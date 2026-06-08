Поезия, която докосва. Ангелогласна арфа, която остава в сърцето

Има вечери, които не са просто събития. Те се превръщат в преживяване, което остава с нас дълго след последния аплодисмент.

На 17 юни от 18:00 ч. в зала „Безистена“ – Ямбол ви каним на една специална среща с думите, емоциите и красотата на изкуството.

Ще бъде представена най-новата книга на Оля Ал-Ахмед – „Цвете от куршуми“, сборник с избрана лирика, в който нежността и силата се преплитат, а всяко стихотворение разказва история за любовта, болката, надеждата и човешкия дух.

Но това няма да бъде обикновена литературна премиера. Публиката ще има възможност да преживее „Цвете от куршуми“ по един нестандартен и въздействащ начин – като своеобразен моноспектакъл, в който поезията оживява чрез словото, емоцията и музиката. Нежните и магични звуци на арфата в изпълнение на д-р Кохар Андонян ще се преплетат със стиховете на Оля Ал-Ахмед, превръщайки вечерта в истинско сценично преживяване за всички сетива.

Специален акцент в програмата ще бъде участието на известния журналист Исак Гозес, който със своя неподражаем талант на разказвач ще представи не само книгата, но и жената зад нея. Очаквайте интригуващи истории и вълнуващи мигове от живота на Оля Ал-Ахмед, които ще ви помогнат да откриете по-дълбокия смисъл на нейната поезия. Това е рядка възможност да опознаете автора отвъд страниците и да разберете как житейските преживявания се превръщат в стихове, които докосват сърцата. Чрез интересни разкази, малко известни факти и любопитни моменти от нейния житейски и творчески път, Исак ще разкрие онази страна на личността ѝ, която прави стиховете още по-въздействащи и истински. Защото зад всяка силна книга стои силна история, а тази вечер публиката ще има възможност да се докосне и до двете.

Това представяне ще надхвърли рамките на традиционната среща с книга. „Цвете от куршуми“ ще бъде разказана и изживяна като поетичен моноспектакъл с арфа, където всяко стихотворение ще намери своя музикален отзвук, а всяка емоция ще бъде усилена от нежните струни на един от най-красивите музикални инструменти. Една вечер, в която литературата и музиката ще се слеят в незабравимо художествено преживяване.

✨ Ако обичате литературата, ако търсите вдъхновение, ако вярвате, че думите могат да лекуват, вълнуват и променят – това събитие е за вас.

Елате, за да чуете поезия, която говори на сърцето.

Елате, за да усетите музиката на арфата в нейната най-нежна и въздействаща форма.

Елате, за да бъдете част от една вечер, в която изкуството ще обедини хора, емоции и истории.

17 юни 2025 г.

18:00 ч.

Зала „Безистена“, гр. Ямбол

С любезната подкрепа на Община Ямбол.

Не пропускайте тази среща с поезията и красотата. Очаква ви вечер, която ще докосне душата ви.

Събитието се осъществява с подкрепата на Община Ямбол. Поетичният моноспектакъл с арфата е много повече от представяне на книга – превръща го в истинско културно преживяване.