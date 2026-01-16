Днес се навършват 60 години от рождението на писателя Алек Попов

На 16 януари 1966 г. в София е роден един от най-ярките и оригинални гласове в съвременната българска литература – Алек Василев Попов. Роден в интелектуално семейство, той се превърна в автор, чиито творби със своя хумор, ирония и дълбочина остават неизменна част от литературния пейзаж на България и извън нея.

Алек Попов почина на 22 март 2024 г. на 58-годишна възраст, оставяйки зад себе си богато творческо наследство от романи, разкази, есета, пиеси и сценарии.

Литературният път

Попов учи в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, а след това българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Освен като белетрист, той работи и в различни културни институции – като редактор, уредник в Националния литературен музей и дори като културен аташе в българското посолство в Лондон.

Неговата писателска кариера започва в началото на 90-те години и бързо се превръща в един от най-четените и уважавани автори у нас.

Сред най-значимите заглавия в творчеството му са:

„Мисия Лондон“ – роман, станал литературен феномен у нас и в чужбина, преведен на множество езици;

„Черната кутия“;

„Сестри Палавееви“ – поредици, които продължават да привличат читатели със своята социална острота и човешка дълбочина;

Кратки разкази, есета и пиеси, които доказват майсторството му да работи с езика и формата.

Някои от неговите произведения са адаптирани за кино и театър, като филмовата версия на „Мисия Лондон“ оставя трайна следа в българското кино.

Стил и влияние

Попов е често определян като „най-смешният сериозен български автор“ – писател, който чрез сатирична призма успява да осветли нюансите на социалната действителност и човешките слабости.

През годините Попов получава множество литературни отличия, сред които награди за проза, драматургия и принос към българската словесност. Той е бил и член-кореспондент на Българската академия на науките – признание за изключителния му принос към културния живот на страната.