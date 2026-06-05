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Археолозите на Хераклея Синтика откриха кладенец в античния град (ВИДЕО)

Археолозите на Хераклея Синтика откриха кладенец в античния град (ВИДЕО)

5 Юни, 2026 14:01 699 8

  • хераклея синтика-
  • кладенец-
  • археология-
  • откритие-
  • история

Това е първото подобно откритие на мястото

Археолозите на Хераклея Синтика откриха кладенец в античния град (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

За първи път откриват кладенец на територията на античния град Хераклея Синтика проучват археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН). Откритието идва като изненада за специалистите, както заради самото съоръжение, така и заради неговото местоположение, съобщи за БТА проф. Вагалински.

Кладенецът е локализиран в източния край на форума и е издълбан директно в меката скала. Само в горната си част той е укрепен с радиално подредени камъни. По предварителни данни съоръжението датира от началото на новата ера. Към момента археолозите са достигнали около 4 метра под нивото на античната повърхност, но дъното все още не е открито.

Археолозите на Хераклея Синтика откриха кладенец в античния град (ВИДЕО)

По време на проучванията вече са намерени животински кости, фрагменти от тухли и керамични съдове, както и бронзови монети в горната част на кладенеца, които са предадени за почистване и анализ. Откритието е важно не само като находка, а и като свидетелство за организацията на живота в древния град. Кладенецът се намира на сравнително високо място, което не е типично за подобни съоръжения, тъй като обикновено те се изграждат в по-ниските части с по-лесен достъп до подпочвени води, уточни професор Вагалински.

Археолозите на Хераклея Синтика откриха кладенец в античния град (ВИДЕО)

Според него откритието показва, че жителите на Хераклея Синтика са търсили алтернативни източници на вода, вероятно като резерв в случай на прекъсване на водоснабдяването или при обсади. „За нас е важно да стигнем до дъното, за да разберем кога хераклейци са се отказали от кладенеца и е започнало неговото затрупване“, допълни проф. Вагалински. Разкопките продължават при повишени мерки за безопасност, като не е изключено да се наложи използването на специализирана техника при по-голяма дълбочина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шиквон

    5 2 Отговор
    Държавни иманяри

    14:06 05.06.2026

  • 2 Уау😁, тук виждам крива Лопата,

    1 1 Отговор
    трябва да е Руска Крива Лопата, внимавайте да не е Орешник.🤔❤️🇷🇺😝

    Коментиран от #7

    14:23 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нека да пиша

    3 0 Отговор
    Там и пила вода ,и е пяла ,Лили Иванова ..

    14:29 05.06.2026

  • 7 Да ти го напиша

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Уау😁, тук виждам крива Лопата,":

    Там са намерили на мама ти ,диилдотоо ,да си го завре в долната пирука ,дека се крие под кюлотите и непрани.

    14:31 05.06.2026

  • 8 лама Иво

    2 0 Отговор
    ако не си бях теглил куршума щех да дойда да се гмурна у тоя геран

    14:34 05.06.2026