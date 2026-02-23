Новини
Черната комедия „Битка след битка“ е големият победител на британските филмови награди ВИДЕО

23 Февруари, 2026 03:59

Филмът завоюва шест статуетки БАФТА

Черната комедия „Битка след битка“ е големият победител на британските филмови награди ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Черната комедия „Битка след битка“ е големият победител на британските филмови награди.

Филмът завоюва шест статуетки БАФТА, включително за най-добър филм и най-добра режисура за Пол Томас Андерсън. Андерсън бе отличен и за най-добър адаптиран сценарий, а Шон Пен спечели приза за най-добър актьор в поддържаща роля, изпреварвайки своя колега от филма Бенисио дел Торо. Лентата „Битка след битка“ надделя над фаворита на местната публика - драмата „Хамнет“, както и над трилъра „Грешници", който пък е с рекорден брой номинации за „Оскар“.

Изненадата на вечерта поднесе Робърт Арамайо, който спечели наградата за най-добра мъжка роля за участието си във филма „Кълна се“, в конкуренция с колеги като Леонардо ди Каприо и Итън Хоук.

Джеси Бъкли пък беше обявена за най-добра актриса за ролята на Агнес, съпругата на Уилям Шекспир, в „Хамнет“.

Церемонията бе почетена от принц Уилям и принцеса Кейт като почетни гости. Това беше и първата им съвместна публична поява след ареста на чичото на принца - Андрю Маунтбатън-Уиндзор, в четвъртък.


Великобритания
  • 1 Няма да го гледам...

    2 0 Отговор
    ако някой от мъжете не е родил на снимачната площадка, за да ни докаже че и мъжете могат да раждат.

    Коментиран от #2

    04:07 23.02.2026

  • 2 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма да го гледам...":

    филмът е за имигранти, но "Хамнет" е много стойностен филм

    04:36 23.02.2026