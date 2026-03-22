Калин Терзийски, писателят, който превърна болката в литература, щеше да стане на 56 г.

Днес, 22 март, един от най-откровените гласове в съвременната българска литература – Калин Терзийски, щеше да навърши 56 г . Писателят си отиде на 55 години на 22 януари 2026 г. Калин Терзийски ще бъде запомнен със своя стил – директен, болезнено честен и често автобиографичен. Вижте факти от неговата биография:

Лекарят, който избра думите

Роден в София, Терзийски завършва медицина и работи като психиатър – опит, който дълбоко бележи творчеството му. Срещата с крайностите на човешката душа оформя неговия стил – директен, понякога болезнено честен, но винаги истински.

Любопитен факт: самият той често определя писането като „поетична психиатрия“.

Литература без цензура

Терзийски става широко известен с романа „Алкохол“, който разтърсва читателите със своята откровеност. В книгите му няма опити за украсяване – темите са сурови:

зависимости

психични разстройства

любов, самота и вина

социална отчужденост

Сред най-популярните му заглавия са:

„Алкохол“

„Лудост“

„Има ли кой да ви обича?“

„Разкажи ми“

Европейско признание

През 2011 г. писателят печели Награда за литература на Европейския съюз – едно от най-значимите отличия за български автор в последните десетилетия.

Това отваря пътя на творбите му към международна публика и преводи на различни езици.

От телевизията до сцената

Преди да се утвърди като писател, Терзийски работи като сценарист в "Шоуто на Слави", където допринася със своя саркастичен и социално чувствителен поглед.

Тази част от кариерата му често остава в сянка, но показва широкия му творчески диапазон.

Живот без маски

Калин Терзийски е сред малкото публични личности в България, които открито говорят за личните си зависимости и кризи.

Тази откровеност го прави противоречив – едни го критикуват, други го уважават именно заради това, че не се крие.

Любопитен факт: много от текстовете му са силно автобиографични и написани в моменти на лични изпитания.

Терзийски не е „удобен“ автор. Той провокира, дразни, разтърсва – но рядко оставя читателя безразличен.

Именно това го прави важна фигура в съвременната българска литература – писател, който не се страхуваше да казва истината, дори когато тя боли.