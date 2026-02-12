Новини
Лили Иванова бе удостоена с почетния знак „Златна лаврова клонка“

12 Февруари, 2026 08:27 414 12

  • лили иванова-
  • почетен знак-
  • министерство на външните работи-
  • златна лаврова клонка-
  • георг георгиев

Отличието бе връчено от министър Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на Министерството на външните работи

Лили Иванова бе удостоена с почетния знак „Златна лаврова клонка“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Примата на българската попмузика Лили Иванова бе официално удостоена с почетния знак „Златна лаврова клонка“ на Министерството на външните работи на Република България. Отличието бе връчено от министър Георг Георгиев на тържествена церемония в сградата на министерството, в присъствието на висши представители на МВнР и задгранични мисии.

Това признание е присъдено в навечерието на предстоящия концерт на Иванова на 24 май в парижката зала „Олимпия“ – събитие с изключителна символика за българската културна дипломация, отбелязват от медиите.

В словото си министър Георгиев подчерта, че почетният знак е най-високото отличие на МВнР и е знак на дълбока институционална и човешка признателност за изключителния принос на Лили Иванова към утвърждаването на положителния международен образ на България чрез културната дипломация. По думите му приносът на легендарната певица надхвърля символиката на всяка отделна награда, като чрез своята творческа кариера тя е популяризирала българската култура и духовност в чужбина.

Иванова, която е сред първите представители от сферата на културата, удостоени с тази висока държавна чест, изрази искрена благодарност за признанието. Тя подчерта, че подобно отличие от българска държавна институция има особено значение за нея както в професионален, така и в личен план.

По време на церемонията примата сподели пред дипломатите своите мисли за творческия процес, избора на текстове и значението на чистия български език в своето изпълнение. Тя подчерта, че ежедневието ѝ е подчинено на дисциплина и отдаденост на музиката, като изрази своята мотивация да гледа само напред.

Събитието подчертава не само дългогодишния принос на Лили Иванова към българската музикална сцена, но и ролята ѝ като посланик на българската култура пред света. Нейното предстоящо участие в зала „Олимпия“ в Париж е част от усилията за укрепване на културните връзки и представяне на националното изкуство на международна сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от целивача

    4 0 Отговор
    НА ТИКВЕНАТА ДРЪЖКА

    08:30 12.02.2026

  • 2 Браво на баба Лили

    5 1 Отговор
    Всичките си фенки надживя. Даже песните си не помни.

    08:30 12.02.2026

  • 3 А мумията се появи

    3 1 Отговор
    Няма ли да пусне билети и тя по 10 000€ че съм си лъснал Мерцедеса.

    08:31 12.02.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Браво !През 1560г. тя е получила и Наградата на Османската империя от Сюлейман Великолепни. 💋🥳🤣👍

    08:32 12.02.2026

  • 5 Амии

    5 0 Отговор
    То хубаво, тя Лили заслужава много, наистина велика ! Ама точно целувача на ръцете на Боко...... Смях, това е смешно.... Всеки гербераст се е доказал до висик пост благодарение на подмазване, слагачество и слугинаж.... Трагикомично.

    08:33 12.02.2026

  • 6 о, чудо

    0 0 Отговор
    Как са отчупили от Лавров клонка?

    08:36 12.02.2026

  • 7 хъхъ

    3 1 Отговор
    Азис се омъжи. А баба Лили - кога?

    08:36 12.02.2026

  • 8 Много

    1 2 Отговор
    хейтъри, много нещо в този форум. Хейтърите, когато вие станете велики като нея, тогава проявявайте селяндурското си остроумие по отношение най-големите ни певци. Лили Иванова я познават по целия свят, а вас никой не ви знае...и няма с какво.

    Коментиран от #10

    08:37 12.02.2026

  • 9 микрофон

    2 1 Отговор
    И другарят Петър Танчев награждаваше члена на постоянното присъствие на БЗНС,другарката Лили Иванова!

    Коментиран от #11

    08:41 12.02.2026

  • 10 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Много":

    НО трябва да знаеш кога да спреш,а бабата страда от начална деменция и мания за величие. 🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #12

    08:42 12.02.2026

  • 11 Петър

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "микрофон":

    Защо лъжеш? Откъде знаеш? Набор ли си й?

    08:42 12.02.2026

  • 12 Ти да не

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    си й лекар? Слушай си там чалгата и не се занимавай с истинските и великите. Докато е жива все ще пее за ужас на такива като тебе и за радост и удоволствие на човеците.

    08:45 12.02.2026