Новини
Култура »
Рики Мартин за пръв път в Казахстан
  Тема: Казахстан

18 Март, 2026 21:51 558 1

  • казахстан-
  • рики мартин-
  • концерт

Концертът на световната звезда ще е на 18 юли в Алмати

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 18 юли на стацион "Спартак" в Алмати концерт за пръв път в Казахстан ще изнесе световната звезда Рики Мартин. Ексклузивните предварителни продажби на билети започват на 19 март в 11:00 ч., а общите продажби започват на 21 март. Билетите ще бъдат изпратени по имейл след плащане.

Любимец на милиони хора по цял свят и една от основните икони на латино поп музиката, идва в деветата най-голяма държава в света за първи път като част от голямо световно турне. Публиката може да очаква оживено шоу с огнени ритми и най-големите хитове на изпълнителя.

Рики Мартин се превърна в истинска легенда на световната сцена. Неговите песни, като „Livin' la Vida Loca“, „Maria“, „She Bangs“ и „Nobody Wants to Be Lonely“, отдавна са завладели сърцата на милиони слушатели по целия свят. Пътят му към славата започва още в детството: на 9 години се появява в реклами, а до 12-годишна възраст става член на популярната група Menudo.

От издаването на дебютния си солов албум през 1991 г., изпълнителят е продал над 95 милиона записи по целия свят, спечелил е десетки платинени награди, две награди „Грами“ и пет награди „Латино Грами“.

Наскоро певецът се изяви на Супербоул с Бад Бъни и Лейди Гага, а това лято публиката може да очаква също толкова мощно и атмосферно шоу с жизнени латино ритми.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  Асан Насилев

    Отговор
    Всички лами от ПП-ЛГБТ много го харесваме, с мъжът му са чудесна двойка.

    22:39 18.03.2026