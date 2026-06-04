Лили Иванова с ексклузивен концерт в Кранево

След грандиозния концерт, който примата на българската естрада изнесе в парижка зала „Олимпия“ и преди лятното турне на Лили Иванова в Габрово, Добрич, Русе, Варна и Бургас, на 17 юни 2026 г. примата на българската естрада ще изнесе бутиков концерт в Кранево в елегантната атмосфера на Casa dell’Eleganza.
Публиката ще има възможност да се наслади на неподражаемия глас и магнетичното присъствие на най-голямото име в българската поп музика в една изискана обстановка, близка до морето и до уникални минерални басейни.
Събитието обещава незабравима вечер, изпълнена с емблематични хитове, силни емоции и вълнуващо музикално изживяване, като се съчетава възможността на културно събитие с туристическо преживяване. Предлагат се 4-дневни пакети с настаняване в елитни хотели като Casa dell’Eleganza 4* или Casa di Fiore SPA & Medical, в които е включен концертът на поплегендата Лили Иванова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
🐑🐑🐑🥳🤣👍
14:32 04.06.2026
2 Мара Атанасова
14:35 04.06.2026
3 другаря на другарката
14:42 04.06.2026
4 Последния Софиянец
14:44 04.06.2026
5 Оооо
Коментиран от #7
14:53 04.06.2026
6 Лилиту
14:55 04.06.2026
7 Набор
До коментар #5 от "Оооо":От крематориума казахаче я чакат
14:57 04.06.2026
8 Нека да пиша
15:07 04.06.2026