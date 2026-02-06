Новини
Не е за вярване: Дий Снайдер напусна Twisted Sister! Групата няма да свири в България, отмени турнето за юбилея си

Не е за вярване: Дий Снайдер напусна Twisted Sister! Групата няма да свири в България, отмени турнето за юбилея си

6 Февруари, 2026 04:57, обновена 6 Февруари, 2026 11:06

  • дий снайдер-
  • twisted sister-
  • турне

Причина за отказването на легендата от рока е дегенеративен артрит и сърдечни проблеми

Не е за вярване: Дий Снайдер напусна Twisted Sister! Групата няма да свири в България, отмени турнето за юбилея си - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди часове беше официално обявено, че Дий Снайдер напуска Twisted Sister и групата отменя планираното си юбилейно турне за 50-годишнината през 2026 г.

Дий Снайдер се оттегля поради сериозни здравословни проблеми, основният от които е дегенеративен артрит, който му пречи в изпълнението на характерните за него по-агресивни сценични изяви.

Групата публикува съобщение, че поради „внезапното и неочаквано напускане“ на вокалиста, всички насрочени концерти, започващи от април 2025 г. в Бразилия и продължаващи през лятото в Европа, включително България се анулират.

Турнето трябваше да бъде голямото завръщане на бандата 10 години след последното им „прощално“ турне.

Ето изявлението на групата:

За съжаление, Twisted Sister отменят изпълненията си по случай 50-годишнината. Поради внезапното и неочаквано оттегляне на водещия вокалист на Twisted Sister, Дий Снайдер, причинено от серия здравословни проблеми, групата е принудена да отмени всички планирани концерти, започващи на 25 април в Сао Пауло, Бразилия, и продължаващи през лятото.

Бъдещето на Twisted Sister ще бъде определено през следващите няколко седмици.

Джей Джей Френч/Еди Охеда

Легендарният сценичен живот е повлиял на тялото и душата на Дий Снайдер. Без знанието на обществеността 70-годишният днес Снайдер, е страдал от дегенеративен артрит и е претърпял няколко операции през годините, само за да продължи напред, като е способен да изпълнява само по няколко песни една след друга, изпитвайки болка.

Като допълнение към травмата, Дий наскоро разбрал, че нивото на интензивност, което е посветил на делото на живота си, се е отразило и на сърцето му. Той вече не можел да разширява границите на рокендрол яростта, както е правил десетилетия наред. Снайдер казва: „Не знам друг начин да се свири рок. Идеята да забавя темпото е неприемлива за мен. По-скоро бих се отдръпнал, отколкото да бъда сянка на предишното си аз.“

С безсмъртните думи на Мръсния Хари: „Човек трябва да познава границите си“ Дий Снайдер сега разбра своите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Това са некви

    6 19 Отговор
    дърти пе...щерняци

    Коментиран от #2

    05:13 06.02.2026

  • 2 име

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Това са некви":

    Ти кво очакваш? Млади звезди не ходят до правят концерти по западащи колонии с преобладаващо чалгарско население. А миленчо кво не му се вярва, дърт е човека, нормално да има сърдечни проблеми .

    05:41 06.02.2026

  • 3 Любопитко

    5 9 Отговор
    Тази на снимката една от сестрите ли е дето е напуснала?

    06:00 06.02.2026

  • 4 той хубаво напуснал и

    5 3 Отговор
    отменили турнето ама сега започва шоуто с връщането на парите за закупените билети. тия трябваше да минат на турня някъде в края на 90-те

    06:25 06.02.2026

  • 5 Офанзивен дефанзив

    18 4 Отговор
    Браво, че се е отказал! Някои хора просто не знаят кога да спрат!
    Две години подред в Мидалидаре гледа Скорпионс и Дийп Пърпъл - голяма мъка! Иън Гилън беше толкова зле откъм пеене, че чак не ми се говори! А пък Клаус Майне имаше някакви проблеми преди излизането на сцената - повече от час го чакахме - накрая чак започнаха освирквания! Да освиркаш Скорпионс, някой може ли да си представи?! Но дядовците са си дядовци - бяха станали сянка на собственото си аз, както казва Дий...

    Коментиран от #8

    06:36 06.02.2026

  • 6 Жалко

    22 3 Отговор
    Жалко, но наистина е по-добре така, от колкото да се превръща в карикатура на сцената.

    06:41 06.02.2026

  • 7 мда

    1 13 Отговор
    Тоя с тая сура въобще да не стъпва в България

    07:07 06.02.2026

  • 8 БАРС

    4 5 Отговор

    До коментар #5 от "Офанзивен дефанзив":

    НЯМА ГРУПА КОГАТО Е БИЛА В СИЛАТА СИ ДА Е ИДВАЛА В БЪЛГАРИЯ .ВИНАГИ ИДВАТ КОГАТО ВЕЧЕ ЗАПАДАТ И ОСТАРЯВАТ.

    Коментиран от #12

    07:07 06.02.2026

  • 9 БАРС

    6 8 Отговор
    ТАЯ ГРУПА ПЪК НИЩО ОСОБЕННО, ВСЕ ЕДНИ И СЪЩИ ПЕСНИ ПЕЯТ ОТ ПРЕДИ 35 ГОД.КАКТО И КАТО СОЛОВ ПЕВЕЦ СНАЙДЕР ПЕЕ СЪЩИТЕ МЕСНИ ОТ 80 ГОД.НЕ МА НЕЩО НА ВИСОКО НИВО.НАЛИ СНАЙДЕР СИ ЕВРЕИН И ЗА ТОВА ТЕСА ШОУБИЗНЕСА И ЗЗА ТОВА ИМ ПРОБУТВА ПЕСНИТЕ.ТА ИМ ОРГАНИЗИРВАТ КОНЦЕРТИТЕ ИМ.СЕСТРИТЕ ИМАТ ЕДНА ДВЕ РЕСНИ ДЕТО МА ИЗВЕСТНИ НЕЩО КАТО КИСС И ТАМ МНОГО АЛБУМИ ЬА ТРИ ЧЕТЕРИ ПЕСНИ МА ХИТОВЕ И ТАМ ДВАМАТА ЕВРЕИ СА НАЧАЛНИЦИТЕ И ТАКА ДЕ.

    07:17 06.02.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 11 Отговор
    Не е голяма загуба - имаме си достатъчно наркомани и без да идват тези...

    07:34 06.02.2026

  • 11 Дааааа

    5 6 Отговор
    Алкохол, дрога, секс са основните причини а не лудуването по сцената.

    08:17 06.02.2026

  • 12 Как

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "БАРС":

    ще стане тая работа, като през 80-те години, тука беше желязна завеса.

    Коментиран от #15

    08:33 06.02.2026

  • 14 БеГемот

    0 3 Отговор
    Живи ли са още?!

    10:41 06.02.2026

  • 15 Сандо

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Как":

    Желязната завеса я спусна Западът,ако не знаеш.И не се подигравайте на възрастните хора,много от вас ще станат такива,ако имат късмет.А иначе възрастта се отразява най-много на певците,и у нас имаме подобни примери.

    12:39 06.02.2026