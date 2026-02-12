Лили Иванова бе удостоена с почетния знак „Златна лаврова клонка“

Примата на българската попмузика Лили Иванова бе официално удостоена с почетния знак „Златна лаврова клонка“ на Министерството на външните работи на Република България. Отличието бе връчено от министър Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на министерството, в присъствието на висши представители на МВнР и задгранични мисии.

Това признание е присъдено в навечерието на предстоящия концерт на Иванова на 24 май в парижката зала „Олимпия“ – събитие с изключителна символика за българската културна дипломация, отбелязват от медиите.

В словото си министър Георгиев подчерта, че почетният знак е най-високото отличие на МВнР и е знак на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация. По думите му приносът на легендарната певица надхвърля символиката на всяка отделна награда, като чрез своята творческа кариера тя е популяризирала българската култура и духовност в чужбина.

Иванова, която е сред първите представители от сферата на културата, удостоени с тази висока държавна чест, изрази искрена благодарност за признанието. Тя подчерта, че подобно отличие от българска държавна институция има особено значение за нея както в професионален, така и в личен план.

По време на церемонията примата сподели пред дипломатите своите мисли за творческия процес, избора на текстове и значението на чистия български език в своето изпълнение. Тя подчерта, че ежедневието ѝ е подчинено на дисциплина и отдаденост на музиката, като изрази своята мотивация да гледа само напред.

Събитието подчертава не само дългогодишния принос на Лили Иванова към българската музикална сцена, но и ролята ѝ като посланик на българската култура пред света. Нейното предстоящо участие в зала „Олимпия“ в Париж е част от усилията за укрепване на културните връзки и представяне на националното изкуство на международна сцена.