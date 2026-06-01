И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Разпоредена е проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив

1 Юни, 2026 20:17 508 7

"Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост“, подчерта обвинител №1.

Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев след постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрата. За сигнала първо съобщи пред БНТ министърът на правосъдието Николай Найденов. По думите му информацията е изпратена не само до прокуратурата, но и до Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС, като се очаква институциите да извършат задълбочена проверка на изложените твърдения.

За БНТ временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова заяви, че по случая вече са предприети конкретни действия. „Разпоредена е проверка, която се извършва от прокурори от отдел „Инспекторат“ на ВКП. Ако данните в сигнала срещу апелативния прокурор на Пловдив се потвърдят, то най-малкото, което ще очаквам, е самият колега да се оттегли от заемания пост“, подчерта обвинител №1. Тя беше категорична, че магистратите, и особено административните ръководители на толкова високо ниво, носят отговорност за действията си и следва ясно да съзнават последиците от всяко свое решение с оглед на установените стандарти за етично поведение на магистратите.

Освен Инспектората към ВКП, проверка по случая извършва и Софийската градска прокуратура. Именно тя е компетентният орган, който трябва да прецени дали в сигнала се съдържат данни и за евентуално извършено престъпление от страна на високопоставения прокурор спрямо висшия полицейски началник.

В петък стана ясно, че Инспекторатът на ВКП извършва проверка и спрямо пернишкия прокурор Бисер Михайлов, чийто син Васил Михайлов бе открит преди десет дни от ГДБОП след близо едногодишно укриване от властите. Михайлов-син е в затвора, където ще изтърпи присъда от 1,8 години лишаване от свобода. Срещу него има и множество други висящи дела. В случай че полицията предостави данни, че бащата на Васил Михайлов е съдействал за укриването му, временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова ще поиска от ВСС налагането на най-тежкото дисциплинарно наказание за Бисер Михайлов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не би

    4 2 Отговор
    да е сменена снимката ? Госпожата подпухнала от какво ли не и ботокс , изглежда страшно !

    Коментиран от #5

    20:24 01.06.2026

  • 2 Алооо

    3 5 Отговор
    А проверка във Варна разпоредила ли си ?! Раде ако така клепари ушите, след зимния глад ще си ходи, и ще се молите на Боце! Щото при него и доходи растяха, и дефицит нямаше, фирмите работеха, Европа пари даваше... Ма ви бил корумпиран, все в чуждото канче гледате. Те ви сега, некадърен глупак, "но честен"!

    20:29 01.06.2026

  • 3 тая

    1 0 Отговор
    ЛЪЖЕ!!!

    20:36 01.06.2026

  • 4 Баламата

    1 0 Отговор
    В Панделата,без права и конфискация .Мераклии за този пост ,колко щеш.Лесно е!!!

    20:42 01.06.2026

  • 5 КЗББ и ДП

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да не би":

    Густо ли ти беше да те бъзикат 18г?

    20:44 01.06.2026

  • 6 Лев Толстой

    1 0 Отговор
    Кокошка от бардака, ще ми се прави на честна. Я марш мен…дил такъв

    20:48 01.06.2026

  • 7 ООрана държава

    0 0 Отговор
    А гешо и сарафа кога?

    20:53 01.06.2026

