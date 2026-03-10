10 март, 1940 г.: Умира Михаил Булгаков – писателят, който превърна фантазията в оръжие срещу цензурата

На 10 март 1940 г. умира един от най-големите писатели на XX век – Михаил Булгаков. Днес неговото име е неразривно свързано с романа "Майстора и Маргарита" – произведение, което дълго време остава забранено, но впоследствие се превръща в една от най-четените книги в света.

Булгаков е автор, чиято съдба е белязана от цензура, творческа борба и парадоксалното признание, което идва едва след смъртта му.

Ранни години и необичайният път към литературата

Михаил Булгаков е роден на 15 май 1891 г. в Киев, тогава част от Руската империя. Интересното е, че първата му професия няма нищо общо с литературата.

Любопитни факти от живота му

По образование е лекар. Завършва медицина в Киевски университет.

По време на Първата световна война и Гражданската война работи като лекар в провинциални болници.

В младостта си се пристрастява към морфин, след медицинско лечение – преживяване, което по-късно описва в повестта Морфин.

Първите му литературни текстове са силно автобиографични – особено сборникът "Записки на младия лекар".

Опитът му като лекар дава на произведенията му изключителна психологическа точност и реализъм.

Конфликтът със съветската цензура

През 20-те и 30-те години Булгаков е един от най-обсъжданите драматурзи в Москва. Пиесите му се поставят в Московски художествен театър, но почти постоянно са забранявани.

Парадоксален факт

През 1930 г., отчаян от забраните, Булгаков пише писмо до Йосиф Сталин, в което моли да му бъде позволено да напусне СССР.

Вместо това Сталин лично му се обажда по телефона и му предлага работа в театъра. Въпреки този жест, цензурата над творчеството му продължава.

Най-важните книги на Булгаков

„Майстора и Маргарита“

Романът Майстора и Маргарита е писан почти 12 години и остава недовършен. Публикуван е едва през 1966–1967 г., повече от четвърт век след смъртта на автора.

В него се преплитат три сюжетни линии:

сатирична история за съветска Москва

библейският разказ за Понтий Пилат

мистичната поява на дявола – Воланд.

Днес романът е смятан за едно от най-великите произведения на XX век.

„Бялата гвардия“

Бялата гвардия описва събитията от Руската гражданска война през погледа на интелигентно семейство в Киев.

Романът става основа на известната пиеса

Дните на Турбини, която е една от малкото негови постановки, одобрени от Сталин.

„Кучешко сърце“

"Кучешко сърце" е сатирична повест за учен, който превръща куче в човек.

Произведението е забранено в СССР за десетилетия, защото се възприема като остра критика на новото съветско общество.

Популярни цитати от Булгаков

Някои от най-известните мисли на писателя идват от "Майстора и Маргарита".

„Ръкописите не горят.“

„Никога не разговаряйте с непознати.“

„Човекът е смъртен — и това би било половин беда. Лошото е, че понякога е внезапно смъртен.“

„Всичко ще се нареди накрая – така е устроен светът.“

Тези реплики се превръщат в културни цитати, често използвани в литературата, театъра и киното.

Посмъртната слава

Парадоксално, истинската слава на Михаил Булгаков идва след смъртта му. Днес неговите книги са преведени на десетки езици, а Домът на Булгаков в Москва е едно от най-посещаваните литературни места в Русия.

Булгаков остава символ на свободния дух в литературата – писател, който доказва, че дори под натиска на цензурата въображението може да създаде произведения, надживяващи времето.