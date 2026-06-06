Жители на Палермо излязоха на протест срещу сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър

Сватбените тържества на попзвездата Дуа Липа и британския актьор Калъм Търнър в сицилианската столица Палермо се превърнаха не само в едно от най-обсъжданите светски събития на годината, но и в повод за обществено недоволство сред местните жители. Докато десетки знаменитости пристигат на острова за тридневните празненства, граждански организации обвиняват властите, че превръщат града в декор за луксозни частни събития за сметка на ежедневието на местната общност.
В различни части на Палермо се появиха плакати и стикери с послания като „Палермо не се дава под наем“ и „Нашият площад не е вашият хол“. Зад кампанията стои гражданската инициатива „Апро Палермо“ („Отвори Палермо“), която от години води активна борба срещу последиците от масовия туризъм и комерсиализацията на обществените пространства. Според активистите затварянето на улици и площади заради звездното събитие е пореден пример за натиска, който туристическата индустрия оказва върху града.
Въпреки протестите, местните власти защитиха организацията на сватбените тържества, посочвайки очакваните икономически ползи и международното внимание към града. Кметът на Палермо Роберто Лагала определи интереса към събитието като доказателство за нарастващата привлекателност на града като дестинация за луксозен туризъм и международни прояви.
Дуа Липа и Калъм Търнър вече бяха забелязани в легендарния петзвезден хотел Villa Igiea, където според италиански медии са резервирали просторен луксозен апартамент. Основните тържества са разпределени между няколко престижни локации в Палермо и близкия град Багерия, включително историческите Palazzo Gangi и Villa Valguarnera. Очаква се на празненствата да присъстват над 200 гости от света на музиката, киното и модата.
Сред имената, които се споменават в медиите, са Елтън Джон, Донатела Версаче, Марк Ронсън, Charli XCX и много други. Част от публикациите дори определят събитието като „светската сватба на годината“.
Дуа Липа, носителка на три награди „Грами“ и една от най-влиятелните поп изпълнителки на своето поколение, продължава да се радва на световен успех след албума Radical Optimism и хитовете Houdini, Training Season и Dance The Night. Калъм Търнър, познат на зрителите от поредицата „Фантастични животни“, както и от сериалите Masters of the Air и The Capture, е сред най-търсените британски актьори в последните години. Двамата направиха първата си публична поява като двойка в началото на 2024 г., а през 2025 г. потвърдиха годежа си. На 31 май тази година те сключиха граждански брак на дискретна церемония в Лондон, преди да отпътуват за Сицилия за мащабните празненства.
Италианското икономическо издание „Ил Соле 24 Оре“ оценява стойността на събитието на около 4 милиона евро. Ресторантьори, хотелиери и доставчици, ангажирани с организацията, са подписали строги споразумения за конфиденциалност, а мерките за сигурност включват ограничен достъп до някои зони и засилено присъствие на охрана. Според специализираните модни издания част от официалните тоалети на булката са създадени от модни къщи като „Версаче“, „Скиапарели“ и Bottega Veneta.
Случаят неизбежно предизвика сравнения с други звездни сватби в Италия. Само преди година пищните празненства на основателя на Amazon Джеф Безос и Лорън Санчес във Венеция породиха сходни дебати за влиянието на луксозния туризъм върху историческите градове. Още по-рано, през 2014 г., именно Венеция бе избрана от Джордж и Амал Клуни за тяхната сватбена церемония – събитие, което също привлече огромно международно внимание.
Сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър обаче показва, че дори блясъкът на световните знаменитости не е достатъчен, за да заглуши все по-силния обществен дебат за границата между туристическата реклама и правото на местните жители да запазят своя град.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тая
09:57 06.06.2026
2 СМЕХОРИИ
Коментиран от #3, #8
09:58 06.06.2026
3 нямате ли маала
До коментар #2 от "СМЕХОРИИ":У вашето градче? Не си ли виждал ангалска сватба по няколко дни? Не е много приятно.
10:05 06.06.2026
4 Дзак
10:07 06.06.2026
5 Бети караконджула
10:28 06.06.2026
6 Достоини хора
10:59 06.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Саваж бейби
До коментар #2 от "СМЕХОРИИ":Прави са хората ,това ще рече че половината град улиците ще бъдат затворани което е неприятно за работещи.Туристи и хора които живеят там няма да бъдат допускани до определени места и барове заради тази ,нарушава се нармалният ритъм на града .Мисля че Палермо ще загуби повече пари от дадените 4 милиона ,мисля че избират Европа по точно Италия защото е по евтино защо не я направят в Маями , Париж или Лондон ще им излизи петорно по скъпо.
11:04 06.06.2026