:52 30.12.2025

  • 13 Сила

    23 3 Отговор
    Абе все се чудя , защо "храбрите бойци " от "най мирната религия " все воюват с жени и деца а не с полиция ( милиция ) или с военни ??! И Хамас сега , и те така ....избиха и изнасилиха децата и жените а избягаха от армията .....!!? Защо в НРБ то "борците за свобода " не взривиха военно поделение или поне квартален милиционер ....

    Коментиран от #22

    13:52 30.12.2025

  • 14 Град Симитли

    21 2 Отговор
    Изброените имат още живи роднини...
    И те добре виждат къде ходят политиците

    13:56 30.12.2025

  • 15 Стефко

    7 18 Отговор
    Написаното от автора говори за вероятен психологически проблем, ниска образователна култура и непознаване на нашето общество в България. Всяко насилие, поражда насилие и в този ред на мисли такива, като него, които чрез реални трагични събития внушават разделение на нашето общество трябва да бъдат оборвани с истината. Точно такива разделяха и разделят и от двете страни, но трябва отпор за изграждане на неделимо общество с равни права без значение от етнос, защото всички са граждани на България .

    Коментиран от #37

    13:59 30.12.2025

  • 16 ДА ТАКА Е АНГЕЛ..

    13 2 Отговор
    ВСИЧКИ ОТ УПРАНИЦИТЕ"" 1990 ГОДИНА НАСАМ СА ГНИЛИ ГНИДИ И КРАДЦИ НА НАРОДНИ ПАРИ. И ГЛУПАВИ НА NТА СТЕПЕН А МНОГО ИМ ВЯРВАХА. И ТОВА ГО ПИША ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ. ЕДИН ОБИКНОВЕН БЪЛГАРИН. КАК МОЖЕ ТОЯ СЪС СЪКОТО И ДРУГИЯ КОЛИ СА ТРЪПИ ДА ОТИДАТ ЗА НЕКВИ ГЛАСОВЕ НА ОТРУДЕНИ ПРЕНЕБРЕГВАНИ МЮСЮЛМАНИ. И ТЕ СИ МИСЛЯТ ЧЕ ЩЕ ИМ ГИ ДАДАТ. ПРОСТАЦИ СА АЧО ВСИЧКИ. И МУШИКИ СА. ПОЗОР И ПРОСТОТИЯ.

    14:00 30.12.2025

  • 17 Поздравления за този коментар

    16 3 Отговор
    Право в десетката! Тези еничари са и национални предатели на България и се занимават само с лъжи и шарлатания! И сега това което правят е с такава цел.

    14:01 30.12.2025

  • 18 Софиянец

    14 2 Отговор
    Какво друго да очакваме от ппдб-лите! Мекерета и безродници!

    14:02 30.12.2025

  • 19 Питане

    6 1 Отговор
    ТОЗИ 100 % няма, я Sfin Ята ще поднесе ли цветя на ЗАГИНАЛИТЕ БЪЛГАРИ ???

    14:02 30.12.2025

  • 20 А някой знае ли

    13 5 Отговор
    Къде е паметника на ястребинчетата?
    А тия еничари и дупедавци знаят ли за Баташкото клане?
    А за Кочо Чешмедженски?
    Той и Киро тъпото се кланяше на чешмата!
    Спомняте ли си?
    А спомняте ли си как Дянков го изгониха селяните?
    А спомняте ли си, че на Шипка, Киро идиота бе знаеше кога да се водели епичните боеве и беше замерян със снежни топки!
    А някой да спомена за Митко Палаузов.?
    Ало, БСП заспало и прогнило от корупция, и вие ли не си спомняте за тези и всички жертви?
    За белия терор, по сред бял ден бе унит Йосиф Херос, блестящ будна лист, а не неук драскач!

    Коментиран от #23, #24, #40

    14:03 30.12.2025

  • 21 ЗОРО

    3 15 Отговор
    Авторът е евтин популист! Т. н. Възродителен процес е една голяма несправедливост и обида и е свързан с насилие върху българските мюсюлмани, включително убити. Няма нищо лошо в това да бъде почетена паметта им. Възродителният процес започва седемдесетте с насилствената смяна на имената на т. н. помаци!

    Коментиран от #26, #36

    14:04 30.12.2025

  • 22 стоян георгиев

    10 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Ционистите са същите! А в тая безродна партия ппдб са основно содомити, ционисти и най-обикновени безродници!

    14:04 30.12.2025

  • 23 гост

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "А някой знае ли":

    смесваш нещата и нищо не се получава...

    Коментиран от #30

    14:04 30.12.2025

  • 24 Йосиф Херпс

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "А някой знае ли":

    Блестящ журналист!

    14:05 30.12.2025

  • 25 честен ционист

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "ппдбраст":

    По маратонките на Божидар Божанов може да се види символът Z.

    14:06 30.12.2025

  • 26 Не си запознат

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "ЗОРО":

    За да се стигне до възродителен процес, имаше външна намеса! И всичките тези терористични удари бяха подготвяне и спонсорирани! Автора не само не е популист, а много точно е описал това което се случва.

    14:06 30.12.2025

  • 27 Мдааа

    9 1 Отговор
    Много точно, но още по-точно е определението "джендъp-еничаpи" за тия нищожеcтва от ППДБ!

    14:06 30.12.2025

  • 28 Ченге

    5 7 Отговор
    “Турските” екстремисти бяха български изпълнители от Държавна сигурност. Под вещото ръководство на ДС с цел всявана на страх, омраза и оправдаване пред света и за дебилираните в страната.

    14:07 30.12.2025

  • 29 молко факти

    7 2 Отговор
    Подкрепям автора на статията безрезервно , тъй като е абсолютно прав и юредически и фактически това си беше турски тероризъм .

    14:07 30.12.2025

  • 30 Ами раздели ги

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "гост":

    По исторически дати и ще ти се получи!
    И турци и фашисти сега ни управляват, защото са изтрили историята от мозъците ди!

    14:07 30.12.2025

  • 31 ДО АНГЕЛ СЛАВЧЕВ

    3 3 Отговор
    АЧО АЗ СЪМ ЕДИН МИЛИЦИОНЕР КОЙТО АКО ГИ ПРИКАРАМ БОЖО И КРУШАРСКИЯ ГОЛЯМА ОБИЧ ЩЕ ИМ ХВЪРЛЯ НАПРАВО СА ЗА БЕСИНЕ ПРЕД ЦАР ПСВОБОДИТЕЛ ...УЙНЯНКОВЦИ

    14:11 30.12.2025

  • 32 Инж1

    2 5 Отговор
    Вече сме 21-ви век. Атентатите от т.нар. "турски терористи" са ни повече, ни по-малко провокативни акции на ДС!!! Бяха ни приготвили "югославски сценарий", но хората проявиха мъдрост и не се вързаха....

    Коментиран от #33, #39

    14:11 30.12.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Софийски селянин,

    5 1 Отговор
    При Социализма за разлика от сега имаше силно разузнаване и най вече ДС.
    Всичките тези терористи ги изловиха и ги осъдиха на смърт.
    Същата година взривиха бомба и в хотел Сливен,в заведението така наречената Епруветка.
    И заради самото остъкление взривната вълна изби на вън и само рани няколко клиенти.
    А тези продажни еничари са срам и позор за България..

    14:15 30.12.2025

  • 35 ппдбраст

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Булпсихопатъ":

    така сме ппдбрастите юроджендърски неоосманлии

    14:15 30.12.2025

  • 36 Нуждаем се от нов

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "ЗОРО":

    Възродителен процес!
    Неотложно!
    Или си българин, или чао!
    Какво е това : български турчин; български евреин; български арменец; български македонец……?
    Всички с български имена!

    Коментиран от #38

    14:15 30.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Нуждаем се от нов":

    Само 40 от всеки 100 новородени деца в България са с декларирана майка българка по произход. За бащата обикновено не се изискват данни.

    14:20 30.12.2025

  • 39 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "Инж1":

    ЕЙ МРАСНИК КАКВО ДС ..УБИВАХА ДЕЦА КАТО УКРОФАШИСТИТЕ В УКРАЙНА БЕ СМ00ТЛ ЗАДРЪСТЕН. НО ЩЕ РАЗБЕРЕШ СЪВСЕМ СКОРО КАТО ПОЧНАТ АТЕНТАТИТЕ В ЕВРОПА НА УКРО ФАШИСТИТЕ КОИТО ГИ ХРАНЕХТЕ

    14:25 30.12.2025

  • 40 АГАТ а Кристи

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "А някой знае ли":

    Като ги помниш и споменаваш тези неща, забрави ли за хилядите избити след 09.09 1944 г без съд и присъда? Българските концлагери по същото време ? Атентата в"Св. Неделя" - десетки невинни жертви?
    С всичкото това вие, комунистите все още се гордеете и убеден съм - никога няма да се извините на българския народ за безчинствата си, "другарю"!

    14:28 30.12.2025

  • 41 Прекалявате

    1 0 Отговор
    всеки може да посети чешмата в Могиляне и какво от това!

    14:30 30.12.2025

  • 42 българка

    0 0 Отговор
    Да живеем в настоящето и да мислим за бъдещето като възможност да не допускаме грешките от миналото. ПП-ДБ трябва да търсят друг начин за включване на гражданите от турския етнос в демократичните промени, а не като разравят спомени от болезнени събития в миналото.

    14:34 30.12.2025

  • 43 А какво са

    0 0 Отговор
    Еничарите? Не знаеш Славков !

    14:34 30.12.2025

