На 88 г. Васил Михайлов се завърна отново на сцената в ролята на Дон Жуан (СНИМКИ+ВИДЕО)

Легендарният актьор Васил Михайлов направи емоционално завръщане на театралната сцена. Той влезе в ролята на Дон Жуан в спектакъла "Завещанието на целомъдрения женкар" от Анатолий Крим. Режисьор на постановката е проф. Ивайло Христов, а премиерното представление се изигра пред препълнена зала в Театър Българската армия.
Големият български артист бе посрещнат и изпратен с продължителни аплодисменти на крака. Вълнуващ момент бе появата на неговите внук и внучка, които излязоха на сцената, за да го поздравят. Целият актьорски състав се поклони пред публиката, а Васил Михайлов бе отрупан с десетки букети в знак на дълбока признателност и почит от страна на своите почитатели, информира NOVA.
88-годишният актьор изиграва десетки емблематични роли както на театралната сцена, така и на екрана. Най-голяма и всенародна популярност обаче му носи незабравимото превъплъщение в образа на Петко Войвода в легендарния телевизионен сериал "Капитан Петко войвода".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 .....
12:59 05.06.2026
2 Велик!!!
13:00 05.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Апостолов
Да са живи и здрави и двамата!
13:30 05.06.2026
5 лама Кифла
13:45 05.06.2026
6 Страхотен!
14:35 05.06.2026
7 Айде да не губим мярката
Каквото било- било, беше хубаво и добре, но стига вече!
Дон Жуан на 88 години- подигравка и за вас и за зрителите!!
Коментиран от #8
14:47 05.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Аре
15:06 05.06.2026