Дейвид Гилмор на 80 г.: легендата на Pink Floyd, която продължава да вдъхновява

6 Март, 2026

Вижте любопитни факти от биографията на музиканта

Дейвид Гилмор на 80 г.: легендата на Pink Floyd, която продължава да вдъхновява - 1
На 6 март легендарният британски музикант Дейвид Гилмор празнува своя 80-годишен юбилей. Китарата и гласът му са сред най-разпознаваемите в историята на рока, а като ключова фигура в Pink Floyd той оставя трайна следа в световната музика.

Пътят към славата

Дейвид Джон Гилмор е роден на 6 март 1946 г. в Кеймбридж, Англия. Още като тийнейджър се запалва по рокендрола и започва сам да учи китара.

През 1967 г. той се присъединява към Pink Floyd, малко преди напускането на основателя на групата Сид Барет. В следващите години групата се превръща в една от най-успешните и влиятелни в историята на рок музиката.

Сред албумите, които оформят „златната ера“ на групата, са:

  • The Dark Side of the Moon

  • Wish You Were Here

  • Animals

  • The Wall

След напускането на Роджър Уотърс през 1985 г., именно Гилмор поема водещата роля в групата и продължава дейността ѝ с албуми като A Momentary Lapse of Reason и The Division Bell.

Любопитни факти за китариста

Един от най-великите китаристи – списание Rolling Stone го поставя сред най-добрите китаристи в историята.

Помага на бъдещи звезди – Гилмор финансира ранните записи на Кейт Буш, което помага на певицата да получи първия си звукозаписен договор.

Знакови китарни сола – солата му в песни като Comfortably Numb, Time и Money често са определяни като едни от най-великите в рок музиката.

Филантропия – музикантът е известен с благотворителните си инициативи и дарения за различни социални каузи.

Солова кариера

Освен работата си с Pink Floyd, Гилмор има успешна солова кариера. Сред албумите му са:

  • David Gilmour

  • About Face

  • On an Island

  • Rattle That Lock

  • Luck and Strange

Последният му албум „Luck and Strange“ излиза през 2024 г. и достига първо място в британската класация за албуми. Текстовете са написани основно от съпругата му, писателката Поли Самсън, и разглеждат теми като времето, старостта и смисъла на живота.

Актуални новини около юбилея

По случай 80-ия си рожден ден Гилмор остава активен и продължава да работи върху музика. През последните години той се завърна с новия албум „Luck and Strange“ и серия концерти, които отбелязаха първото му голямо турне от години.

През 2025 г. излиза и концертният албум и филм „Live at the Circus Maximus“, заснет по време на концертите в Рим.

Според музикални анализатори, дори след почти шест десетилетия на сцената, Гилмор остава една от най-влиятелните фигури в рок музиката.


