Калин Терзийски, писателят, който превърна болката в литература, щеше да стане на 56 г.

22 Март, 2026 11:27 684 8

  • калин терзийски-
  • годишнина от рождението

Автор, който не просто пише, а разголва – себе си, обществото и човешката психика

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес, 22 март, един от най-откровените гласове в съвременната българска литература – Калин Терзийски, щеше да навърши 56 г . Писателят си отиде на 55 години на 22 януари 2026 г. Калин Терзийски ще бъде запомнен със своя стил – директен, болезнено честен и често автобиографичен. Вижте факти от неговата биография:

Лекарят, който избра думите

Роден в София, Терзийски завършва медицина и работи като психиатър – опит, който дълбоко бележи творчеството му. Срещата с крайностите на човешката душа оформя неговия стил – директен, понякога болезнено честен, но винаги истински.

Любопитен факт: самият той често определя писането като „поетична психиатрия“.

Литература без цензура

Терзийски става широко известен с романа „Алкохол“, който разтърсва читателите със своята откровеност. В книгите му няма опити за украсяване – темите са сурови:

  • зависимости
  • психични разстройства
  • любов, самота и вина
  • социална отчужденост

Сред най-популярните му заглавия са:

„Алкохол“

„Лудост“

„Има ли кой да ви обича?“

„Разкажи ми“

Европейско признание

През 2011 г. писателят печели Награда за литература на Европейския съюз – едно от най-значимите отличия за български автор в последните десетилетия.

Това отваря пътя на творбите му към международна публика и преводи на различни езици.

От телевизията до сцената

Преди да се утвърди като писател, Терзийски работи като сценарист в "Шоуто на Слави", където допринася със своя саркастичен и социално чувствителен поглед.

Тази част от кариерата му често остава в сянка, но показва широкия му творчески диапазон.

Живот без маски

Калин Терзийски е сред малкото публични личности в България, които открито говорят за личните си зависимости и кризи.

Тази откровеност го прави противоречив – едни го критикуват, други го уважават именно заради това, че не се крие.

Любопитен факт: много от текстовете му са силно автобиографични и написани в моменти на лични изпитания.

Терзийски не е „удобен“ автор. Той провокира, дразни, разтърсва – но рядко оставя читателя безразличен.

Именно това го прави важна фигура в съвременната българска литература – писател, който не се страхуваше да казва истината, дори когато тя боли.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 2 Отговор
    Честит Рожден Ден! Наздраве!

    11:29 22.03.2026

  • 2 Механик

    3 1 Отговор
    Напълно ненужна статия.
    Бас държа ма 100000 към 1, че въпросният автор е непознат на 99.99999% от българите. Хайде да не се изхвърлям чак толкова, щото тоя човек е имал познати, приятели, близки, роднини и отделно "писателския съюз"/ Така че ще коригирам процентите на 98%.
    Не искам да съм груб, но знаейки какви точно "творци" аплодира ЕС, не мисля, че тая нагарада говори добре.

    11:45 22.03.2026

  • 3 МАКАР И СЪС ЗАВИСИМОСТИ

    2 2 Отговор
    Остава си честен и добър човек и добра душа. Не е лесно да си добряк и да слушаш и лекуваш хората със психични разтройства. Страдал е със тях и се е отдал на алкохола за да забрави неприятните разговори с тях. Бог да ти прости и мир на душата ти Калине.

    11:46 22.03.2026

  • 4 Чорбара

    6 0 Отговор
    Отвратителен нахал и пълно пиянище.

    11:55 22.03.2026

  • 5 анонимен

    3 0 Отговор
    Но зависимостта му към алкохолът го спря. Но е нормално в държава ,в която ако не пиеш те приемат за луд.

    11:59 22.03.2026

  • 6 Град Козлодуй.

    3 0 Отговор
    Алкохолици. Пълни гхупаци. С празни кратуни. Ги превъзнасят като Апостоли!

    12:06 22.03.2026

  • 7 Вечер

    2 0 Отговор
    да удариш една ракия със салатка, мезенце нещо.... както и да е. Ама, по цял ден пиеньие, щото да вървяло времето.... не мога да го схвана.

    12:40 22.03.2026

  • 8 ЛОШО

    1 0 Отговор
    е да се пише така че да дразниш всички

    12:40 22.03.2026