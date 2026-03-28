Пламен Димов и Радина Думанян спечелиха театралните награди "Икар" за главна мъжка и женска роля

28 Март, 2026 08:52, обновена 28 Март, 2026 07:58 1 242 5

За поддържаща мъжка и женска роля бяха отличени Веселин Мезекиев и Ирини Жямбонас

В Световния ден на театъра по традиция Съюзът на артистите връчи наградите "Икар".

Отличие за главна мъжка роля получи Пламен Димов, а при актрисите победител е Радина Думанян. За поддържаща мъжка и женска роля бяха отличени Веселин Мезекиев и Ирини Жямбонас. Най-вълнуващата за младите актьори награда – тази за дебют, се присъжда на Паола Маравиля.

Отличието за режисура отиде при Стоян Радев за постановката "Берлин, Берлин" на театър "Пловдив". Това е и най-добрият спектакъл.

Отличието за изключителен принос към българския театър се присъжда на Анета Сотирова, за педагогическа дейност на проф. Боньо Лунгов, а "Икар" за чест и достойнство получава сценографът Мария Диманова.

Тази година церемонията се провежда под патронажа на президента Илияна Йотова. Държавният глава връчи почетен знак на президента на председателя на Съюза на артистите Христо Мутафчиев.

Церемонията може да гледате в събота, 28 март, по БНТ 1 от 22.40 часа. Всички приходи от билети ще постъпят в Здравния фонд на Съюза на артистите, който подпомага артисти при животоспасяващи операции.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вест гост

    3 0 Отговор
    Защо кристо мутаф-чаку ми прилича на докторо соломон паси.

    08:55 28.03.2026

  • 2 Р Г В

    4 1 Отговор
    Боже опази , какви артисти ,какви фамилии , Мезекиев , Жамбоняс , педагога им Лунгов а накрая и ревлю Хр.....Мут....с почетен знак .
    Несполучлива имитация на оскарите по начина на обличане и чупене на стойки в движение.

    08:58 28.03.2026

  • 3 Нема вече българе

    1 0 Отговор
    немаааа

    10:35 28.03.2026

  • 5 въпрос

    0 0 Отговор
    Можеше ли без арменски шашар ми?

    18:46 28.03.2026