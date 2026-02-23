127 години Ерих Кестнер: Само тези, които растат, но и остават деца, са хора

На 23 февруари 1899 г. в Дрезден се ражда Емил Ерих Кестнер — един от най-обичаните немски писатели, чиито произведения за деца и възрастни продължават да вдъхновяват поколения читатели.
Кестнер израства в семейство на баща седлар и майка, която работи като домашна помощница и по-късно като фризьорка. Тясната връзка с майка му оказва дълбоко влияние върху неговото творчество, като образът на грижовната майка често присъства в книгите му.
През 1917 г., по време на Първата световна война, Кестнер е призован в армията. Тежките тренировки и стресът водят до здравословни проблеми, които го съпътстват през целия му живот. Тези преживявания формират неговите антимилитаристични възгледи, отразени в по-късните му творби.
След войната Кестнер изучава история, философия, германистика и театрознание в Лайпцигския университет. Започва кариерата си като журналист и театрален критик, но истинската му страст е писането на книги за деца. През 1929 г. издава "Емил и детективите" — история, която бързо печели популярност и е преведена на множество езици.
С възхода на нацисткия режим книгите на Кестнер са забранени, а самият той е подложен на преследване. Въпреки това, той отказва да напусне Германия и продължава да пише под различни псевдоними. След войната се установява в Мюнхен, където продължава литературната си дейност и участва в създаването на кабаретни програми.
Ерих Кестнер умира на 29 юли 1974 г. в Мюнхен, оставяйки след себе си богато литературно наследство. Неговите произведения, изпълнени с хумор и мъдрост, продължават да бъдат четени и обичани по целия свят.
Нека завършим с няколко емблематични цитата от Ерих Кестнер:
"Само тези, които растат, но и остават деца, са хора."
"Всичко, което приема гигантска форма, впечатлява глупавия."
"Не можеш да докажеш куража си единствено с юмрук — трябва и ум."
"Защо трябва да правим нещата винаги така, както са правени преди?"
"Действията говорят по-силно от думите."
"Можеш да построиш нещо много красиво само от камъни, стига да ги подредиш по правилния начин."
"Учителят не е магьосник, а градинар. Той може и ще се грижи за вашия растеж. Но да растете ще трябва вие самите!"
6 плюс минус
„Емил и детективите" (1928),
„Антон и Точица" (1931),
„Хвърчащата класна стая" (1933),
„Двойната Лотхен“ (1949)
Не знаех, че тези книги са били написани преди да съм родена.
