Почина гласът на Педя човек, лакът брада - актрисата Слава Рачева

Почина гласът на Педя човек, лакът брада - актрисата Слава Рачева

17 Март, 2026 14:58 1 235 7

Слава Рачева има над 80 роли в театъра

Почина гласът на Педя човек, лакът брада - актрисата Слава Рачева - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

На 88 години си отиде една от легендите на кукления театър - Слава Рачева, съобщиха от Съюза на артистите в България. "С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше "Лека нощ", допълват от сдружението.

Родена в София през 1938 г., Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата.

През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, с който я познават няколко поколения български деца – Педя човек, лакът брада.

Но Слава Рачева има и над 80 роли на театралната сцена, сред които любимите Макс, Мечо Пух и Бабата от "Рибарят и златната рибка". Емблематичният ѝ глас звучи и в ефира на радиото, в дублажа и в десетки грамофонни плочи, с които сме заспивали.

Директор е на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г. За своите заслуги към българската култура тя е удостоена с орден "Св. св. Кирил и Методий" с огърлие.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    34 0 Отговор
    Почивай в мир!

    14:59 17.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    31 0 Отговор
    ПОКЛОН! ВСИЧКО ХУБАВО ДОШЛО ОТ СОЦА СИ ЗАМИНАВА БЕЗВЪЗВРАТНО!

    15:01 17.03.2026

  • 3 Гост

    32 0 Отговор
    Да почива в мир. Поне , по-голямата част от живота й, е преминал в по-хубави времена, когато имахме пари за култура, филми, артисти и въобще имахме функционираща държава.

    15:04 17.03.2026

  • 4 Поклон

    28 0 Отговор
    Един достоен живот. Бог да те прости.

    15:05 17.03.2026

  • 5 Ехххх...

    23 0 Отговор
    ....мир на душата и! Толкова обичах едно време, като дете, по радиото, като излъчваха разказите и.... Хубав човек! Вече БГ медиите не произвеждат като нея ;( ....

    15:13 17.03.2026

  • 6 декор

    17 0 Отговор
    Поклон! Вечна й памет!

    15:18 17.03.2026

  • 7 Сила

    6 3 Отговор
    Ужас , остана ни само педя човеченцето от Ямбол ...Спете спокойно деца !!! Докога ....??!

    15:52 17.03.2026