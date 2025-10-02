Теодосий Спасов и Стоян Янкулов-Стунджи със специално участие в новата песен на „Молец“ (ВИДЕО)

След близо седем месеца подготовка, „Молец“ издава, наречена „Вече знам“, с участието на Теодосий Спасов (кавал) и Стоян Янкулов-Стунджи (ударни), информират от екипа на дуото.

Видеоклипът отново е на режисьора Крис Захариев, а оператор е Пламен Каменов. Автори на песента са момчетата от "Молец" - Юли и Крис.

Премиерата на песента идва само няколко седмици преди акустичните концерти на групата в зала 1 на НДК – на 4 и 5 ноември 2025 г. И на двете дати групата ще представи най-новия си албум „Параклис“, както писа БТА.

Видеото на песента вече е гледано над 46 хиляди пъти, а одобрителните коментари под него са близо 200.