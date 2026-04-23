Почина авторът на "Ветрове" Георги Красимиров - Герасим

23 Април, 2026 14:59 1 425 10

Професионалният му път премина през ключови управленски позиции в НДК и БНР

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим. Това съобщи с пост във фейсбук Лили Иванова.

Георги Георгиев – Герасим се утвърди като един от най-продуктивните български композитори и продуценти, като остави значима следа в поп музиката и телевизионното изкуство. Той създаде емблематични албуми за Лили Иванова, сред които „Ветрове“ и „Любовта...“, и реализира успешни проекти с Берковската духова музика, Нина Николина и Камен Воденичаров. В ролята си на телевизионен продуцент и режисьор той вдъхна живот на популярни предавания като „Байландо“, „Обичам България“ и музикалната класация „Големите 10“, а документалният му филм за гостуването на група „Тату“ се превърна в забележителен медиен проект, припомня "БГ Радио".

Професионалният му път премина през ключови управленски позиции в НДК и Българското национално радио, където той зае поста главен продуцент на музикалната продукция. В този период Герасим основа джаз фестивала „JazzIt“ и организира мащабни събития като „Дни на БНР в НДК“ и годишните награди „Сирак Скитник“. През своята кариера той композира над 300 песни и повече от 500 детски творби, а международно признание получи с хоровата композиция „Господи помилуй“, издадена от „Virgin“. В своето богато творчество той си сътрудничи с най-видните български поети и композитори, съчетавайки успешно традиция и съвременен звук в различни жанрове.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Любо

    4 0 Отговор
    Е от кво е умрел толкова млад ? Нищо не казвате. От естестена смърт ли ?

    15:02 23.04.2026

  • 2 Станко

    4 1 Отговор
    А Лили Иванова жива ли е ?

    Коментиран от #3, #9

    15:04 23.04.2026

  • 3 Ангел

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Станко":

    Не знам дали някой знае на каква вързраст е Лили Иванова. Някои казват, че вече е на 100, ама се пише на 90 да изглежда по-млада.

    Коментиран от #5

    15:04 23.04.2026

  • 4 Статист от Миманса

    3 2 Отговор
    Важното е Лили Иванова да е жива и здрава. Ако не беше тя, никой никога нямаше да чуе за тоя.

    Коментиран от #6

    15:08 23.04.2026

  • 5 А на теб

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ангел":

    Пречи ли ти ?

    15:14 23.04.2026

  • 6 Бог да го прости!

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Статист от Миманса":

    Аз го знам и го помня от работата му със Слави и Ку-ку бенд.

    15:15 23.04.2026

  • 7 Ели

    6 1 Отговор
    Да почива в мир ! Направил е повече от много други! Донесъл е радост в душите на много хора! Може ли да бъдем поне малко човеци ?

    15:30 23.04.2026

  • 8 Такъв е живота

    1 2 Отговор
    Ку-ку-вците на Учиндолския чалгар един по един взеха да си отиват.

    15:44 23.04.2026

  • 9 Нека да пиша

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Станко":

    Дъртата скумрия Лили Иванова ,и теб ще те надживее

    16:01 23.04.2026

  • 10 Академик Неделчев

    0 1 Отговор
    Текста на песента Ветрове, се припокрива доста с една сръбска песен.

    16:26 23.04.2026