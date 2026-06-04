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Лили Иванова с ексклузивен концерт в Кранево

Лили Иванова с ексклузивен концерт в Кранево

4 Юни, 2026 14:30 676 8

  • лили иванова-
  • ексклузивен концерт-
  • кранево

На 17 юни 2026 г. примата ще изнесе бутиков концерт в Кранево в елегантната атмосфера на Casa dell’Eleganza

Лили Иванова с ексклузивен концерт в Кранево - 1
Снимка: Casa dell’Eleganza
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

След грандиозния концерт, който примата на българската естрада изнесе в парижка зала „Олимпия“ и преди лятното турне на Лили Иванова в Габрово, Добрич, Русе, Варна и Бургас, на 17 юни 2026 г. примата на българската естрада ще изнесе бутиков концерт в Кранево в елегантната атмосфера на Casa dell’Eleganza.

Публиката ще има възможност да се наслади на неподражаемия глас и магнетичното присъствие на най-голямото име в българската поп музика в една изискана обстановка, близка до морето и до уникални минерални басейни.

Събитието обещава незабравима вечер, изпълнена с емблематични хитове, силни емоции и вълнуващо музикално изживяване, като се съчетава възможността на културно събитие с туристическо преживяване. Предлагат се 4-дневни пакети с настаняване в елитни хотели като Casa dell’Eleganza 4* или Casa di Fiore SPA & Medical, в които е включен концертът на поплегендата Лили Иванова.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 4 Отговор
    В тези тежки предвоенни времена все повече ще ни липсват песните на Лили Иванова!
    🐑🐑🐑🥳🤣👍

    14:32 04.06.2026

  • 2 Мара Атанасова

    5 2 Отговор
    Лили отглежда крокодили!🐊

    14:35 04.06.2026

  • 3 другаря на другарката

    3 6 Отговор
    Колко ще я показват тая соц креатура? Производна на един опресивен режим.

    14:42 04.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Пакет три нощувки с концерт на Лили е 3000 лева.

    14:44 04.06.2026

  • 5 Оооо

    8 2 Отговор
    Тази жена започна да прекалява с изявите си. Крайно време и е да се отдаде на заслужена почивка. Най малко от уважение към нейните съвременници, които отдавна не са между живите.

    Коментиран от #7

    14:53 04.06.2026

  • 6 Лилиту

    4 4 Отговор
    си е бабестър вече бе, кво я пробутвате сякаш е вечна! Още по соца се слушаше, щото не пускаха Битълсите, DP, RS, UH, LZ и др., а па сега добруджанската(чучулига за некои, за други-коза) ще трогне само некои от нейния набор.....

    14:55 04.06.2026

  • 7 Набор

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Оооо":

    От крематориума казахаче я чакат

    14:57 04.06.2026

  • 8 Нека да пиша

    3 3 Отговор
    Там ще си номокри дъртата ,прочутите си фрински памперси със брюкселска дантела.

    15:07 04.06.2026