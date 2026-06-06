Автобус се запали на Аспарухов мост

Автобус се запали на Аспаруховия мост във Варна. Сигналъг е получен в 8 сутринта на тел. 112.
Касае се за техническа повреда, няма пострадали. Автобусът е бил празен, пожарът е изгасен и се чака пътна помощ.
Инцидентът предизвка километрична опашка.
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
09:41 06.06.2026
2 аспаруховИЯ мост
09:42 06.06.2026
3 Хмммм
Коментиран от #7
09:44 06.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 айде стига
10:11 06.06.2026
6 синоптичка Маруся
10:50 06.06.2026
7 редник
До коментар #3 от "Хмммм":То така се започва.Виждаме какво става в Констанца.Удариха и турски рибари.Един убит.
10:54 06.06.2026
8 ФАКТ
11:05 06.06.2026
9 ФАКТ
11:07 06.06.2026