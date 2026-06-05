Фестивалът „Орел на Дунава“ отваря портите на Античността

Фестивалът за исторически възстановки „Орел на Дунава“ започва от днес (5 юни) своето 20-годишно юбилейно издание. Началото е в с. Рибен, община Долна Митрополия. Следват събития в събота (6 юни) в Плевен, а финалният ден – неделя (7юни) е отреден за с. Гиген – община Гулянци.
Тазгодишното мото на фестивала „Легионите на Мизия“ е препратка към историческото минало на тези населени места. Областният град Плевен е наследник на римския кастел Сторгозия, с. Рибен – на поселището Ад Путеа, а край Гиген се е намирал един от най-важните градове по поречието на Дунава -Улпия Ескус, край който е бил изграден и мостът през Дунав от император Константин Велики.
Предвидените събития за трите фестивални дни включват парад на участниците, възстановки на исторически битки между римските легиони и варварските племена, туристически обиколки около останките от римските градове с екскурзоводи, както и практикоприложни занимания – занаяти, спортни игри и демонстрации. Ястията, давали сила на римските воини, ще бъдат достъпни за всички посетители благодарение на римлянките, които ще втъкат вкуса на миналото в емоциите около фестивала, а техен строг надзорник ще бъде Шеф Станислав Иванов – победител в телевизионното предаването „Hell's Kitchen - България“.
Фестивалът предоставя възможност на любителите на фотографията да запечатат любимите си моменти, с които ще участват в конкурс с награден фонд.
Научен форум и дискусия на утвърдени международни учени ще съпътства изявите на участниците във възстановките. Гост на фестивала е проф. Стивън Кокингс – изтъкнат изследовател на римската история, както и нашият популярен историк проф. Пламен Павлов.
„Орел на Дунава“ привлича десетки участници от международни групи за исторически възстановки. Част от събитията ще бъдат гости от Румъния, Сърбия, Малта, Испания и известната група „Сторико Романо“ от Рим, Италия.
Можете да станете част от атмосферата на една от най-великите цивилизации в човешката история, белязала европейската идентичност. Очакват Ви три дни, изпълнени със зрелищни битки, антични вкусове, древни традиции, нови знания и незабравими емоции, ако посетите Плевен и региона, където ще се проведат събитията.
Програмата на фестивала в детайли може да видите на официалния интернет адрес: https://eagleonthedanube.com/program/
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ний сме вече бангиранги
09:11 05.06.2026
2 Трол
09:16 05.06.2026
3 Ромул и Рем
09:59 05.06.2026
4 Асен Милев
През 1 век пр.н.е. Римските легиони са нахлули и удавили в кръв Балканите. Това е една от причините за част от българите, наричани още мизи, да се отправят към вече познати по-далечни земи на североизток. Рим избива и поробва местното древно българско население население, а елита ни се мести принудително отвъд Дунава и прави нова държава - през IV век, в Европа има две държави – Римската Империя и България. А на север от Дунава, в свободните територии държавността ни е възстановена (макар и непризната от Рим) още през II век, или както е казано в “Именника”
Защо се прави фестивал на окупатора, вместо на коренните мизийци?
Идентичността между Мизи и Българи е описана в десетки древни летописи,които са известни отдавна на науката.
Коментиран от #5
10:03 05.06.2026
5 .....
До коментар #4 от "Асен Милев":Тва римската империя до падането на Константинопол 1453.
10:59 05.06.2026