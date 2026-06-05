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Фестивалът „Орел на Дунава“ отваря портите на Античността

Фестивалът „Орел на Дунава“ отваря портите на Античността

5 Юни, 2026 08:52 727 5

  • орел на дунава-
  • легионите на мизия-
  • фестивал-
  • исторически възстановки

„Орел на Дунава“ привлича десетки участници от международни групи за исторически възстановки

Фестивалът „Орел на Дунава“ отваря портите на Античността - 1
Снимки: Орел на Дунава
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фестивалът за исторически възстановки „Орел на Дунава“ започва от днес (5 юни) своето 20-годишно юбилейно издание. Началото е в с. Рибен, община Долна Митрополия. Следват събития в събота (6 юни) в Плевен, а финалният ден – неделя (7юни) е отреден за с. Гиген – община Гулянци.

Тазгодишното мото на фестивала „Легионите на Мизия“ е препратка към историческото минало на тези населени места. Областният град Плевен е наследник на римския кастел Сторгозия, с. Рибен – на поселището Ад Путеа, а край Гиген се е намирал един от най-важните градове по поречието на Дунава -Улпия Ескус, край който е бил изграден и мостът през Дунав от император Константин Велики.

Предвидените събития за трите фестивални дни включват парад на участниците, възстановки на исторически битки между римските легиони и варварските племена, туристически обиколки около останките от римските градове с екскурзоводи, както и практикоприложни занимания – занаяти, спортни игри и демонстрации. Ястията, давали сила на римските воини, ще бъдат достъпни за всички посетители благодарение на римлянките, които ще втъкат вкуса на миналото в емоциите около фестивала, а техен строг надзорник ще бъде Шеф Станислав Иванов – победител в телевизионното предаването „Hell's Kitchen - България“.

Фестивалът предоставя възможност на любителите на фотографията да запечатат любимите си моменти, с които ще участват в конкурс с награден фонд.

Научен форум и дискусия на утвърдени международни учени ще съпътства изявите на участниците във възстановките. Гост на фестивала е проф. Стивън Кокингс – изтъкнат изследовател на римската история, както и нашият популярен историк проф. Пламен Павлов.

„Орел на Дунава“ привлича десетки участници от международни групи за исторически възстановки. Част от събитията ще бъдат гости от Румъния, Сърбия, Малта, Испания и известната група „Сторико Романо“ от Рим, Италия.

Можете да станете част от атмосферата на една от най-великите цивилизации в човешката история, белязала европейската идентичност. Очакват Ви три дни, изпълнени със зрелищни битки, антични вкусове, древни традиции, нови знания и незабравими емоции, ако посетите Плевен и региона, където ще се проведат събитията.

Програмата на фестивала в детайли може да видите на официалния интернет адрес: https://eagleonthedanube.com/program/

Фестивалът „Орел на Дунава“ отваря портите на Античността


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ний сме вече бангиранги

    3 1 Отговор
    с подменена анадолска история

    09:11 05.06.2026

  • 2 Трол

    1 1 Отговор
    Виждат се красиви римлянки на фестивала, когато центурионите се изпонапият, можем да се започнем разгром на империята.

    09:16 05.06.2026

  • 3 Ромул и Рем

    1 0 Отговор
    По тия села много римляни са останали, братчед...Мислех, че трябва да са по-белички, ама що така са почернели, не знам! А и българите ги няма...Къде избягаха, не знам!

    09:59 05.06.2026

  • 4 Асен Милев

    3 1 Отговор
    И кой финансира това?

    През 1 век пр.н.е. Римските легиони са нахлули и удавили в кръв Балканите. Това е една от причините за част от българите, наричани още мизи, да се отправят към вече познати по-далечни земи на североизток. Рим избива и поробва местното древно българско население население, а елита ни се мести принудително отвъд Дунава и прави нова държава - през IV век, в Европа има две държави – Римската Империя и България. А на север от Дунава, в свободните територии държавността ни е възстановена (макар и непризната от Рим) още през II век, или както е казано в “Именника”

    Защо се прави фестивал на окупатора, вместо на коренните мизийци?
    Идентичността между Мизи и Българи е описана в десетки древни летописи,които са известни отдавна на науката.

    Коментиран от #5

    10:03 05.06.2026

  • 5 .....

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асен Милев":

    Тва римската империя до падането на Константинопол 1453.

    10:59 05.06.2026