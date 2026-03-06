Новини
Христо Мутафчиев връчи специална награда на БНР за принос към българския театър (СНИМКИ)

6 Март, 2026 12:01 339 1

В сряда бе открит XXI Софийски театрален салон

Христо Мутафчиев връчи специална награда на БНР за принос към българския театър (СНИМКИ) - 1
Снимки: Светослав Караджов
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Специална награда за генералния директор на Българското национално радио Милен Митев и неговия екип връчи председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев по време на откриването на XXI Софийски театрален салон. Събитието бе посветено на 90-годишнината от рождението на Асен Кисимов.

„Щастлив съм, че откриваме събитието с този голям български актьор Асен Кисимов – Бате Асен. Всички ние оставаме деца, благодарение на неговите песни“, каза Христо Мутафчиев.

На 4 март от 19:00 ч. в Студио 1 на БНР прозвучаха автентични записи от Златния фонд на националното радио, допълнени от изпълнения на живо. Участие в театрално-музикалния спектакъл „Гласът на моето детство – Асен Кисимов на 90“ взеха Анета Сотирова, Людмила Сланева, Вяра Табакова, Паола Маравиля, група „Живи и здрави“, музиканти от съставите на БНР.

Събитието, което се излъчваше на живо в Програма „Христо Ботев“, преведе публиката през творческия път на Асен Кисимов – от първите му изяви в Радиото през 1948 г. до емблематичните му роли в театъра и киното. Участниците припомниха емблематични песни, изпълнявани от Асен Кисимов, сред които „Тече, всичко тече“, „Къде са ми детските книжки“, „Зайченцето бяло“ и др.

„Въпреки огромната популярност, въпреки таланта и ангажиментите си, той беше толкова фин и деликатен – това са черти, съвсем неподвластни на нашия балкански грубоват ген, с който много се гордеем. Той блестеше с тази деликатност и с този финес“, сподели актрисата Вяра Табакова.

А Анета Сотирова каза: „Асен е топлина, човечност и приятелство. Защото с него можеше да мълчиш. А истината е, когато имаш да си говориш нещо с някого, но си казвате нещо само с поглед“.

Като жест на признателност към работата по опазването и съхранението на българските театрални гласове в Златния фонд на Българското национално радио Христо Мутафчиев връчи плакет на Милен Митев. Отличието е и знак на признателност към създаването и съхранението рубриката „Радио театър“, който продължава да съществува и днес.

Откриването на тазгодишното издание на Софийския театрален салон дава началото на поредица от театрални събития, която ще завърши тържествено с връчването на Националните награди ИКАР 2026 на 27 март, когато честваме Световния ден на театъра. Билети за церемонията се продават в сайта и на билетните каси на Народния театър, чиято Голяма сцена традиционно е домакин на събитието.

