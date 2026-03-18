Рики Мартин за пръв път в Казахстан

На 18 юли на стацион "Спартак" в Алмати концерт за пръв път в Казахстан ще изнесе световната звезда Рики Мартин. Ексклузивните предварителни продажби на билети започват на 19 март в 11:00 ч., а общите продажби започват на 21 март. Билетите ще бъдат изпратени по имейл след плащане.

Любимец на милиони хора по цял свят и една от основните икони на латино поп музиката, идва в деветата най-голяма държава в света за първи път като част от голямо световно турне. Публиката може да очаква оживено шоу с огнени ритми и най-големите хитове на изпълнителя.

Рики Мартин се превърна в истинска легенда на световната сцена. Неговите песни, като „Livin' la Vida Loca“, „Maria“, „She Bangs“ и „Nobody Wants to Be Lonely“, отдавна са завладели сърцата на милиони слушатели по целия свят. Пътят му към славата започва още в детството: на 9 години се появява в реклами, а до 12-годишна възраст става член на популярната група Menudo.

От издаването на дебютния си солов албум през 1991 г., изпълнителят е продал над 95 милиона записи по целия свят, спечелил е десетки платинени награди, две награди „Грами“ и пет награди „Латино Грами“.

Наскоро певецът се изяви на Супербоул с Бад Бъни и Лейди Гага, а това лято публиката може да очаква също толкова мощно и атмосферно шоу с жизнени латино ритми.

