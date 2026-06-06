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Автобус се запали на Аспарухов мост

Автобус се запали на Аспарухов мост

6 Юни, 2026 09:40 860 9

  • аспарухов мост-
  • автобус-
  • задръстване

Инцидентът предизвка километрична опашка

Автобус се запали на Аспарухов мост - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автобус се запали на Аспаруховия мост във Варна. Сигналъг е получен в 8 сутринта на тел. 112.

Касае се за техническа повреда, няма пострадали. Автобусът е бил празен, пожарът е изгасен и се чака пътна помощ.

Инцидентът предизвка километрична опашка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    8 5 Отговор
    Украински дрон...?!

    09:41 06.06.2026

  • 2 аспаруховИЯ мост

    8 3 Отговор
    на кой аспарухов мост явно има няколко в българия щом така сте го написали???

    09:42 06.06.2026

  • 3 Хмммм

    9 4 Отговор
    Поредният акт на укpoтеpори3ъм в OOсpаинcкия анклав Варна?

    Коментиран от #7

    09:44 06.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 айде стига

    1 1 Отговор
    Престанете с тоя Ваггинин, червения баклук!

    10:11 06.06.2026

  • 6 синоптичка Маруся

    1 0 Отговор
    Сега са най-дългите дни през годината и в 08.00 часа е светло,а днес е слънчево.Тази снимка да не е от Мурманск?

    10:50 06.06.2026

  • 7 редник

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмммм":

    То така се започва.Виждаме какво става в Констанца.Удариха и турски рибари.Един убит.

    10:54 06.06.2026

  • 8 ФАКТ

    2 0 Отговор
    София и Варна са животозастрашаващи места за живеене помнете

    11:05 06.06.2026

  • 9 ФАКТ

    1 0 Отговор
    Никога няма да се съглася деца и внуци да отидат в София и Варна искам си ги живи

    11:07 06.06.2026

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