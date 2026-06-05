На 88 г. Васил Михайлов се завърна отново на сцената в ролята на Дон Жуан (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендарният актьор Васил Михайлов направи емоционално завръщане на театралната сцена. Той влезе в ролята на Дон Жуан в спектакъла "Завещанието на целомъдрения женкар" от Анатолий Крим. Режисьор на постановката е проф. Ивайло Христов, а премиерното представление се изигра пред препълнена зала в Театър Българската армия.

Големият български артист бе посрещнат и изпратен с продължителни аплодисменти на крака. Вълнуващ момент бе появата на неговите внук и внучка, които излязоха на сцената, за да го поздравят. Целият актьорски състав се поклони пред публиката, а Васил Михайлов бе отрупан с десетки букети в знак на дълбока признателност и почит от страна на своите почитатели, информира NOVA.

88-годишният актьор изиграва десетки емблематични роли както на театралната сцена, така и на екрана. Най-голяма и всенародна популярност обаче му носи незабравимото превъплъщение в образа на Петко Войвода в легендарния телевизионен сериал "Капитан Петко войвода".