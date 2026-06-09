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Къци Вапцаров подготвя пиеса за изкуствения интелект в Сатирата (СНИМКИ)

Къци Вапцаров подготвя пиеса за изкуствения интелект в Сатирата (СНИМКИ)

9 Юни, 2026 13:31 394 6

  • къци вапцаров-
  • комедия-
  • пиеса-
  • сатира-
  • театър-
  • сатиричен театър

Премиерата на комедията ще се състои през октомври

Къци Вапцаров подготвя пиеса за изкуствения интелект в Сатирата (СНИМКИ) - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

В Сатиричния театър "Алеко Константинов" репетират пиеса от Къци Вапцаров. Премиерата ще е през октомври, информират от трупата, цитирани от БТА.

Известният телевизионен водещ, който наскоро създаде първия си пълнометражен филм „Добри родители“, сега представя своя драматургична творба, наречена „Жената пита ChatGPT“.

Какво се случва, когато любовта мине през филтъра на изкуствения интелект? Когато ревността търси логично обяснение, самотата си намира виртуален събеседник, а най-трудните въпроси получават отговори, които невинаги помагат? Това са част от въпросите, които поставя автор и режисьор на представлението.

В „Жената пита ChatGPT“ сценографията е на Даниела Николчова, музика – Асен Вапцаров. В ролите са Теодор Елмазов, Елена Атанасова, Елина Огнянова, и Георги Спасов (глас). Драматург на постановката е Михаил Тазев, а помощник-режисьор – Александра Иванова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Орта мускули правят, то - интИлек...

    13:42 09.06.2026

  • 2 Механик

    0 0 Отговор
    Къци е по-неадекватен дори от ИИ.
    п.п.
    И не мога да разбера от къде дойде тая мода, хората да се снимат в идиотски позии наркомански усмивки. Ако си мислят, че така изглеждат по-вървежни, направо се лъжат.

    13:52 09.06.2026

  • 3 Славчу:

    0 0 Отговор
    Тоя дали се е научил да разказва вицове най после...???

    Коментиран от #6

    13:57 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трият

    0 0 Отговор
    Не успяха да унищожат Къци , явно!Милициите

    13:58 09.06.2026

  • 6 Не е той

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Славчу:":

    Слави елуд!

    13:59 09.06.2026