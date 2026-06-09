Къци Вапцаров подготвя пиеса за изкуствения интелект в Сатирата (СНИМКИ)

В Сатиричния театър "Алеко Константинов" репетират пиеса от Къци Вапцаров. Премиерата ще е през октомври, информират от трупата, цитирани от БТА.

Известният телевизионен водещ, който наскоро създаде първия си пълнометражен филм „Добри родители“, сега представя своя драматургична творба, наречена „Жената пита ChatGPT“.

Какво се случва, когато любовта мине през филтъра на изкуствения интелект? Когато ревността търси логично обяснение, самотата си намира виртуален събеседник, а най-трудните въпроси получават отговори, които невинаги помагат? Това са част от въпросите, които поставя автор и режисьор на представлението.

В „Жената пита ChatGPT“ сценографията е на Даниела Николчова, музика – Асен Вапцаров. В ролите са Теодор Елмазов, Елена Атанасова, Елина Огнянова, и Георги Спасов (глас). Драматург на постановката е Михаил Тазев, а помощник-режисьор – Александра Иванова.