Руската противовъздушна отбрана свали два дрона, летящи към Москва

Руската противовъздушна отбрана свали два украински дрона, летящи към Москва, обяви днес кметът на града Сергей Собянин в приложението за съобщения Макс, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

На местата, където са паднали отломките от дроновете, работят екипи на аварийно-спасителните служби, допълни той.

Още новини от Украйна