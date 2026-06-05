Археолозите на Хераклея Синтика откриха кладенец в античния град (ВИДЕО)

За първи път откриват кладенец на територията на античния град Хераклея Синтика проучват археолозите от екипа на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН). Откритието идва като изненада за специалистите, както заради самото съоръжение, така и заради неговото местоположение, съобщи за БТА проф. Вагалински.

Кладенецът е локализиран в източния край на форума и е издълбан директно в меката скала. Само в горната си част той е укрепен с радиално подредени камъни. По предварителни данни съоръжението датира от началото на новата ера. Към момента археолозите са достигнали около 4 метра под нивото на античната повърхност, но дъното все още не е открито.

По време на проучванията вече са намерени животински кости, фрагменти от тухли и керамични съдове, както и бронзови монети в горната част на кладенеца, които са предадени за почистване и анализ. Откритието е важно не само като находка, а и като свидетелство за организацията на живота в древния град. Кладенецът се намира на сравнително високо място, което не е типично за подобни съоръжения, тъй като обикновено те се изграждат в по-ниските части с по-лесен достъп до подпочвени води, уточни професор Вагалински.

Според него откритието показва, че жителите на Хераклея Синтика са търсили алтернативни източници на вода, вероятно като резерв в случай на прекъсване на водоснабдяването или при обсади. „За нас е важно да стигнем до дъното, за да разберем кога хераклейци са се отказали от кладенеца и е започнало неговото затрупване“, допълни проф. Вагалински. Разкопките продължават при повишени мерки за безопасност, като не е изключено да се наложи използването на специализирана техника при по-голяма дълбочина.