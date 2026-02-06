Не е за вярване: Дий Снайдер напусна Twisted Sister! Групата няма да свири в България, отмени турнето за юбилея си

Преди часове беше официално обявено, че Дий Снайдер напуска Twisted Sister и групата отменя планираното си юбилейно турне за 50-годишнината през 2026 г.

Дий Снайдер се оттегля поради сериозни здравословни проблеми, основният от които е дегенеративен артрит, който му пречи в изпълнението на характерните за него по-агресивни сценични изяви.

Групата публикува съобщение, че поради „внезапното и неочаквано напускане“ на вокалиста, всички насрочени концерти, започващи от април 2025 г. в Бразилия и продължаващи през лятото в Европа, включително България се анулират.

Турнето трябваше да бъде голямото завръщане на бандата 10 години след последното им „прощално“ турне.

Ето изявлението на групата:

За съжаление, Twisted Sister отменят изпълненията си по случай 50-годишнината. Поради внезапното и неочаквано оттегляне на водещия вокалист на Twisted Sister, Дий Снайдер, причинено от серия здравословни проблеми, групата е принудена да отмени всички планирани концерти, започващи на 25 април в Сао Пауло, Бразилия, и продължаващи през лятото.

Бъдещето на Twisted Sister ще бъде определено през следващите няколко седмици.



Джей Джей Френч/Еди Охеда



Легендарният сценичен живот е повлиял на тялото и душата на Дий Снайдер. Без знанието на обществеността 70-годишният днес Снайдер, е страдал от дегенеративен артрит и е претърпял няколко операции през годините, само за да продължи напред, като е способен да изпълнява само по няколко песни една след друга, изпитвайки болка.

Като допълнение към травмата, Дий наскоро разбрал, че нивото на интензивност, което е посветил на делото на живота си, се е отразило и на сърцето му. Той вече не можел да разширява границите на рокендрол яростта, както е правил десетилетия наред. Снайдер казва: „Не знам друг начин да се свири рок. Идеята да забавя темпото е неприемлива за мен. По-скоро бих се отдръпнал, отколкото да бъда сянка на предишното си аз.“

С безсмъртните думи на Мръсния Хари: „Човек трябва да познава границите си“ Дий Снайдер сега разбра своите.