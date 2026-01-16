Новини
Днес се навършват 60 години от рождението на писателя Алек Попов

16 Януари, 2026

Вижте подробности от биографията му

Днес се навършват 60 години от рождението на писателя Алек Попов - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 16 януари 1966 г. в София е роден един от най-ярките и оригинални гласове в съвременната българска литература – Алек Василев Попов. Роден в интелектуално семейство, той се превърна в автор, чиито творби със своя хумор, ирония и дълбочина остават неизменна част от литературния пейзаж на България и извън нея.

Алек Попов почина на 22 март 2024 г. на 58-годишна възраст, оставяйки зад себе си богато творческо наследство от романи, разкази, есета, пиеси и сценарии.

Литературният път

Попов учи в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, а след това българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Освен като белетрист, той работи и в различни културни институции – като редактор, уредник в Националния литературен музей и дори като културен аташе в българското посолство в Лондон.

Неговата писателска кариера започва в началото на 90-те години и бързо се превръща в един от най-четените и уважавани автори у нас.

Сред най-значимите заглавия в творчеството му са:

  • „Мисия Лондон“ – роман, станал литературен феномен у нас и в чужбина, преведен на множество езици;
  • „Черната кутия“;
  • „Сестри Палавееви“ – поредици, които продължават да привличат читатели със своята социална острота и човешка дълбочина;
  • Кратки разкази, есета и пиеси, които доказват майсторството му да работи с езика и формата.

Някои от неговите произведения са адаптирани за кино и театър, като филмовата версия на „Мисия Лондон“ оставя трайна следа в българското кино.

Стил и влияние

Попов е често определян като „най-смешният сериозен български автор“ – писател, който чрез сатирична призма успява да осветли нюансите на социалната действителност и човешките слабости.

През годините Попов получава множество литературни отличия, сред които награди за проза, драматургия и принос към българската словесност. Той е бил и член-кореспондент на Българската академия на науките – признание за изключителния му принос към културния живот на страната.


