Фолклорен концерт събира любими изпълнители и танцови състави в Кърджали

На 22 април 2026 г. от 18:30 часа в Дом на културата в гр. Кърджали ще се състои голям фолклорен концерт, който ще събере на една сцена популярни народни изпълнители, танцьори и музиканти. Събитието обещава да подари на публиката вечер, изпълнена с българска народна музика, танци и традиционен дух.

В концерта ще участват обичаните изпълнители Илия Луков, Нешко Нешев, Веселка Стамболиева и Здравко Мандаджиев, които ще представят богата програма от народни песни и фолклорни изпълнения.

Към тях ще се присъединят и редица местни състави и изпълнители, които активно допринасят за съхраняването и популяризирането на българския фолклор. На сцената ще се изявят Представителен танцов ансамбъл „Орфей“, Детско-юношеският танцов състав, както и танцов клуб „Първи на хорото“, всички към Дом на културата в Кърджали.

В програмата участие ще вземат още Надежда Димитрова и Гайдарският състав към културната институция, които ще допълнят атмосферата със звучни гайди и фолклорни изпълнения.

Концертът се очаква да се превърне в истински празник за любителите на българската народна музика и танци, обединявайки различни поколения изпълнители и състави на една сцена.

Билети за събитието могат да бъдат закупени в касите на EasyPay и онлайн на EasyPay.bg.