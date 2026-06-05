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На 88 г. Васил Михайлов се завърна отново на сцената в ролята на Дон Жуан (СНИМКИ+ВИДЕО)

На 88 г. Васил Михайлов се завърна отново на сцената в ролята на Дон Жуан (СНИМКИ+ВИДЕО)

5 Юни, 2026 12:58 762 10

  • васил михайлов-
  • актьор-
  • театър българска армия-
  • театър

Театралната легенда отново излезе на сцената на Театър Българска армия

На 88 г. Васил Михайлов се завърна отново на сцената в ролята на Дон Жуан (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарният актьор Васил Михайлов направи емоционално завръщане на театралната сцена. Той влезе в ролята на Дон Жуан в спектакъла "Завещанието на целомъдрения женкар" от Анатолий Крим. Режисьор на постановката е проф. Ивайло Христов, а премиерното представление се изигра пред препълнена зала в Театър Българската армия.

Големият български артист бе посрещнат и изпратен с продължителни аплодисменти на крака. Вълнуващ момент бе появата на неговите внук и внучка, които излязоха на сцената, за да го поздравят. Целият актьорски състав се поклони пред публиката, а Васил Михайлов бе отрупан с десетки букети в знак на дълбока признателност и почит от страна на своите почитатели, информира NOVA.

88-годишният актьор изиграва десетки емблематични роли както на театралната сцена, така и на екрана. Най-голяма и всенародна популярност обаче му носи незабравимото превъплъщение в образа на Петко Войвода в легендарния телевизионен сериал "Капитан Петко войвода".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    3 0 Отговор
    От капитан Петко войвода до дон Жуан😂😂

    12:59 05.06.2026

  • 2 Велик!!!

    16 0 Отговор
    Благодаря ви, г-н Михайлов. Вие сте пример за истински българин. не се продадохте

    13:00 05.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Апостолов

    0 7 Отговор
    И този като Лили Иванова, искам, мамо, да съм на сцената forever!

    Да са живи и здрави и двамата!

    13:30 05.06.2026

  • 5 лама Кифла

    0 1 Отговор
    искам млад Дон Жуан, този е Дадо Жуан...да е жив и здрав завинаги е капитан Петко Войвода

    13:45 05.06.2026

  • 6 Страхотен!

    4 0 Отговор
    Поклон!

    14:35 05.06.2026

  • 7 Айде да не губим мярката

    1 4 Отговор
    Г- н Михайлов, айде да не губите мярката и да ставате втора Стоянка Мутафова.
    Каквото било- било, беше хубаво и добре, но стига вече!
    Дон Жуан на 88 години- подигравка и за вас и за зрителите!!

    Коментиран от #8

    14:47 05.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Аре

    1 0 Отговор
    Ти да не губиш мярката, че шта @бем

    15:06 05.06.2026