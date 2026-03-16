Фолклорен концерт събира любими изпълнители и танцови състави в Кърджали

16 Март, 2026 10:26 480 5

  • илия луков-
  • концерт-
  • кърджали-
  • април

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 22 април 2026 г. от 18:30 часа в Дом на културата в гр. Кърджали ще се състои голям фолклорен концерт, който ще събере на една сцена популярни народни изпълнители, танцьори и музиканти. Събитието обещава да подари на публиката вечер, изпълнена с българска народна музика, танци и традиционен дух.

В концерта ще участват обичаните изпълнители Илия Луков, Нешко Нешев, Веселка Стамболиева и Здравко Мандаджиев, които ще представят богата програма от народни песни и фолклорни изпълнения.

Към тях ще се присъединят и редица местни състави и изпълнители, които активно допринасят за съхраняването и популяризирането на българския фолклор. На сцената ще се изявят Представителен танцов ансамбъл „Орфей“, Детско-юношеският танцов състав, както и танцов клуб „Първи на хорото“, всички към Дом на културата в Кърджали.

В програмата участие ще вземат още Надежда Димитрова и Гайдарският състав към културната институция, които ще допълнят атмосферата със звучни гайди и фолклорни изпълнения.

Концертът се очаква да се превърне в истински празник за любителите на българската народна музика и танци, обединявайки различни поколения изпълнители и състави на една сцена.

Билети за събитието могат да бъдат закупени в касите на EasyPay и онлайн на EasyPay.bg.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Филип Кутев

    0 0 Отговор
    Много ми е интересно преди комунизма каква народна музика е имало точно...

    10:35 16.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сила

    1 0 Отговор
    Пак тоя нелеп л и л и п у т !!!?
    Кой го бута това несъразмерно човеченце , та през ден пишете за него ....?!?!? Библиотекарския ли ....?!?

    10:38 16.03.2026

  • 5 питам

    2 0 Отговор
    ПрасетоЛиГо Плаща?

    10:56 16.03.2026