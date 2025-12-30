Ангел Славчев към Божидар Божанов: Знаете ли коя е Добра Паслиева? Една от първите жертви на турския тероризъм у нас!

Знаете ли коя е Добра Паслиева?
Добра е от Кърджали и една от първите жертви на турският тероризъм в България. На 30 август 1984 г. Добра Паслиева е екзекутирана от турски екстремисти с бомба, която избухва на гара Пловдив.
Това припомни във "Фейсбук" Ангел Славчев.
Знаете ли кой е този на снимката? Това е Божидар Божанов, обикновен програмист, към днешна дата съпредседател на ПП Демократична България. За малко беше министър на електронното управление, сега е подсъдим за корупция във въпросното министерство.
На снимката Божанов поднася своята признателност към загиналите българи на Тюркян чешма в Могиляне, която е символ на загиналите по време на Възродителния процес през 80-те години на миналия ХХ век.
Чешмата е изградена, за да се помнят тези времена и служи за политическа агитация на ДПС в годините.
Знаете ли какво е еничар? Ако не знаете,
Може да видите един от тях на снимката. Никога не е поднесъл и един карамфил на паметник на жертвите на турския тероризъм. Убеден съм, че никога не е чувал и следните имена:
Георги Цветков - 12 годишен
Стефан Атанасов - 13 годишен
Яворка Петрова
Емил Георгиев
Стилиян Иванов
Николай Генков
Райна Бозукова
Това са загиналите българи след атентата на гара Буново.
Убеден съм, че еничаря Божанов дори не знае къде е паметника им на гара Буново.
Вечната памет за загиналите!
За еничарите - съд и затвор!
1 ппдбраст
13:36 30.12.2025
13:36 30.12.2025
3 Реваншизма
За такава опастност от взаимни упреци, предупреди преди няколко дни един държавник Бойко Борисов.
Киро не разбира нито се интересува от възможни последствия и ехидно се изхвърли.
13:39 30.12.2025
4 Неук
13:39 30.12.2025
6 гост
13:42 30.12.2025
7 ИВАН
13:43 30.12.2025
8 спри с
До коментар #5 от "ЗА ВСИЧКИ":Досадни призивни лозунги за всеки и за всичко.
13:43 30.12.2025
9 Браво
13:45 30.12.2025
10 хаяшито
13:47 30.12.2025
11 Иван 1
13:47 30.12.2025
12 Булпсихопатъ
До коментар #1 от "ппдбраст":И той така.
13:52 30.12.2025
13:52 30.12.2025
13 Сила
13:52 30.12.2025
13:52 30.12.2025
14 Град Симитли
И те добре виждат къде ходят политиците
13:56 30.12.2025
15 Стефко
13:59 30.12.2025
13:59 30.12.2025
16 ДА ТАКА Е АНГЕЛ..
14:00 30.12.2025
17 Поздравления за този коментар
14:01 30.12.2025
18 Софиянец
14:02 30.12.2025
19 Питане
14:02 30.12.2025
20 А някой знае ли
А тия еничари и дупедавци знаят ли за Баташкото клане?
А за Кочо Чешмедженски?
Той и Киро тъпото се кланяше на чешмата!
Спомняте ли си?
А спомняте ли си как Дянков го изгониха селяните?
А спомняте ли си, че на Шипка, Киро идиота бе знаеше кога да се водели епичните боеве и беше замерян със снежни топки!
А някой да спомена за Митко Палаузов.?
Ало, БСП заспало и прогнило от корупция, и вие ли не си спомняте за тези и всички жертви?
За белия терор, по сред бял ден бе унит Йосиф Херос, блестящ будна лист, а не неук драскач!
14:03 30.12.2025
14:03 30.12.2025
21 ЗОРО
14:04 30.12.2025
14:04 30.12.2025
22 стоян георгиев
До коментар #13 от "Сила":Ционистите са същите! А в тая безродна партия ппдб са основно содомити, ционисти и най-обикновени безродници!
14:04 30.12.2025
23 гост
До коментар #20 от "А някой знае ли":смесваш нещата и нищо не се получава...
14:04 30.12.2025
14:04 30.12.2025
24 Йосиф Херпс
До коментар #20 от "А някой знае ли":Блестящ журналист!
14:05 30.12.2025
25 честен ционист
До коментар #1 от "ппдбраст":По маратонките на Божидар Божанов може да се види символът Z.
14:06 30.12.2025
26 Не си запознат
До коментар #21 от "ЗОРО":За да се стигне до възродителен процес, имаше външна намеса! И всичките тези терористични удари бяха подготвяне и спонсорирани! Автора не само не е популист, а много точно е описал това което се случва.
14:06 30.12.2025
27 Мдааа
14:06 30.12.2025
28 Ченге
14:07 30.12.2025
29 молко факти
14:07 30.12.2025
30 Ами раздели ги
До коментар #23 от "гост":По исторически дати и ще ти се получи!
И турци и фашисти сега ни управляват, защото са изтрили историята от мозъците ди!
14:07 30.12.2025
31 ДО АНГЕЛ СЛАВЧЕВ
14:11 30.12.2025
32 Инж1
14:11 30.12.2025
14:11 30.12.2025
34 Софийски селянин,
Всичките тези терористи ги изловиха и ги осъдиха на смърт.
Същата година взривиха бомба и в хотел Сливен,в заведението така наречената Епруветка.
И заради самото остъкление взривната вълна изби на вън и само рани няколко клиенти.
А тези продажни еничари са срам и позор за България..
14:15 30.12.2025
35 ппдбраст
До коментар #12 от "Булпсихопатъ":така сме ппдбрастите юроджендърски неоосманлии
14:15 30.12.2025
36 Нуждаем се от нов
До коментар #21 от "ЗОРО":Възродителен процес!
Неотложно!
Или си българин, или чао!
Какво е това : български турчин; български евреин; български арменец; български македонец……?
Всички с български имена!
14:15 30.12.2025
14:15 30.12.2025
38 честен ционист
До коментар #36 от "Нуждаем се от нов":Само 40 от всеки 100 новородени деца в България са с декларирана майка българка по произход. За бащата обикновено не се изискват данни.
14:20 30.12.2025
39 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #32 от "Инж1":ЕЙ МРАСНИК КАКВО ДС ..УБИВАХА ДЕЦА КАТО УКРОФАШИСТИТЕ В УКРАЙНА БЕ СМ00ТЛ ЗАДРЪСТЕН. НО ЩЕ РАЗБЕРЕШ СЪВСЕМ СКОРО КАТО ПОЧНАТ АТЕНТАТИТЕ В ЕВРОПА НА УКРО ФАШИСТИТЕ КОИТО ГИ ХРАНЕХТЕ
14:25 30.12.2025
40 АГАТ а Кристи
До коментар #20 от "А някой знае ли":Като ги помниш и споменаваш тези неща, забрави ли за хилядите избити след 09.09 1944 г без съд и присъда? Българските концлагери по същото време ? Атентата в"Св. Неделя" - десетки невинни жертви?
С всичкото това вие, комунистите все още се гордеете и убеден съм - никога няма да се извините на българския народ за безчинствата си, "другарю"!
14:28 30.12.2025
41 Прекалявате
14:30 30.12.2025
42 българка
14:34 30.12.2025
43 А какво са
14:34 30.12.2025