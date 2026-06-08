Китаристът и основател на Uriah Heep Мик Бокс навършва 79 години

Днес, 8 юни 2026 г. китаристът на Uriah Heep Мик Бокс навършва 79 години.

Той е истински феномен в историята на рока и единственият постоянен член и основател на Uriah Heep от самото създаване на групата през 1969 г. до днес. След кончината на легендите Кен Хенсли и Лий Кърслейк през 2020 г., той остана и последният жив музикант от емблематичния „класически състав“ на бандата.

Като младеж в Източен Лондон, Мик Бокс е бил изключително запален по футбола и е показвал сериозен спортен талант. В крайна сметка обаче любовта към музиката надделява и той избира китарата пред спортната кариера. Първите му сериозни влияния идват от джаз икони като Джанго Райнхард, Лес Пол и Уес Монтгомъри.

Преди да приемат името на емблематичния злодей от романа „Дейвид Копърфилд“ на Чарлз Дикенс, Мик Бокс и първият вокалист Дейвид Байрън свирят в група, наречена Spice (Подправка). Избират това име съзнателно, защото не искат да бъдат вкарвани в тесни жанрови рамки – искат музиката им да има много различни „вкусове“.

През 1975 г., по време на турне в Луисвил, САЩ, Мик пада пиян от сцената и чупи кост на дясната си ръка. Вместо да отмени концертите обаче, той проявява истински рокаджийски характер – до края на турнето му бият по три болкоуспокояващи инжекции на ден, за да може да излиза и да свири всяка вечер.

Под лидерството на Мик Бокс, Uriah Heep се превръщат в първата западна рок група, изнесла концерти в затворения дотогава СССР. През декември 1987 г. те пълнят Олимпийския стадион в Москва за 10 поредни вечери пред общо 180 000 жадни за рок фенове. Те са и сред първите големи банди, които редовно посещават България - още от 1988 г. и в годините на прехода.

За разлика от повечето големи рок звезди, които участват в десетки странични проекти, Мик Бокс показва абсолютна лоялност. Той никога не е записвал солов албум и през целия си съзнателен живот е гостувал в едва 4 албума на други изпълнители. Целият му творчески гений е посветен единствено на Uriah Heep.

Мик Бокс все още притежава и пази в колекцията си първата китара, на която се е научил да свири като дете. На сцената обаче негова запазена марка си остава изразителното свирене, уа-уа (wah-wah) ефектът и характерните жестове с ръце, с които сякаш „дирижира“ публиката. Личната му житейска емблематична фраза е: ”’Appy days!” (Щастливи дни!).

Групата обяви своето голямо прощално турне, което ще премине и през София.