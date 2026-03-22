Калин Терзийски, писателят, който превърна болката в литература, щеше да стане на 56 г.

Днес, 22 март, един от най-откровените гласове в съвременната българска литература – Калин Терзийски, щеше да навърши 56 г . Писателят си отиде на 55 години на 22 януари 2026 г. Калин Терзийски ще бъде запомнен със своя стил – директен, болезнено честен и често автобиографичен. Вижте факти от неговата биография:
Лекарят, който избра думите
Роден в София, Терзийски завършва медицина и работи като психиатър – опит, който дълбоко бележи творчеството му. Срещата с крайностите на човешката душа оформя неговия стил – директен, понякога болезнено честен, но винаги истински.
Любопитен факт: самият той често определя писането като „поетична психиатрия“.
Литература без цензура
Терзийски става широко известен с романа „Алкохол“, който разтърсва читателите със своята откровеност. В книгите му няма опити за украсяване – темите са сурови:
- зависимости
- психични разстройства
- любов, самота и вина
- социална отчужденост
Сред най-популярните му заглавия са:
„Алкохол“
„Лудост“
„Има ли кой да ви обича?“
„Разкажи ми“
Европейско признание
През 2011 г. писателят печели Награда за литература на Европейския съюз – едно от най-значимите отличия за български автор в последните десетилетия.
Това отваря пътя на творбите му към международна публика и преводи на различни езици.
От телевизията до сцената
Преди да се утвърди като писател, Терзийски работи като сценарист в "Шоуто на Слави", където допринася със своя саркастичен и социално чувствителен поглед.
Тази част от кариерата му често остава в сянка, но показва широкия му творчески диапазон.
Живот без маски
Калин Терзийски е сред малкото публични личности в България, които открито говорят за личните си зависимости и кризи.
Тази откровеност го прави противоречив – едни го критикуват, други го уважават именно заради това, че не се крие.
Любопитен факт: много от текстовете му са силно автобиографични и написани в моменти на лични изпитания.
Терзийски не е „удобен“ автор. Той провокира, дразни, разтърсва – но рядко оставя читателя безразличен.
Именно това го прави важна фигура в съвременната българска литература – писател, който не се страхуваше да казва истината, дори когато тя боли.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
11:29 22.03.2026
2 Механик
Бас държа ма 100000 към 1, че въпросният автор е непознат на 99.99999% от българите. Хайде да не се изхвърлям чак толкова, щото тоя човек е имал познати, приятели, близки, роднини и отделно "писателския съюз"/ Така че ще коригирам процентите на 98%.
Не искам да съм груб, но знаейки какви точно "творци" аплодира ЕС, не мисля, че тая нагарада говори добре.
11:45 22.03.2026
3 МАКАР И СЪС ЗАВИСИМОСТИ
11:46 22.03.2026
4 Чорбара
11:55 22.03.2026
5 анонимен
11:59 22.03.2026
6 Град Козлодуй.
12:06 22.03.2026
7 Вечер
12:40 22.03.2026
8 ЛОШО
12:40 22.03.2026