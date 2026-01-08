Новини
Любопитно »
Дъщерята на 88-годишния Челентано: "Татко сякаш е на 40 г., с мама още са влюбени."

8 Януари, 2026 10:33 757 4

  • адриано челентано-
  • дъщеря-
  • росита челентано-
  • клаудия мори

Тя призна, че родителите ѝ са поддържали романтичната си връзка през годините

Дъщерята на 88-годишния Челентано: "Татко сякаш е на 40 г., с мама още са влюбени." - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В интервю за Corriere della Sera, Росита Челентано, дъщеря на италианския музикант и актьор Адриано Челентано, поздрави баща си за 88-ия му рожден ден и разказа за личния му живот.

Тя призна, че родителите ѝ са поддържали романтичната си връзка през годините.

„Колкото повече години минават, толкова повече приличат на 18-годишна двойка - те са отново влюбени, както в първия ден, и се смеят често. Мама е много комична, провокативна и цинична, точно като татко с неговите сюрреалистични шеги“, сподели дъщерята на актьора.

Тя отбеляза, че с братята и сестрите ѝ се радват за родителите си. Майка им и баща им ги научили да прощават и как да работят върху взаимоотношенията си.

Дъщерята на актьора каза още, че 88-годишният Челентано е млад по душа. Според момичето баща ѝ се държи така, сякаш е на 40 г.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от 🌹 (@rositacelentano_)


Адриано Челентано се запознава с бъдещата си съпруга, актрисата Клаудия Мори, на снимачната площадка на филма „Някакъв странен тип“. Двойката се жени през 1964 г. в църквата „Сан Франческо“ в Гросето. Те имат три деца: дъщери Росита и Розалинда и син Джакомо.



  • 1 бива

    4 1 Отговор
    пък аз съм на 40 и се чувствам на 80

    10:36 08.01.2026

  • 2 Челентано

    10 1 Отговор
    Ето това беше и все още е истинска звезда. Неподправен, естествен, прекрасен изпълнител. Само вижте - запазил бракът си цели 62 години. Кой от днешните може да се похвали с това? Мъж за пример.

    10:36 08.01.2026

  • 3 Факт

    5 0 Отговор
    Радваме се за тях!

    10:42 08.01.2026

  • 4 ЧУДЕСНО.ВИЗИЯТА МУ Е КАТО НА

    0 0 Отговор
    50 годишен БЪЛГАР

    10:58 08.01.2026