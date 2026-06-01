Ивайло Мирчев обяви: Росен Христов е назначен в Съвета на директорите на ДКК

Един от основните отговорници за договора с "Боташ" Росен Христов, по-известен като Катамаранеца при новата власт е назначен в Съвета на директорите на "Държавна Консолидационна Компания" ЕАД.

Това публикува на страницата си във фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев. Той коментира още следното:

Преведено това означава - огромен поток държавни средства (милиарди) под контрола на проверен в битките "наш човек", с комплимент за заслугите му към "Боташ".