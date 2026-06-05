Фестивалът „Орел на Дунава“ отваря портите на Античността

Фестивалът за исторически възстановки „Орел на Дунава“ започва от днес (5 юни) своето 20-годишно юбилейно издание. Началото е в с. Рибен, община Долна Митрополия. Следват събития в събота (6 юни) в Плевен, а финалният ден – неделя (7юни) е отреден за с. Гиген – община Гулянци.

Тазгодишното мото на фестивала „Легионите на Мизия“ е препратка към историческото минало на тези населени места. Областният град Плевен е наследник на римския кастел Сторгозия, с. Рибен – на поселището Ад Путеа, а край Гиген се е намирал един от най-важните градове по поречието на Дунава -Улпия Ескус, край който е бил изграден и мостът през Дунав от император Константин Велики.

Предвидените събития за трите фестивални дни включват парад на участниците, възстановки на исторически битки между римските легиони и варварските племена, туристически обиколки около останките от римските градове с екскурзоводи, както и практикоприложни занимания – занаяти, спортни игри и демонстрации. Ястията, давали сила на римските воини, ще бъдат достъпни за всички посетители благодарение на римлянките, които ще втъкат вкуса на миналото в емоциите около фестивала, а техен строг надзорник ще бъде Шеф Станислав Иванов – победител в телевизионното предаването „Hell's Kitchen - България“.

Фестивалът предоставя възможност на любителите на фотографията да запечатат любимите си моменти, с които ще участват в конкурс с награден фонд.

Научен форум и дискусия на утвърдени международни учени ще съпътства изявите на участниците във възстановките. Гост на фестивала е проф. Стивън Кокингс – изтъкнат изследовател на римската история, както и нашият популярен историк проф. Пламен Павлов.

„Орел на Дунава“ привлича десетки участници от международни групи за исторически възстановки. Част от събитията ще бъдат гости от Румъния, Сърбия, Малта, Испания и известната група „Сторико Романо“ от Рим, Италия.

Можете да станете част от атмосферата на една от най-великите цивилизации в човешката история, белязала европейската идентичност. Очакват Ви три дни, изпълнени със зрелищни битки, антични вкусове, древни традиции, нови знания и незабравими емоции, ако посетите Плевен и региона, където ще се проведат събитията.

Програмата на фестивала в детайли може да видите на официалния интернет адрес: https://eagleonthedanube.com/program/