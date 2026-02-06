Не е за вярване: Дий Снайдер напусна Twisted Sister! Групата няма да свири в България, отмени турнето за юбилея си

Преди часове беше официално обявено, че Дий Снайдер напуска Twisted Sister и групата отменя планираното си юбилейно турне за 50-годишнината през 2026 г.
Дий Снайдер се оттегля поради сериозни здравословни проблеми, основният от които е дегенеративен артрит, който му пречи в изпълнението на характерните за него по-агресивни сценични изяви.
Групата публикува съобщение, че поради „внезапното и неочаквано напускане“ на вокалиста, всички насрочени концерти, започващи от април 2025 г. в Бразилия и продължаващи през лятото в Европа, включително България се анулират.
Турнето трябваше да бъде голямото завръщане на бандата 10 години след последното им „прощално“ турне.
Ето изявлението на групата:
За съжаление, Twisted Sister отменят изпълненията си по случай 50-годишнината. Поради внезапното и неочаквано оттегляне на водещия вокалист на Twisted Sister, Дий Снайдер, причинено от серия здравословни проблеми, групата е принудена да отмени всички планирани концерти, започващи на 25 април в Сао Пауло, Бразилия, и продължаващи през лятото.
Бъдещето на Twisted Sister ще бъде определено през следващите няколко седмици.
Джей Джей Френч/Еди Охеда
Легендарният сценичен живот е повлиял на тялото и душата на Дий Снайдер. Без знанието на обществеността 70-годишният днес Снайдер, е страдал от дегенеративен артрит и е претърпял няколко операции през годините, само за да продължи напред, като е способен да изпълнява само по няколко песни една след друга, изпитвайки болка.
Като допълнение към травмата, Дий наскоро разбрал, че нивото на интензивност, което е посветил на делото на живота си, се е отразило и на сърцето му. Той вече не можел да разширява границите на рокендрол яростта, както е правил десетилетия наред. Снайдер казва: „Не знам друг начин да се свири рок. Идеята да забавя темпото е неприемлива за мен. По-скоро бих се отдръпнал, отколкото да бъда сянка на предишното си аз.“
С безсмъртните думи на Мръсния Хари: „Човек трябва да познава границите си“ Дий Снайдер сега разбра своите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това са некви
Коментиран от #2
05:13 06.02.2026
2 име
До коментар #1 от "Това са некви":Ти кво очакваш? Млади звезди не ходят до правят концерти по западащи колонии с преобладаващо чалгарско население. А миленчо кво не му се вярва, дърт е човека, нормално да има сърдечни проблеми .
05:41 06.02.2026
3 Любопитко
06:00 06.02.2026
4 той хубаво напуснал и
06:25 06.02.2026
5 Офанзивен дефанзив
Две години подред в Мидалидаре гледа Скорпионс и Дийп Пърпъл - голяма мъка! Иън Гилън беше толкова зле откъм пеене, че чак не ми се говори! А пък Клаус Майне имаше някакви проблеми преди излизането на сцената - повече от час го чакахме - накрая чак започнаха освирквания! Да освиркаш Скорпионс, някой може ли да си представи?! Но дядовците са си дядовци - бяха станали сянка на собственото си аз, както казва Дий...
Коментиран от #8
06:36 06.02.2026
6 Жалко
06:41 06.02.2026
7 мда
07:07 06.02.2026
8 БАРС
До коментар #5 от "Офанзивен дефанзив":НЯМА ГРУПА КОГАТО Е БИЛА В СИЛАТА СИ ДА Е ИДВАЛА В БЪЛГАРИЯ .ВИНАГИ ИДВАТ КОГАТО ВЕЧЕ ЗАПАДАТ И ОСТАРЯВАТ.
Коментиран от #12
07:07 06.02.2026
9 БАРС
07:17 06.02.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:34 06.02.2026
11 Дааааа
08:17 06.02.2026
12 Как
До коментар #8 от "БАРС":ще стане тая работа, като през 80-те години, тука беше желязна завеса.
Коментиран от #15
08:33 06.02.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 БеГемот
10:41 06.02.2026
15 Сандо
До коментар #12 от "Как":Желязната завеса я спусна Западът,ако не знаеш.И не се подигравайте на възрастните хора,много от вас ще станат такива,ако имат късмет.А иначе възрастта се отразява най-много на певците,и у нас имаме подобни примери.
12:39 06.02.2026