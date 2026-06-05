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На 5 юни 2012 г. светът загуби Рей Бредбъри – писателят, който предвиди бъдещето и защити книгите

На 5 юни 2012 г. светът загуби Рей Бредбъри – писателят, който предвиди бъдещето и защити книгите

5 Юни, 2026 09:23 746 4

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Четиринадесет години след смъртта му неговите книги продължават да звучат актуално

На 5 юни 2012 г. светът загуби Рей Бредбъри – писателят, който предвиди бъдещето и защити книгите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 5 юни 2012 г. светът се раздели с един от най-обичаните и влиятелни писатели на XX век – Рей Бредбъри. Авторът на „451 градуса по Фаренхайт“, „Марсиански хроники“ и десетки разкази и романи остави след себе си наследство, което продължава да вдъхновява поколения читатели, писатели и учени. Бредбъри умира на 91-годишна възраст в Лос Анджелис.

Рей Дъглас Бредбъри е роден на 22 август 1920 г. в град Уокиган, щата Илинойс. Детството му преминава сред книги, кино и панаири – преживявания, които по-късно ще се превърнат в основа на неговото творчество.

Един от най-необичайните моменти в живота му настъпва през 1932 г., когато среща панаирджийския магьосник Мистър Електрико. След като докосва момчето с електрифициран жезъл и му казва „Живей вечно!“, Бредбъри решава, че ще посвети живота си на писането.

Въпреки че никога не завършва университет, той често казва, че истинското му образование е получено в библиотеката. Семейството му не можело да си позволи колеж и младият Бредбъри прекарвал часове в обществените библиотеки на Лос Анджелис.

Любопитно е, че той не е бил голям почитател на съвременните технологии. Въпреки това в произведенията си предвижда редица бъдещи изобретения – безжични слушалки, интерактивни екрани, изкуствен интелект и дори устройства, наподобяващи днешните банкомати.

Книгите, които го превърнаха в легенда

„Марсиански хроники“ (1950)

Сборник от взаимосвързани истории за колонизирането на Марс. Вместо да бъде просто научна фантастика, книгата разглежда теми като самотата, войната, расизма и човешката природа.

„Илюстрованият човек“ (1951)

Една от най-запомнящите се книги на Бредбъри. Разказите са свързани чрез мистериозен герой, чиито татуировки оживяват и разказват истории за бъдещето.

„451 градуса по Фаренхайт“ (1953)

Най-известният му роман представя общество, в което книгите са забранени, а пожарникарите не гасят пожари, а изгарят книги. Произведението е предупреждение срещу цензурата, манипулацията и безкритичното подчинение на масовата култура.

„Вино от глухарчета“ (1957)

Полуавтобиографичен роман, който улавя магията на детството и малкия американски град през летните месеци.

„Нещо зло се задава“ (1962)

Мрачен и поетичен роман за страховете, изкушенията и битката между доброто и злото.

Цитати, които продължават да вдъхновяват

Рей Бредбъри беше не само майстор на фантастиката, но и блестящ наблюдател на човешката душа. Сред най-известните му мисли са:

„Напълнете очите си с удивление. Живейте така, сякаш след десет секунди ще умрете.“

„Добрите писатели често докосват живота. Посредствените само го погалват.“

„Ние сме чаши, които непрекъснато се пълнят. Тайната е да знаем кога да се обърнем и да излеем красивото навън.“

„Не мисли. Мисленето е враг на творчеството.“

Бредбъри често повтарял, че неговата задача не е да предсказва бъдещето, а да го предотвратява. Именно затова произведенията му не остаряват – те предупреждават за опасностите от цензурата, безразличието и загубата на човечност.

Четиринадесет години след смъртта му неговите книги продължават да звучат актуално. В епохата на изкуствения интелект, социалните мрежи и информационния шум посланията на Рей Бредбъри изглеждат по-важни от всякога.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    4 1 Отговор
    Всичко живо е трева!

    Коментиран от #3, #4

    09:28 05.06.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    6 0 Отговор
    Рей Бредбъри предвиди, че пожарникари, които ме са чели и една книга , ще управляват света. Всяка прилика с Бойко Борисов е случайна.

    09:46 05.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    Боже, бях я забравил тази книга. Оригинално. Как не се сетиха да направят филм по нея.

    09:48 05.06.2026

  • 4 рей89

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дзак":

    „Всичко живо е трева“ е на писателя Клифърд Саймък.

    10:21 05.06.2026