Теодосий Спасов и Стоян Янкулов-Стунджи със специално участие в новата песен на „Молец“ (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 17:31 426 5

Дуото се подготвя за големите си концерти в зала 1 на НДК през ноември

Теодосий Спасов и Стоян Янкулов-Стунджи със специално участие в новата песен на „Молец“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

След близо седем месеца подготовка, „Молец“ издава, наречена „Вече знам“, с участието на Теодосий Спасов (кавал) и Стоян Янкулов-Стунджи (ударни), информират от екипа на дуото.

Видеоклипът отново е на режисьора Крис Захариев, а оператор е Пламен Каменов. Автори на песента са момчетата от "Молец" - Юли и Крис.

Премиерата на песента идва само няколко седмици преди акустичните концерти на групата в зала 1 на НДК – на 4 и 5 ноември 2025 г. И на двете дати групата ще представи най-новия си албум „Параклис“, както писа БТА.

Видеото на песента вече е гледано над 46 хиляди пъти, а одобрителните коментари под него са близо 200.


  • 1 Хахаха

    4 0 Отговор
    Събрали са се само твърди коп/лета ! Няма да допуснат жени да им съсипват секса и това е !

    17:33 02.10.2025

  • 2 честен ционист

    1 3 Отговор
    Поокрали са от руската банда ГРОТ, ама нема лошо.

    17:35 02.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да ва и

    4 0 Отговор
    Педерунгелите

    17:42 02.10.2025

  • 5 баба Гицка

    1 0 Отговор
    Не ми се слушат, но имат убави мустачки.

    17:45 02.10.2025