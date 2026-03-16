Рускиня се забърка в пореден скандал след бягството от България

Гимнастичката Елвира Краснобаева, която беше сочена за следващото "Златно момиче" на България, се забърка в пореден скандал. Случката се разигра в Москва - в "Гран При Купа на шампионите Алина Кабаева".

Краснобаева, която от 6-годишна тренираше в България, е част от академията на именитата олимпийска шампионка от Атина 2004 г. Това ѝ даде възможност да се изяви в надпреварата.

Кабаева обаче едва ли ще бъде доволна от поведението ѝ. Съчетанието с топка на Краснобаева се превърна в истинско фиаско! Първо музиката не започна. При повторното изиграване, бившата българска националка направи грешка в началото, а след това само маркира някои от елементите.

След композицията тя помаха на публиката, а по устните ѝ се прочете: "Сбогом! Никога повече в живота си няма да се върна тук!".

Дали това ще е последното съчетание на Краснобаева, все още не е ясно. В своя канал в "Телеграм" тя обясни, че не е била съгласна с получените оценки.

"Очаквах след години по турнири и при добро представяне, да ми дадат нормална оценка. Уви, това не се случи. Музиката още не беше започнала и тогава реших, че няма да продължа. Казах си, че не ми е било писано. Просто си стоях там. После ме извикаха пак, трябваше да играя, но вече не бях в състояние да правя каквото и да било. Бях отчаяна. Преди състезанието имах уговорка, че ако играя и не ме оценят достатъчно, ще им кажа на всички да си вървят и ще си тръгна (Горе-долу това направих, освен че не казах на никой да си върви). Няма да толерирам подобно отношение към работата, която вършим аз и треньорът ми. Обидно ми е, че хората, които ми се довериха в най-мрачния ми час, сега ми обръщат гръб. Много ме осъждат, а не знаят какво се случва в живота ми. Благодаря на всички, които са до мен!", написа тя.