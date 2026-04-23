Почина авторът на "Ветрове" Георги Красимиров - Герасим

Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим. Това съобщи с пост във фейсбук Лили Иванова.
Георги Георгиев – Герасим се утвърди като един от най-продуктивните български композитори и продуценти, като остави значима следа в поп музиката и телевизионното изкуство. Той създаде емблематични албуми за Лили Иванова, сред които „Ветрове“ и „Любовта...“, и реализира успешни проекти с Берковската духова музика, Нина Николина и Камен Воденичаров. В ролята си на телевизионен продуцент и режисьор той вдъхна живот на популярни предавания като „Байландо“, „Обичам България“ и музикалната класация „Големите 10“, а документалният му филм за гостуването на група „Тату“ се превърна в забележителен медиен проект, припомня "БГ Радио".
Професионалният му път премина през ключови управленски позиции в НДК и Българското национално радио, където той зае поста главен продуцент на музикалната продукция. В този период Герасим основа джаз фестивала „JazzIt“ и организира мащабни събития като „Дни на БНР в НДК“ и годишните награди „Сирак Скитник“. През своята кариера той композира над 300 песни и повече от 500 детски творби, а международно признание получи с хоровата композиция „Господи помилуй“, издадена от „Virgin“. В своето богато творчество той си сътрудничи с най-видните български поети и композитори, съчетавайки успешно традиция и съвременен звук в различни жанрове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #2 от "Станко":Не знам дали някой знае на каква вързраст е Лили Иванова. Някои казват, че вече е на 100, ама се пише на 90 да изглежда по-млада.
До коментар #3 от "Ангел":Пречи ли ти ?
До коментар #4 от "Статист от Миманса":Аз го знам и го помня от работата му със Слави и Ку-ку бенд.
До коментар #2 от "Станко":Дъртата скумрия Лили Иванова ,и теб ще те надживее
