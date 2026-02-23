Новини
Култура »
127 години Ерих Кестнер: Само тези, които растат, но и остават деца, са хора

127 години Ерих Кестнер: Само тези, които растат, но и остават деца, са хора

23 Февруари, 2026 07:31 5 689 17

  • ерих кестнер-
  • писател-
  • рожден ден-
  • цитати

Той е един от най-обичаните немски писатели

127 години Ерих Кестнер: Само тези, които растат, но и остават деца, са хора - 1
Снимкa: Shutterstock
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

На 23 февруари 1899 г. в Дрезден се ражда Емил Ерих Кестнер — един от най-обичаните немски писатели, чиито произведения за деца и възрастни продължават да вдъхновяват поколения читатели.

Кестнер израства в семейство на баща седлар и майка, която работи като домашна помощница и по-късно като фризьорка. Тясната връзка с майка му оказва дълбоко влияние върху неговото творчество, като образът на грижовната майка често присъства в книгите му.

През 1917 г., по време на Първата световна война, Кестнер е призован в армията. Тежките тренировки и стресът водят до здравословни проблеми, които го съпътстват през целия му живот. Тези преживявания формират неговите антимилитаристични възгледи, отразени в по-късните му творби.

След войната Кестнер изучава история, философия, германистика и театрознание в Лайпцигския университет. Започва кариерата си като журналист и театрален критик, но истинската му страст е писането на книги за деца. През 1929 г. издава "Емил и детективите" — история, която бързо печели популярност и е преведена на множество езици.

С възхода на нацисткия режим книгите на Кестнер са забранени, а самият той е подложен на преследване. Въпреки това, той отказва да напусне Германия и продължава да пише под различни псевдоними. След войната се установява в Мюнхен, където продължава литературната си дейност и участва в създаването на кабаретни програми.

Ерих Кестнер умира на 29 юли 1974 г. в Мюнхен, оставяйки след себе си богато литературно наследство. Неговите произведения, изпълнени с хумор и мъдрост, продължават да бъдат четени и обичани по целия свят.

Нека завършим с няколко емблематични цитата от Ерих Кестнер:

"Само тези, които растат, но и остават деца, са хора."

"Всичко, което приема гигантска форма, впечатлява глупавия."

"Не можеш да докажеш куража си единствено с юмрук — трябва и ум."

"Защо трябва да правим нещата винаги така, както са правени преди?"

"Действията говорят по-силно от думите."

"Можеш да построиш нещо много красиво само от камъни, стига да ги подредиш по правилния начин."

"Учителят не е магьосник, а градинар. Той може и ще се грижи за вашия растеж. Но да растете ще трябва вие самите!"


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 46 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    21 4 Отговор
    То затова в България няма хора,растат и стават бандити мутри Тикви и Прасета

    11:59 23.02.2025

  • 2 Факт

    12 2 Отговор
    Малкият мъж и малката мис!

    12:03 23.02.2025

  • 3 Идън

    37 0 Отговор
    ,,Двойната Лотхен,,,,Емил и Точица,,- две книжки от моето детство.

    12:05 23.02.2025

  • 4 Един

    28 0 Отговор
    наистина много талантлив и четивен германски писател.

    12:09 23.02.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 плюс минус

    31 0 Отговор
    Любими книги от соц детството ми:
    „Емил и детективите“ (1928),
    „Антон и Точица“ (1931),
    „Хвърчащата класна стая“ (1933),
    „Двойната Лотхен“ (1949)
    Не знаех, че тези книги са били написани преди да съм родена.

    12:27 23.02.2025

  • 7 ПРИПОМНЯНЕ

    1 27 Отговор
    Изпечен курварин...

    Коментиран от #17

    12:49 23.02.2025

  • 8 Бейби еоод

    9 0 Отговор
    Браво! Чудех се кво съм 😀

    12:54 23.02.2025

  • 9 Герен

    17 2 Отговор
    Може би от хубавото детство добри родители и създадено добро семейство са в това да бъдеш дете в средната въздраст и старостта. Мисля, че ще се смеете, но ммисля, че още е в мен детското чувство на свободен безгрижен честното детенце. Не ПОНАСЯМ ЛЪЖИТЕ МАНИПУЛАЦИИТЕ И ЛОШИТЕ ХОРА. И НЕ МОЙМ СИ ГО ИЗБИЯ ОТ ГЛАВИЧКАТА СИ.,,,,,,....,!!?--;(:??)

    13:09 23.02.2025

  • 10 Рускина

    8 4 Отговор
    А как ще категоризирате фрау Мергел?

    13:22 23.02.2025

  • 11 Роза

    28 0 Отговор
    В душата на всеки човек живее едно дете,което обича да си фантазира.Не го подтискайте и не му шъткайте да млъкне!Това е вашето по-добро "аз"!Щастливи са тези възрастни,у които то е още живо и често се обажда!А книгите на Кестнер са били горени в Берлин по заповед на Хитлер-на площада пред Операта.Но книгите му се четат и днес,защото носят човеколюбие и мъдрост,каквито фюрерът не е притежавал!

    Коментиран от #12

    19:23 23.02.2025

  • 12 Човек

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "Роза":

    Браво!

    20:47 23.02.2025

  • 13 Един от най-добрите

    10 0 Отговор
    Автори на детски книги .

    07:43 23.02.2026

  • 14 световен

    10 0 Отговор
    Любим автор. Прекрасни книги.

    08:30 23.02.2026

  • 15 ТОВА Е ГОЛЯМАТА ИСТИНА.

    4 0 Отговор
    И защо всички истински точни истини писания романи поеми композитори артисти учени пълководци са от това поколение преди стотици, хиляди години. Та нали тогава по сказание на учените сегашни е трябвало да са по не умна нация. Със времето хората прогресирали и ставали по умни. Да сега технологии медицина са напред. Но ония умните личности във изкуството ги няма.

    08:52 23.02.2026

  • 16 Роден в НРБ

    4 0 Отговор
    "Летящата класна стая" би трябвало да се учи задължително

    09:43 23.02.2026

  • 17 Роден в НРБ

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "ПРИПОМНЯНЕ":

    По-добре кОрварин отколкото ПеПедофил. Само истинските мъже са кОрвари, останалите са меки китки

    09:46 23.02.2026