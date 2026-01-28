"Битка след битка" триумфира с 14 номинации за наградите БАФТА

Наситената с екшън черна комедия „Битка след битка“ на Пол Томас Андерсън влезе като лидера в тазгодишната надпревара за наградите БАФТА, след като получи 14 номинации, включително пет в актьорските категории, съобщиха световните агенции.

Вампирската сага „Грешници“ на Райън Куглър следва с 13 номинации, след като преди дни постави рекорд с 16 номинации за „Оскар“. С по 11 номинации за БАФТА са продукциите „Хамнет“ на Клои Чжао и „Върховният Марти“ на Джош Сафди, а „Сантиментална стойност“ и „Франкенщайн“ отчитат по осем.

За отличието най-добър филм са номинирани „Битка след битка“, „Хамнет“, „Върховният Марти“, „Грешници“ и норвежката семейна драма „Сантиментална стойност“.

Британската академия запазва и категорията най-добър британски филм, където сред номинираните са „Хамнет“, „Балада за остров Уолис“, „Кълна се“, „28 години по-късно“ и „Бриджит Джоунс: Луда по онова момче“.

БАФТА продължава реформите си след критики за липса на разнообразие. Промените в гласуването, въведени след 2020 г., вече оказват влияние, въпреки че и тази година само една жена е сред номинираните за най-добър режисьор – Клои Чжао за „Хамнет“. Тя ще се конкурира с Йоргос Лантимос („Бугония“), Пол Томас Андерсън („Битка след битка“), Джош Сафди („Върховният Марти“), Йоаким Триер („Сантиментална стойност“) и Райън Куглър („Грешници“).

В актьорските категории съревнованието също е силно. За най-добър актьор са номинирани Робърт Арамайо („Кълна се“), Тимъти Шаламе („Върховният Марти“), Леонардо ди Каприо („Битка след битка“), Итън Хоук („Синя луна“), Майкъл Б. Джордан („Грешници“) и Джеси Племънс („Бугония“). При актрисите водят Джеси Бъкли („Хамнет“), Роуз Бърн (If I Had Legs I'd Kick You), Кейт Хъдсън (Song Sung Blue), Чейс Инфинити („Битка след битка“), Ренате Рейнсве („Сантиментална стойност“) и Ема Стоун („Бугония“).

Подкрепа получиха и актьори, останали извън битката за „Оскар“, сред които Пол Мескал („Хамнет“) и Одеса Азайон („Върховният Марти“). Сред номинираните за поддържащи роли са Бенисио дел Торо, Шон Пен, Теяна Тейлър и Джейкъб Елорди.

Международната секция за най-добър неанглоезичен филм включва „Обикновен инцидент“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“, „Сират“ и „Гласът на Хинд Раджаб“.

В категориите за сценарий номинирани са „Кълна се“, „Върховният Марти“, „Тайният агент“, „Сантиментална стойност“ и „Грешници“ (оригинален сценарий), както и „Балада за остров Уолис“, „Бугония“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и Pillion (адаптиран сценарий).

За награда „Изгряваща звезда“, избирана чрез публичен вот, се състезават Робърт Арамайо, Майлс Кейтън, Чейс Инфинити, Арчи Мадекве и Поузи Стърлинг.

Сред неочакваните отсъстващи тази година са Синтия Ериво и Ариана Гранде, които не получиха актьорски номинации за участието си в „Злосторница: Част втора“. Филмът бе отличен единствено в категориите за костюми и грим.

Церемонията по връчването на наградите БАФТА ще се проведе на 22 февруари в Кралската фестивална зала в Лондон, а водещ на събитието ще бъде Алън Къминг.