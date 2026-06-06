Автобус се запали на Аспарухов мост

Автобус се запали на Аспаруховия мост във Варна. Сигналъг е получен в 8 сутринта на тел. 112.

Касае се за техническа повреда, няма пострадали. Автобусът е бил празен, пожарът е изгасен и се чака пътна помощ.

Инцидентът предизвка километрична опашка.