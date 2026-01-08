Дъщерята на 88-годишния Челентано: "Татко сякаш е на 40 г., с мама още са влюбени."

В интервю за Corriere della Sera, Росита Челентано, дъщеря на италианския музикант и актьор Адриано Челентано, поздрави баща си за 88-ия му рожден ден и разказа за личния му живот.

Тя призна, че родителите ѝ са поддържали романтичната си връзка през годините.

„Колкото повече години минават, толкова повече приличат на 18-годишна двойка - те са отново влюбени, както в първия ден, и се смеят често. Мама е много комична, провокативна и цинична, точно като татко с неговите сюрреалистични шеги“, сподели дъщерята на актьора.

Тя отбеляза, че с братята и сестрите ѝ се радват за родителите си. Майка им и баща им ги научили да прощават и как да работят върху взаимоотношенията си.

Дъщерята на актьора каза още, че 88-годишният Челентано е млад по душа. Според момичето баща ѝ се държи така, сякаш е на 40 г.

Адриано Челентано се запознава с бъдещата си съпруга, актрисата Клаудия Мори, на снимачната площадка на филма „Някакъв странен тип“. Двойката се жени през 1964 г. в църквата „Сан Франческо“ в Гросето. Те имат три деца: дъщери Росита и Розалинда и син Джакомо.