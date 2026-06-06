Жители на Палермо излязоха на протест срещу сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър

Сватбените тържества на попзвездата Дуа Липа и британския актьор Калъм Търнър в сицилианската столица Палермо се превърнаха не само в едно от най-обсъжданите светски събития на годината, но и в повод за обществено недоволство сред местните жители. Докато десетки знаменитости пристигат на острова за тридневните празненства, граждански организации обвиняват властите, че превръщат града в декор за луксозни частни събития за сметка на ежедневието на местната общност.

В различни части на Палермо се появиха плакати и стикери с послания като „Палермо не се дава под наем“ и „Нашият площад не е вашият хол“. Зад кампанията стои гражданската инициатива „Апро Палермо“ („Отвори Палермо“), която от години води активна борба срещу последиците от масовия туризъм и комерсиализацията на обществените пространства. Според активистите затварянето на улици и площади заради звездното събитие е пореден пример за натиска, който туристическата индустрия оказва върху града.

Въпреки протестите, местните власти защитиха организацията на сватбените тържества, посочвайки очакваните икономически ползи и международното внимание към града. Кметът на Палермо Роберто Лагала определи интереса към събитието като доказателство за нарастващата привлекателност на града като дестинация за луксозен туризъм и международни прояви.

Дуа Липа и Калъм Търнър вече бяха забелязани в легендарния петзвезден хотел Villa Igiea, където според италиански медии са резервирали просторен луксозен апартамент. Основните тържества са разпределени между няколко престижни локации в Палермо и близкия град Багерия, включително историческите Palazzo Gangi и Villa Valguarnera. Очаква се на празненствата да присъстват над 200 гости от света на музиката, киното и модата.

Сред имената, които се споменават в медиите, са Елтън Джон, Донатела Версаче, Марк Ронсън, Charli XCX и много други. Част от публикациите дори определят събитието като „светската сватба на годината“.

Дуа Липа, носителка на три награди „Грами“ и една от най-влиятелните поп изпълнителки на своето поколение, продължава да се радва на световен успех след албума Radical Optimism и хитовете Houdini, Training Season и Dance The Night. Калъм Търнър, познат на зрителите от поредицата „Фантастични животни“, както и от сериалите Masters of the Air и The Capture, е сред най-търсените британски актьори в последните години. Двамата направиха първата си публична поява като двойка в началото на 2024 г., а през 2025 г. потвърдиха годежа си. На 31 май тази година те сключиха граждански брак на дискретна церемония в Лондон, преди да отпътуват за Сицилия за мащабните празненства.

Италианското икономическо издание „Ил Соле 24 Оре“ оценява стойността на събитието на около 4 милиона евро. Ресторантьори, хотелиери и доставчици, ангажирани с организацията, са подписали строги споразумения за конфиденциалност, а мерките за сигурност включват ограничен достъп до някои зони и засилено присъствие на охрана. Според специализираните модни издания част от официалните тоалети на булката са създадени от модни къщи като „Версаче“, „Скиапарели“ и Bottega Veneta.

Случаят неизбежно предизвика сравнения с други звездни сватби в Италия. Само преди година пищните празненства на основателя на Amazon Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция породиха сходни дебати за влиянието на луксозния туризъм върху историческите градове. Още по-рано, през 2014 г., именно Венеция бе избрана от Джордж и Амал Клуни за тяхната сватбена церемония – събитие, което също привлече огромно международно внимание.

Сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър обаче показва, че дори блясъкът на световните знаменитости не е достатъчен, за да заглуши все по-силния обществен дебат за границата между туристическата реклама и правото на местните жители да запазят своя град.