Театър София подарява 50% отстъпка от билети на 14 и 15 февруари

"Любовта има много форми.

Тя е дума, която прошепваме.

Ръка, която стискаме в тъмното.

Смях, който избухва неочаквано.

Сълза, която не крием.

Споделена вечер в театъра."

С този стих от Театър София обявяват голяма отстъпка за деня на влюбените.

"В месеца на любовта правим жест към всички, които обичат театъра. Само на 14 и 15 февруари с промокод ЛЮБОВ може да закупите билети за всички спектакли от репертоара на Театър София с -50% отстъпка.", съобщават те и допълват:

"Правим го, защото вярваме, че сцената е място за истински срещи, за истории, които ни събират, за вечери, които помним дълго.

Правим го, защото любовта заема своето специално място в нашия афиш.

А съвсем скоро към репертоара ни ще се присъедини и „Любов и други аварии“ (от Александра Славова и Любомира Видева, режисьор Ованес Торосян) – история за търсенето на любовта и вярата в себе си."

Промокодът ще бъде активен от 00:01 часа на 14 февруари (събота) до 23:59 часа на 15 февруари (неделя) на уебсайта на театъра или на билетната каса на Театър София на ул. „Г. С. Раковски“ 129. Работно време: 10:00-13:30 часа и 14:30-19:00 часа. Тел.: 0878 829 102

"Не чакайте повод, за да изберете любовта. Изберете я сега. Изберете я в театъра.", призовават от Театър София.