Рускиня се забърка в пореден скандал след бягството от България

16 Март, 2026 14:01 1 641 7

Сбогом, няма да се върна!, oтсече грацията

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гимнастичката Елвира Краснобаева, която беше сочена за следващото "Златно момиче" на България, се забърка в пореден скандал. Случката се разигра в Москва - в "Гран При Купа на шампионите Алина Кабаева".

Краснобаева, която от 6-годишна тренираше в България, е част от академията на именитата олимпийска шампионка от Атина 2004 г. Това ѝ даде възможност да се изяви в надпреварата.

Кабаева обаче едва ли ще бъде доволна от поведението ѝ. Съчетанието с топка на Краснобаева се превърна в истинско фиаско! Първо музиката не започна. При повторното изиграване, бившата българска националка направи грешка в началото, а след това само маркира някои от елементите.

След композицията тя помаха на публиката, а по устните ѝ се прочете: "Сбогом! Никога повече в живота си няма да се върна тук!".

Дали това ще е последното съчетание на Краснобаева, все още не е ясно. В своя канал в "Телеграм" тя обясни, че не е била съгласна с получените оценки.

"Очаквах след години по турнири и при добро представяне, да ми дадат нормална оценка. Уви, това не се случи. Музиката още не беше започнала и тогава реших, че няма да продължа. Казах си, че не ми е било писано. Просто си стоях там. После ме извикаха пак, трябваше да играя, но вече не бях в състояние да правя каквото и да било. Бях отчаяна. Преди състезанието имах уговорка, че ако играя и не ме оценят достатъчно, ще им кажа на всички да си вървят и ще си тръгна (Горе-долу това направих, освен че не казах на никой да си върви). Няма да толерирам подобно отношение към работата, която вършим аз и треньорът ми. Обидно ми е, че хората, които ми се довериха в най-мрачния ми час, сега ми обръщат гръб. Много ме осъждат, а не знаят какво се случва в живота ми. Благодаря на всички, които са до мен!", написа тя.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 4 Отговор
    Сложно быть рядом с русской принцессой.

    14:03 16.03.2026

  • 2 ???

    17 1 Отговор
    Така и не разбрах къде няма да се върне...
    В "матушка" ли, в България ли ?
    Обяснете на тези, които не са в мислите Ви !

    Коментиран от #3

    14:09 16.03.2026

  • 3 честен ционист

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "???":

    То няма разлика. И двете са в Руccком мире.

    Коментиран от #5

    14:14 16.03.2026

  • 4 хейт ю

    4 0 Отговор
    Боли ме ./. за тая. Тя каквото си надроби такова сега сърба.

    14:19 16.03.2026

  • 5 Ксаниба

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    т.е. в окраина и исраел- хазарският ад, нема да оди?

    14:20 16.03.2026

  • 6 Да, ама това е

    1 1 Отговор
    Фе.ми.ни.3иран м.6.ж. Анатомията е точна наука...

    14:28 16.03.2026

  • 7 Гост

    0 0 Отговор
    Няма страшно,ще отиде в Дубай като "ескорт". Пълно е с такива като нея,конкуренцията е голяма,ще трябва да играе пълна програма.

    15:22 16.03.2026

