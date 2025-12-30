Ангел Славчев към Божидар Божанов: Знаете ли коя е Добра Паслиева? Една от първите жертви на турския тероризъм у нас!

Знаете ли коя е Добра Паслиева?

Добра е от Кърджали и една от първите жертви на турският тероризъм в България. На 30 август 1984 г. Добра Паслиева е екзекутирана от турски екстремисти с бомба, която избухва на гара Пловдив.

Това припомни във "Фейсбук" Ангел Славчев.

Знаете ли кой е този на снимката? Това е Божидар Божанов, обикновен програмист, към днешна дата съпредседател на ПП Демократична България. За малко беше министър на електронното управление, сега е подсъдим за корупция във въпросното министерство.

На снимката Божанов поднася своята признателност към загиналите българи на Тюркян чешма в Могиляне, която е символ на загиналите по време на Възродителния процес през 80-те години на миналия ХХ век.

Чешмата е изградена, за да се помнят тези времена и служи за политическа агитация на ДПС в годините.

Знаете ли какво е еничар? Ако не знаете,

Може да видите един от тях на снимката. Никога не е поднесъл и един карамфил на паметник на жертвите на турския тероризъм. Убеден съм, че никога не е чувал и следните имена:

Георги Цветков - 12 годишен

Стефан Атанасов - 13 годишен

Яворка Петрова

Емил Георгиев

Стилиян Иванов

Николай Генков

Райна Бозукова

Това са загиналите българи след атентата на гара Буново.

Убеден съм, че еничаря Божанов дори не знае къде е паметника им на гара Буново.

Вечната памет за загиналите!

За еничарите - съд и затвор!