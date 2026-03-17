Почина гласът на Педя човек, лакът брада - актрисата Слава Рачева

На 88 години си отиде една от легендите на кукления театър - Слава Рачева, съобщиха от Съюза на артистите в България. "С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше "Лека нощ", допълват от сдружението.

Родена в София през 1938 г., Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата.

През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, с който я познават няколко поколения български деца – Педя човек, лакът брада.

Но Слава Рачева има и над 80 роли на театралната сцена, сред които любимите Макс, Мечо Пух и Бабата от "Рибарят и златната рибка". Емблематичният ѝ глас звучи и в ефира на радиото, в дублажа и в десетки грамофонни плочи, с които сме заспивали.

Директор е на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г. За своите заслуги към българската култура тя е удостоена с орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие.