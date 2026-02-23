Черната комедия „Битка след битка“ е големият победител на британските филмови награди ВИДЕО

Черната комедия „Битка след битка“ е големият победител на британските филмови награди.
Филмът завоюва шест статуетки БАФТА, включително за най-добър филм и най-добра режисура за Пол Томас Андерсън. Андерсън бе отличен и за най-добър адаптиран сценарий, а Шон Пен спечели приза за най-добър актьор в поддържаща роля, изпреварвайки своя колега от филма Бенисио дел Торо. Лентата „Битка след битка“ надделя над фаворита на местната публика - драмата „Хамнет“, както и над трилъра „Грешници", който пък е с рекорден брой номинации за „Оскар“.
Изненадата на вечерта поднесе Робърт Арамайо, който спечели наградата за най-добра мъжка роля за участието си във филма „Кълна се“, в конкуренция с колеги като Леонардо ди Каприо и Итън Хоук.
Джеси Бъкли пък беше обявена за най-добра актриса за ролята на Агнес, съпругата на Уилям Шекспир, в „Хамнет“.
Церемонията бе почетена от принц Уилям и принцеса Кейт като почетни гости. Това беше и първата им съвместна публична поява след ареста на чичото на принца - Андрю Маунтбатън-Уиндзор, в четвъртък.
1 Няма да го гледам...
Коментиран от #2
04:07 23.02.2026
2 Хмм
До коментар #1 от "Няма да го гледам...":филмът е за имигранти, но "Хамнет" е много стойностен филм
04:36 23.02.2026