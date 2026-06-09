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Силата на признанието

Силата на признанието

9 Юни, 2026 14:53, обновена 9 Юни, 2026 14:56 619 0

  • вера мутафчиева-
  • кольо парамов-
  • спомен-
  • памет

На 09 юни 2009 година се разделихме с академик Вера Мутафчиева

Силата на признанието - 1
Снимка: YouTube
Кольо Парамов Кольо Парамов финансист

На 09.06.2009 г се разделихме с академик Вера Мутафчиева.

Тя бе странен, уравновесен и уникален учен. Нейната сила заслужава нашето признание. Така или иначе имах възможност да контактувам с нея по различни проблеми, касаещи България. Но най-големият, най-сложният, най-спорният бе мястото ѝ в страната. Професорката бе № 1 по проблеми. Аз се опитвах да се придържам като асистент.

Но трудностите ѝ бяха съвсем обективни. Нейната сила, нейните възможности, нейният интелект по тази сложна тема бяха големи и безпристрастни.

Аз се опитах в началото да я въведа в старата задача – възвеличеният главен партиен началник. Но професорката беше непоклатима. Нейната интелектуална мощ, нейната сила и подготовка за темата – ислямът в България – беше блестяща.

Тя безупречно до съвършенство наблюдаваше и проследяваше подхода на научната школа да разбере в уникалния детайл като никой друг проблема.

Спомняше си много, но нейната сила бе непреодолима.

Този интелектуален неин плам се засили особено много след като бе избрана от президента Петър Стоянов за председател на Агенцията за българите в чужбина.

В чужбина тогава помагахме твърде много на проф. д-р Вера Мутафчиева да разшири цялостната рамка за познанието, както и да отрази в своите научни изследвания много нови обхвати и периметри за изследванията си.

Но практиката ни в няколкото срещи не прекрати отношенията ни. Напротив, ние продължихме да работим за да достигнем до далеч по-обхватна и точна информация за българите в чужбина, превръщайки вече не само парите, но и другия голям проблем – за целия български национален приоритет.

Проф. Мутафчиева бе особено впечатлена от това и на 16.05.1997 г. ми изпрати благодарствено писмо като председател на Агенцията за българите в чужбина, в което бе написано:

„Приемете искрената ми благодарност за съдействието, което Вие и Вашите колеги оказахте за осигуряването на достъп до материали, свързани с работата на бившия Комитет за българите в чужбина. Тези справки ще спомогнат за обогатяването и актуализирането на съществуващата в Агенцията база данни, което ще улесни възстановяването на връзките с българите в чужбина.“

Проф. д-р Вера Мутафчиева бе уникален български учен и аз не желая отишлите си от 09.06.2009 г. до днес да останат толкова много години, без да се спомене за нейния принос.


България
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