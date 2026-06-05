Старт за 5-то издание на WORKSHOP ЕЛЕНОВ’26

Стартира подготовката на ежегодния арт фестивал Workshop Еленов. Млади актьори ще открият петото издание заедно с ученици на театралния педагог Димитър Еленов, в чиято памет се провежда събитието.

Напълно безплатно деца и тийнейджъри ще могат да се включат в творчески работилници и ателиета по импровизация, театър, драматургия, актьорско майсторство и движение под менторството на млади артисти и утвърдени имена от българската сцена.

Вече пета поредна година фестивалът Workshop ЕЛЕНОВ събира поколения творци – артисти, преподаватели и млади хора, които вярват, че изкуството може да променя съдби. В рамките на фестивалните дни с вход свободен, участниците ще имат възможност не само да се докоснат до сценичното изкуство, но и да открият своя глас, своята смелост и своя ментор.

Петото издание на Workshop ЕЛЕНОВ’26 е посветено на темата „Да останем хора“– тема, провокирана от света, в който тийнейджърите днес израстват между дигитална агресия, самота, тревожност и непрекъснат натиск да бъдат „перфектни“.

Фестивалът поставя фокус върху нуждата младите хора да бъдат чути, да изграждат емпатия и истинска връзка помежду си в свят на екрани, отчуждение и бързо изчезващо внимание. Чрез театър, движение, импровизация и общуване фестивалът ще създаде пространство, в което младите могат да бъдат автентични, чувствителни и смели без страх от осъждане.

Събитието се реализира с подкрепата на Столична община, а медийни партньори са БНТ и БНР.